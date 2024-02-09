ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»

В ФИФА отреагировали на сообщения о синей карточке.

« хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны.

Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях – позицию.

ФИФА будет придерживаться данной позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта», — указано в сообщении организации.