ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»

Теги ФИФА судьи правила IFAB Футбол

В ФИФА отреагировали на сообщения о синей карточке.

«ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны.

Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях – позицию.

ФИФА будет придерживаться данной позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта», — указано в сообщении организации.

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21 комментарий
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Тренируйтесь на женском футболе
+17
-2
+15
Ответ Ебздрогыч
Тренируйтесь на женском футболе
Так в цитате это и написано
+4
0
+4
Инициаторы синей карточки получили синюю карточку.
+3
-1
+2
Отстаньте вы от футбола
+2
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+2
Мой дядя родился дальтоником. Он всегда знал, что на выезде команды играют в светлом. Царствие ему небесное.
Как быть с такими, как он?
+2
0
+2
Эта карточка сама по себе - помойка. Ее введение не нужно футболу от слова совсем.
+2
0
+2
Перес идеи толкает?🤣
+1
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+1
На рпл что ли?
+1
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Ответ 774d69zdr2
Мой дядя родился дальтоником. Он всегда знал, что на выезде команды играют в светлом. Царствие ему небесное. Как быть с такими, как он?
Реал Мадрид: мы что для тебя пустое место?
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Комментарий удален пользователем
Ответ 774d69zdr2
Мой дядя родился дальтоником. Он всегда знал, что на выезде команды играют в светлом. Царствие ему небесное. Как быть с такими, как он?
😂
0
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Ответ pashka_86
Тогда уж давайте лучше зеленую чтобы светофор 🚦 получился а то знаем мы вас европейцев по-любому в итоге получится 🌈
Когда ты радугу видишь после грозы, это Европа надвигается... всё понятно.
+1
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0
Ответ Ебздрогыч
Тренируйтесь на женском футболе
🤣🤣🤣👍🏼
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Ответ Человек1991
Роналду напрягся ) Так как пустынная медиалига это и есть как раз низший уровень, и сегодня в проигранном матче против Аль Хиляльцев, он как всегда истерил, спорил и кричал на женщину судью, и после несогласия с решением, ударил по мячу и чуть в неё не попал))
Кайфую с таких чудиков)) тут за любимыми футболистами и командами не всегда удаётся наблюдать, а есть урфин-джюсты, которые смотрят матчи "низших лиг" с ненавистными футболистами ради дальнейшей возможности похейтить в комментах, браво))) 👍
+1
-1
0
Ответ Человек1991
Роналду напрягся ) Так как пустынная медиалига это и есть как раз низший уровень, и сегодня в проигранном матче против Аль Хиляльцев, он как всегда истерил, спорил и кричал на женщину судью, и после несогласия с решением, ударил по мячу и чуть в неё не попал))
Nu geям vsë mojno
+1
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Ответ Циник Петербургский
На медиалигах можно обкатать. Их не жалко - там, все равно, всякие буллиталити... :)
😂
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Серобуромалинновую в крапинку обкатывайте на низших уровнях, а с этой что непонятно вам.?
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0
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Тогда уж давайте лучше зеленую чтобы светофор 🚦 получился а то знаем мы вас европейцев по-любому в итоге получится 🌈
+3
-3
0
Бредовые идеи от Фифа лишь бы занять умы болельщиков и отвлечь от реальных проблем! Политики государственные и футбольные одинаковые!!!!
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Роналду напрягся ) Так как пустынная медиалига это и есть как раз низший уровень, и сегодня в проигранном матче против Аль Хиляльцев, он как всегда истерил, спорил и кричал на женщину судью, и после несогласия с решением, ударил по мячу и чуть в неё не попал))
+4
-4
0
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