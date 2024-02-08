Команда Тутберидзе показала афишу своего шоу без Валиевой и других фигуристок

Команда Этери Тутберидзе показала очередную афишу своего ледового шоу без изображения фигуристок.

Накануне в соцсетях было представлено шоу, которое пройдет 6 апреля в Пензе. В прошлую пятницу так же было анонсировано шоу на 2 апреля в Новосибирске.

Обе публикации вышли уже после вердикта о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг на 4 года. При этом на предыдущих афишах команды Тутберидзе присутствовала сама Валиева и другие фигуристки: Анна Щербакова, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян.

Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?