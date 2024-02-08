Команда Тутберидзе показала афишу своего шоу без Валиевой и других фигуристок

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе показала очередную афишу своего ледового шоу без изображения фигуристок.

Накануне в соцсетях было представлено шоу, которое пройдет 6 апреля в Пензе. В прошлую пятницу так же было анонсировано шоу на 2 апреля в Новосибирске.

Обе публикации вышли уже после вердикта о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг на 4 года. При этом на предыдущих афишах команды Тутберидзе присутствовала сама Валиева и другие фигуристки: Анна Щербакова, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян.

Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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116 комментариев
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Шоу Этери Тутберидзе и её бывших учениц:
• Не талантливая предательница Медведева
• Ленивая Загитова
• Оружие для мести - Щербакова
• Самая упрямая, да и вообще кидалась коньками - Трусова
• Мастер по хамству - Косторная

Почему не сделать коммерческо-космическое шоу имени Одарённой?
+66
-20
+46
Тутберидзе будет кататься за всех своих фигуристок и фигуристов?
+43
-13
+30
Надеюсь не самые талантливые и одаренные теперь свой ценник раз в несколько увеличат или вообще проигнорируют данное мероприятие
+43
-15
+28
Ответ Назар Игорь
Быстро еë отцепили.
А что Вы хотите?
И причём тут вообще желания или неделания Этери,если Камиле теперь нельзя кататься на одном мероприятии с членами сборной России,не говоря о тренировках!
+27
-2
+25
Валиева уволилась из фигуристок 2 недели назад
+35
-16
+19
Ответ Мороженко
Шоу Этери Тутберидзе и её бывших учениц: • Не талантливая предательница Медведева • Ленивая Загитова • Оружие для мести - Щербакова • Самая упрямая, да и вообще кидалась коньками - Трусова • Мастер по хамству - Косторная Почему не сделать коммерческо-космическое шоу имени Одарённой?
И новая обладательница титула "Самая одаренная фигуристка" Маргарита Базылюк.
+25
-7
+18
Свято место пусто не бывает, так было всегда и везде.
+20
-3
+17
Ответ Ебздрогыч
Валиева уволилась из фигуристок 2 недели назад
#работаемдальше!
+17
-4
+13
Ответ RusVector
Тутберидзе главное чес устроить по России, а все деньги с этого пойдут в США своей доченьке!
На афише должен быть состав, это же не синхронное катание, где девочку номер 5 заменяет девочка номер 5, тут все девочки имеют свое лицо.
+16
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+11
Ответ Ann P
Комментарий удален пользователем
Она не может катать на одном льду с членами сборной!!!
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Ответ Shtirly
Этери вне закона? Ну не знаю насколько это своевременное решение.
Шоу Тутберидзе проходит весной. Это очень своевременно, сезон закончился, шоу помогают фигуристам поддерживать форму. Несвоевременно шоу Плющенко проводит, перед чемпионатом России и первенством, а потом его фигуристы разваленные на главных турнирах.
+21
-11
+10
Правильно, до апреля половина разбежится, поломается, дисквалифицируется, и что теперь, афиши перепечатывать?!))
+18
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+9
Ответ Den3Lo
Надеюсь не самые талантливые и одаренные теперь свой ценник раз в несколько увеличат или вообще проигнорируют данное мероприятие
они могут поменять тренера, но почему-то этого не делают)))
+12
-4
+8
Ответ RusVector
Тутберидзе главное чес устроить по России, а все деньги с этого пойдут в США своей доченьке!
Думаю далеко не все: и спортсмены за спасибо кататься не будут, для них это хорошая возможность подзаработать, и ФФКР , думаю, в накладе не останется, ну а куда пойдут деньги самой Тутберидзе- это уже её дело.
+9
-1
+8
Валиева=потрачено
+16
-9
+7
Сущий бред в комментариях. Это как же надо себя не уважать, чтобы выливать столько желчи.... Ощущение, что соревнуются между собой)) Кто окажется более изощрённым в выбросе г.... на
+23
-17
+6
Тутберидзе еще натренирует. Лес рубят - щепки летят!
+17
-11
+6
Ответ Мороженко
Шоу Этери Тутберидзе и её бывших учениц: • Не талантливая предательница Медведева • Ленивая Загитова • Оружие для мести - Щербакова • Самая упрямая, да и вообще кидалась коньками - Трусова • Мастер по хамству - Косторная Почему не сделать коммерческо-космическое шоу имени Одарённой?
Поправьте, если не так, но Тутберидзе сказала про Валиеву "самая талантливая" - это отрицает факт таланта у остальных? Нет. А уж как перед ОИ-22 все спецы хором вопили про самую гениальную гениальность, рождённую для ФК, и прочие "такие, как она, рождаются раз в сто лет" - это норм?
+11
-5
+6
Ответ Ебздрогыч
Тутберидзе еще натренирует. Лес рубят - щепки летят!
С Пятницы группа готовится
+7
-1
+6
Ответ RusVector
Тутберидзе главное чес устроить по России, а все деньги с этого пойдут в США своей доченьке!
а вам бы как хотелось?Вам в карман?
+17
-11
+6
Ответ Marya Y
Поправьте, если не так, но Тутберидзе сказала про Валиеву "самая талантливая" - это отрицает факт таланта у остальных? Нет. А уж как перед ОИ-22 все спецы хором вопили про самую гениальную гениальность, рождённую для ФК, и прочие "такие, как она, рождаются раз в сто лет" - это норм?
"Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одарённая спортсменка"
Как-то обидненько, учитывая, что предыдущие это и самая титулованная в РФ Загитова и ОЧ Щербакова, и с серией побед Медведева и с множеством рекордов Трусова, так же ЧЕ Косторная.
Они ей принесли славу и деньги, и речь ведь не только о посте, сколько гадостей было за всё время
+10
-5
+5
Тутберидзе главное чес устроить по России, а все деньги с этого пойдут в США своей доченьке!
+32
-27
+5
Отличная универсальная афиша. А то устанешь каждую неделю фотки фигуристок менять...
+5
0
+5
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
И отписка не миф. И к обиде на "менее одаренную" это отношения не имеет, она не вчера об этом узнала, ооо всегда восхищалось исключительно ее героизмом и преодолением. Тоже талант, конечно, в своем роде ). А вот к тренеру, замешанному в таком скандале, возможно, отношения иметь и не хочет. И ходят слухи про финансовые разногласия после Пекина ;).
+5
0
+5
Ответ Syndycate
По слухам Трусова будет у Тутберидзе в шоу, как говорится еще труп не остыл, а уже замену нашла
Трусову и в прошлом сезоне звали, но лучше, конечно, не соглашаться после всех гадостей. Причём всем, включая Загитову и Щербакову
+18
-13
+5
Ответ Den3Lo
будет (((. Через Глейха порешают в любом случае. Да и отписка похоже миф, тк говорят она и не была подписана еще со времен взлома страницы..
Отписка не миф, есть сервисы, которые отслеживают показатели в соцсетях, например, socialblade. Если там вбить аккаунт Ани и посмотреть статистику, можно увидеть, что она действительно отписалась 31 числа, именно в тот день, когда об этом вышла новость.
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Если одарённой нельзя выступать, то и другим делать нечего
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+5
Ответ Ann P
Комментарий удален пользователем
Шоу частное, но остальные фигуристки не могут с ней вместе тренироваться.
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Ответ lepestok
без Этери их бы не было как спортсменок))) и сидели бы вы на ветке художественной гимнастики)))
Вообще, не только жо существует, мне мо интереснее стало после всех этих скандалов, парни несколько циклов катают, развиваются, как-то всё дружелюбно, вот и жо было бы спокойнее как раз. А вы говорите было бы не интересно.
Прекрасная здоровая конкуренция, здорово наблюдать за Ханю, Ченом, теперь Малининым.
Сравним с жо, где заканчивают с 15 до 17, дай бог дотянут до ОИ, истерики, поломанные судьбы, потому что понимают, что больше так катать не смогут. А сколько не дошло до ОИ.
Раньше так не было. Спортсменки бы эти были, в любом случае, если талант есть, то он проявится у любого тренера, в первую очередь это заслуга спортсмена.
+6
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+5
Ответ Marya Y
Поправьте, если не так, но Тутберидзе сказала про Валиеву "самая талантливая" - это отрицает факт таланта у остальных? Нет. А уж как перед ОИ-22 все спецы хором вопили про самую гениальную гениальность, рождённую для ФК, и прочие "такие, как она, рождаются раз в сто лет" - это норм?
так вопили в том числе с подачи Тутберидзе, которая ее пиарила еще с девочки на шаре, когда писала, что это ее любимая программа.
+6
-2
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