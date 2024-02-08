Команда Тутберидзе показала афишу своего шоу без Валиевой и других фигуристок
Команда Этери Тутберидзе показала очередную афишу своего ледового шоу без изображения фигуристок.
Накануне в соцсетях было представлено шоу, которое пройдет 6 апреля в Пензе. В прошлую пятницу так же было анонсировано шоу на 2 апреля в Новосибирске.
Обе публикации вышли уже после вердикта о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг на 4 года. При этом на предыдущих афишах команды Тутберидзе присутствовала сама Валиева и другие фигуристки: Анна Щербакова, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян.
Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
• Не талантливая предательница Медведева
• Ленивая Загитова
• Оружие для мести - Щербакова
• Самая упрямая, да и вообще кидалась коньками - Трусова
• Мастер по хамству - Косторная
Почему не сделать коммерческо-космическое шоу имени Одарённой?
И причём тут вообще желания или неделания Этери,если Камиле теперь нельзя кататься на одном мероприятии с членами сборной России,не говоря о тренировках!
Как-то обидненько, учитывая, что предыдущие это и самая титулованная в РФ Загитова и ОЧ Щербакова, и с серией побед Медведева и с множеством рекордов Трусова, так же ЧЕ Косторная.
Они ей принесли славу и деньги, и речь ведь не только о посте, сколько гадостей было за всё время
Прекрасная здоровая конкуренция, здорово наблюдать за Ханю, Ченом, теперь Малининым.
Сравним с жо, где заканчивают с 15 до 17, дай бог дотянут до ОИ, истерики, поломанные судьбы, потому что понимают, что больше так катать не смогут. А сколько не дошло до ОИ.
Раньше так не было. Спортсменки бы эти были, в любом случае, если талант есть, то он проявится у любого тренера, в первую очередь это заслуга спортсмена.