Консейсау о 9-м месте «Милана»: «У меня не было много времени поработать над тактическими и физическими аспектами – матчи проходят каждые 3 дня, а я возглавил команду лишь пару месяцев назад»
Тренер «россонери» выразил мнение после поражения от «Лацио» (1:2).
«Я увидел огромное желание и характер перевернуть игру, и мы сумели отыграться вдесятером, были шансы и победить до этого позднего пенальти. Игроки на тренировках реагируют позитивно, они верят в то, что мы делаем, но ситуация тяжелая с начала сезона.
У меня не было много времени поработать над тактическими и физическими аспектами, поскольку важные матчи проходят каждые три дня, а я возглавил команду лишь пару месяцев назад. Есть только один путь вперед – работать, гордиться цветами, что мы защищаем, и выкладываться каждый день, чтобы изменить ситуацию.
Не люблю говорить о невезении, но то и дело случаются эпизоды со знаком минус для нас, а для соперников они имеют решающее значение», – сказал Консейсау.
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