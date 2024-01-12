Экс-глава IBU Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток, в ходе допроса в 2018-м
Экс-глава IBU Андерс Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток.
В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.
Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.
Сегодня в суде были озвучены материалы полицейского допроса, проведенного в апреле 2018-го, в котором Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток.
– Это случалось. Надеюсь, о таких вещах не узнают в моей семье.
– Эти услуги организовывались российскими руководителями или чиновниками?
– Если говорить в общем о руководстве, возможно, это было так. Я никогда, так сказать, не выходил на улицу.
– Когда вы в последний раз пользовались услугами проституток, организованными российскими официальными лицами?
– Я должен подумать. Во всяком случае, это было несколько лет назад.
– Кто были эти российские официальные лица, которые фигурировали в контексте этих услуг?
– Я знаю, что однажды это был Сергей Кущенко, который в то время был генеральным секретарем Союза биатлонистов России, – сказал Бессеберг.
На заседании суда 10 января экс-глава IBU опровергал, что пользовался услугами проституток. По версии обвинения, один из подобных случаев произошел в апреле 2013-го в отеле в Москве. Сексуальные услуги оплатил человек из руководства российского биатлона.
Бессеберг рассказал, что был в своем гостиничном номере, когда раздался стук в дверь.
«Снаружи стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне.
Я не получал никаких сексуальных услуг от этой женщины, которая едва ли пробыла в комнате больше двух-трех минут», – сказал бывший функционер.
Этот случай также фигурировал в допросе, проведенном в 2018-м.
– У вас был секс с этой девушкой?
– Думаю, да.
– Вы заплатили за это?
– Нет. И поэтому я не могу утверждать, что это была проститутка, потому что я ничего не платил.
– Вы лично предполагали, что девушку прислал Кущенко?
– Нет, но, вероятно, это сделал кто-то из оргкомитета, – рассказал Бессеберг в 2018-м.
Также на сегодняшнем заседании суда прокурор зачитала отрывки из допроса, проведенного норвежской и австрийской полицией более пяти лет назад, в котором экс-глава IBU признался, что пользовался услугами проститутки в Зальцбурге в декабре 2017-го, заплатив ей наличными.
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