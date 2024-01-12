Экс-глава IBU Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток, в ходе допроса в 2018-м

Экс-глава IBU Андерс Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Сегодня в суде были озвучены материалы полицейского допроса, проведенного в апреле 2018-го, в котором Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток.

– Это случалось. Надеюсь, о таких вещах не узнают в моей семье.

– Эти услуги организовывались российскими руководителями или чиновниками?

– Если говорить в общем о руководстве, возможно, это было так. Я никогда, так сказать, не выходил на улицу.

– Когда вы в последний раз пользовались услугами проституток, организованными российскими официальными лицами?

– Я должен подумать. Во всяком случае, это было несколько лет назад.

– Кто были эти российские официальные лица, которые фигурировали в контексте этих услуг?

– Я знаю, что однажды это был , который в то время был генеральным секретарем биатлонистов России, – сказал Бессеберг.

На заседании суда 10 января экс-глава опровергал, что пользовался услугами проституток. По версии обвинения, один из подобных случаев произошел в апреле 2013-го в отеле в Москве. Сексуальные услуги оплатил человек из руководства российского биатлона.

рассказал, что был в своем гостиничном номере, когда раздался стук в дверь.

«Снаружи стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне.

Я не получал никаких сексуальных услуг от этой женщины, которая едва ли пробыла в комнате больше двух-трех минут», – сказал бывший функционер.

Этот случай также фигурировал в допросе, проведенном в 2018-м.

– У вас был секс с этой девушкой?

– Думаю, да.

– Вы заплатили за это?

– Нет. И поэтому я не могу утверждать, что это была проститутка, потому что я ничего не платил.

– Вы лично предполагали, что девушку прислал Кущенко?

– Нет, но, вероятно, это сделал кто-то из оргкомитета, – рассказал Бессеберг в 2018-м.

Также на сегодняшнем заседании суда прокурор зачитала отрывки из допроса, проведенного норвежской и австрийской полицией более пяти лет назад, в котором экс-глава IBU признался, что пользовался услугами проститутки в Зальцбурге в декабре 2017-го, заплатив ей наличными.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту