Хвича – самый дорогой игрок из стран бывшего СССР по стоимости на пике, Мудрик, Шевченко, Зинченко, Мхитарян – в топ-5, Головин – 6-й, Аршавин – 11-й

Названы 10 игроков из стран бывшего СССР с наибольшей стоимостью на пике.

Рейтинг, составленный , возглавил вингер « » и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. В 2023 году он был оценен в 85 миллионов евро.

1. Хвича Кварацхелия (Грузия) – 85 млн евро в 2023 году, « »

2. (Украина) – 60 млн в 2023-м, « »

3. (Украина) – 51 млн в 2006-м, « »

4. Александр Зинченко (Украина) – 42 млн в 2023-м, «Арсенал»

5. Генрих Мхитарян ( ) – 37 млн в 2016-м, « » Дортмунд (сейчас – « »)

6. (Россия) – 30 млн в 2018-м, « »

7. (Бразилия, Россия) – 30 млн в 2019-м, ЦСКА (сейчас – « »)

8. Руслан Малиновский (Украина, « ») – 30 млн в 2021-м (сейчас – «Дженоа»)

9. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») – 30 млн в 2023-м

10. Артем Довбик (Украина) – 28 млн в 2023-м, «Жирона»

Отметим, что в рейтинг попали еще два россиянина. 11-е место занял Андрей Аршавин, которого в 2009 году в «Арсенале» оценивали в 26 млн евро. А 12-м стал Алан Дзагоев – его оценивали в 25 млн в 2012-м в ЦСКА.

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