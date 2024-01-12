Хвича – самый дорогой игрок из стран бывшего СССР по стоимости на пике, Мудрик, Шевченко, Зинченко, Мхитарян – в топ-5, Головин – 6-й, Аршавин – 11-й

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Названы 10 игроков из стран бывшего СССР с наибольшей стоимостью на пике.

Рейтинг, составленный Transfermarkt, возглавил вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. В 2023 году он был оценен в 85 миллионов евро.

1. Хвича Кварацхелия (Грузия) – 85 млн евро в 2023 году, «Наполи»

2. Михаил Мудрик (Украина) – 60 млн в 2023-м, «Челси»

3. Андрей Шевченко (Украина) – 51 млн в 2006-м, «Милан»

4. Александр Зинченко (Украина) – 42 млн в 2023-м, «Арсенал»

5. Генрих Мхитарян (Армения) – 37 млн в 2016-м, «Боруссия» Дортмунд (сейчас – «Интер»)

6. Александр Головин (Россия) – 30 млн в 2018-м, «Монако»

7. Марио Фернандес (Бразилия, Россия) – 30 млн в 2019-м, ЦСКА (сейчас – «Зенит»)

8. Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта») – 30 млн в 2021-м (сейчас – «Дженоа»)

9. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») – 30 млн в 2023-м

10. Артем Довбик (Украина) – 28 млн в 2023-м, «Жирона»

Отметим, что в рейтинг попали еще два россиянина. 11-е место занял Андрей Аршавин, которого в 2009 году в «Арсенале» оценивали в 26 млн евро. А 12-м стал Алан Дзагоев – его оценивали в 25 млн в 2012-м в ЦСКА.

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90 комментариев
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С учётом инфляции на сегодняшний день пересчитайте, а не только по абсолютному значению суммы
+99
-3
+96
Шева 1-ый должен быть
+51
-6
+45
Ответ Максим Семин
Комментарий скрыт
Ты чё думаешь, определенная валюта дорожает/дешевеет (инфляция простыми словами) в разных странах по-разному?
+34
-2
+32
Шевченко безоговорочно первый. В свое время топ. ЗМ как доказательство.
+29
-1
+28
Ответ Джон Иваныч
Шева 1-ый должен быть
С учетом инфляции, так и есть
+22
-1
+21
Наполи как-то Марадону за 12 млн купила. Это к слову о некорректном сравнении цен в разные годы..
+20
-1
+19
Ответ Максим Семин
Шева бы стоил сейчас на уровне лучшего бомбардира серии А, т.е. Осимхена. Миллионов 120. Аршавин всё-таки на протяжении нескольких сезонов не показывал стабильной топ игры, думаю как Мудрик бы стоил.
Сравнивать Шеву с Осимхеном это оскорбление для Андрея.
+20
-2
+18
Ответ Максим Семин
Шева бы стоил сейчас на уровне лучшего бомбардира серии А, т.е. Осимхена. Миллионов 120. Аршавин всё-таки на протяжении нескольких сезонов не показывал стабильной топ игры, думаю как Мудрик бы стоил.
Шева дороже бы стоил. Все умел на поле.
+17
-1
+16
Рубин (вместе с Локомотивом) получают премию Дарвина за то, что отпустили грузина в Европу за мешок сухарей.
+23
-9
+14
итого в десятке 1 Армянин, 2 грузина, 5 украинцев, 1 русский и 1 бразилец
+14
-3
+11
Шева бы стоил сейчас на уровне лучшего бомбардира серии А, т.е. Осимхена. Миллионов 120. Аршавин всё-таки на протяжении нескольких сезонов не показывал стабильной топ игры, думаю как Мудрик бы стоил.
+10
-2
+8
Пиковый Шевченко 51 млн... золотой мяч 2004 (вроде)
ну хотя бы цены бы проиндексировали, ребят, ну вы чего.

За Аршавина обидно..
про Мудрика промолчу, смешно)))
+11
-4
+7
этот список показывает только цифры за которые их купили, так как стоимость самих денег в разные годы - разная
+11
-4
+7
Сравнили инфляцию) Шева даже в Челси когда переходил стоил больше сотки на сегодня
+6
0
+6
Такие как ШЕВА рождаются раз в 50-100 лет! Обладатель ЗМ, капитан чемпионского Милана и национальной сборной.

Чел из нищеты пробился на Олимп спорта. Только представьте, в ТОПклуб покупают украинца и он там становится капитаном и лучшим игроком планеты. Выигрывает всё! И это в одно время с Тотти, Раулем, ДельПиеро, Роналдо, Анри, Роналдинью, Дрогба и прочими супер напами.

Какие нафиг Мудрики, Квара и Зинченко… вы о чем?!
+7
-2
+5
Вопрос не только в инфляции доллара, а в изменении количества денег в футболе. Доллар не подешевел в 3 раза со времен Шевы, а вот цена бы его была в 3 раза выше. Нет какой-то однозначной формулы для пересчёта, которого требуют финансовые эксперты со спортса. Можно напримгпривести все к самому дорогому трансферу в конкретном году. Мудрик будет 50% от него, а Шева 100%
+5
0
+5
Ответ Cruel Snake
Эх, сколько бы сейчас стоил праймовый Аршавин... Если сейчас сотку просто за бегунков отдают
Праймовый Аршавин сейчас бы не особо ценился, как Озил, Мата и прочие.
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Ответ Дурачок
Рубин (вместе с Локомотивом) получают премию Дарвина за то, что отпустили грузина в Европу за мешок сухарей.
А там выбора не было. Ушел бы бесплатно вообще, учитывая нежелание играть в России.
+6
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+5
Ответ Frizr
Конечно, 51 в 2006 это в два раза выше чем 81 в 2023))
Ты не понял. Чел спрашивал про инфляцию евро в конкретной стране. Это нонсенс. Ибо ценность евро в динамике в условной Албании и условной Англии не может быть разной.
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Ответ Максим Семин
Платят не за каждый скилл какую-то фиксированную сумму. Платят как за лучшего нападающего на рынке.
Ну так Шева и был бы лучше на рынке, чем Осимхен.

Это как Мбаппе/Холанда и Лукаку сравнивать. Лукаку хорош, но не их уровня.
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Ответ Максим Семин
Шева не забивал столько, сколько Холанд. У последнего примерно 1 мяч за игру в среднем, у Шевы 0,5 примерно
ШЕВА играл в Италии!!!! против Кнаварро и прочих ребят. Посмотри составы Милана, Юве, Интера, Реала, МЮ, Арсенала и Челси в те времена. Потом сравни с ребятами, которые сегодня играют за эти же клубы. Вот тебе и ответ!!!

Холланд - бревно. Он забивает много, потому что играет в лучшей команде мира у лучшего тренера. И исключительно при живом КДБ.

Как соперник покрепче (допустим Плэйофф ЛЧ), Холланд не забивает. Сейчас КДБ был травмирован и норвежец также не забивал.

Осимхен - уровень ДЖИММИ ВАРДИ чемпионского Лестера. Это ни разу не Бензема и не Черепашка.
+4
0
+4
Ответ Дурачок
Рубин (вместе с Локомотивом) получают премию Дарвина за то, что отпустили грузина в Европу за мешок сухарей.
Задним числом легко быть умным. Вы на будущее так же лихо задвиньте: кого из играющих сейчас нельзя отпускать за мешок, кто станет новым гением? :)
+4
-2
+2
Ответ Kira_B
на самом деле футбольная инфляция раза в 3 больше (как минимум) реальной экономической
Да, я только что отписал в другой ветке, что нужно учитывать особенности трансферной политики в разное время. Показательный пример - трансфер Неймара начал новую веху, после которой очень сложно просто понимать о ценах в футболе))
+2
0
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Ответ Максим Семин
Шева не забивал столько, сколько Холанд. У последнего примерно 1 мяч за игру в среднем, у Шевы 0,5 примерно
А кто тогда столько забивал? Тогда даже Роналду с Месси пиковых не было.
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Забавный рейтинг с точки зрения вклада разных национальностей в спорт СССР.
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Ответ уркунде
Генрих должен стоить дороже их всех с запасом, по факту
Шевченко такой - подержи мой ЗМ
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+1
Ответ Максим Семин
Шева бы стоил сейчас на уровне лучшего бомбардира серии А, т.е. Осимхена. Миллионов 120. Аршавин всё-таки на протяжении нескольких сезонов не показывал стабильной топ игры, думаю как Мудрик бы стоил.
ну так Шевченко и котировался, как мировая звезда. Хвича сейчас - игрок одного сезона...посмотрим как будет дальше
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По калькулятору инфляции 51лМов в 2006 это счас 78лямов. Получается Хвича дороже ) но это конечно глупость .
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Ответ Mirazhik
Такие как ШЕВА рождаются раз в 50-100 лет! Обладатель ЗМ, капитан чемпионского Милана и национальной сборной. Чел из нищеты пробился на Олимп спорта. Только представьте, в ТОПклуб покупают украинца и он там становится капитаном и лучшим игроком планеты. Выигрывает всё! И это в одно время с Тотти, Раулем, ДельПиеро, Роналдо, Анри, Роналдинью, Дрогба и прочими супер напами. Какие нафиг Мудрики, Квара и Зинченко… вы о чем?!
А почему из нищеты пробился?
+1
0
+1
а инфляция? Шева бы стоил 100+ сейчас
+2
-1
+1
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