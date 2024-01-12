Хвича – самый дорогой игрок из стран бывшего СССР по стоимости на пике, Мудрик, Шевченко, Зинченко, Мхитарян – в топ-5, Головин – 6-й, Аршавин – 11-й
Названы 10 игроков из стран бывшего СССР с наибольшей стоимостью на пике.
Рейтинг, составленный Transfermarkt, возглавил вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. В 2023 году он был оценен в 85 миллионов евро.
1. Хвича Кварацхелия (Грузия) – 85 млн евро в 2023 году, «Наполи»
2. Михаил Мудрик (Украина) – 60 млн в 2023-м, «Челси»
3. Андрей Шевченко (Украина) – 51 млн в 2006-м, «Милан»
4. Александр Зинченко (Украина) – 42 млн в 2023-м, «Арсенал»
5. Генрих Мхитарян (Армения) – 37 млн в 2016-м, «Боруссия» Дортмунд (сейчас – «Интер»)
6. Александр Головин (Россия) – 30 млн в 2018-м, «Монако»
7. Марио Фернандес (Бразилия, Россия) – 30 млн в 2019-м, ЦСКА (сейчас – «Зенит»)
8. Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта») – 30 млн в 2021-м (сейчас – «Дженоа»)
9. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») – 30 млн в 2023-м
10. Артем Довбик (Украина) – 28 млн в 2023-м, «Жирона»
Отметим, что в рейтинг попали еще два россиянина. 11-е место занял Андрей Аршавин, которого в 2009 году в «Арсенале» оценивали в 26 млн евро. А 12-м стал Алан Дзагоев – его оценивали в 25 млн в 2012-м в ЦСКА.
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ну хотя бы цены бы проиндексировали, ребят, ну вы чего.
За Аршавина обидно..
про Мудрика промолчу, смешно)))
Чел из нищеты пробился на Олимп спорта. Только представьте, в ТОПклуб покупают украинца и он там становится капитаном и лучшим игроком планеты. Выигрывает всё! И это в одно время с Тотти, Раулем, ДельПиеро, Роналдо, Анри, Роналдинью, Дрогба и прочими супер напами.
Какие нафиг Мудрики, Квара и Зинченко… вы о чем?!
Это как Мбаппе/Холанда и Лукаку сравнивать. Лукаку хорош, но не их уровня.
Холланд - бревно. Он забивает много, потому что играет в лучшей команде мира у лучшего тренера. И исключительно при живом КДБ.
Как соперник покрепче (допустим Плэйофф ЛЧ), Холланд не забивает. Сейчас КДБ был травмирован и норвежец также не забивал.
Осимхен - уровень ДЖИММИ ВАРДИ чемпионского Лестера. Это ни разу не Бензема и не Черепашка.