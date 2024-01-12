Фехтовальщики Бида и Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских играх в Париже
Фехтовальщики Лоханов и Бида хотят выступить на Олимпиаде-2024 за сборную США.
Константин Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, Сергей Бида – серебряный призер Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.
Лоханов уехал в США в 2022 году, Бида – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе.
Позже стало известно, что МВД России объявило Сергея Биду и его жену Виолетту в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.
Как сообщает издание USA Today, Олимпийский комитет США и федерация фехтования страны поддерживают намерения спортсменов. Федерация направила письма в Конгресс для ускорения получения ими гражданства.
«Мы готовы», – цитирует USA Today Виолетту Биду.
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Вторые степановы
Е-мое, у ребят даже на знамени написано «смерть Израилю и Америке», атакуются торговые суда (которые везут товары в том числе для РФ из Азии), но у глубинариев все равно новый кумир - «невинные жертвы Йемена».
Уверен, если бы ад существовал, и любая западная страна направила бы в ад ракеты - глубинарии и «патриоты» призвали бы немедленно признать сатану «праведником мира»)