Фехтовальщики Бида и Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских играх в Париже

Фехтовальщики Лоханов и Бида хотят выступить на Олимпиаде-2024 за сборную США.

Константин Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, – серебряный призер Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.

Лоханов уехал в США в 2022 году, Бида – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе.

Позже стало известно, что МВД России объявило Сергея Биду и его жену Виолетту в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.

Как сообщает издание USA Today, Олимпийский комитет США и федерация фехтования страны поддерживают намерения спортсменов. Федерация направила письма в Конгресс для ускорения получения ими гражданства.

«Мы готовы», – цитирует USA Today Виолетту Биду.

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