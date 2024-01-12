Фехтовальщики Бида и Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских играх в Париже

Теги сборная России сборная США Сергей Бида Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Фехтовальщики Лоханов и Бида хотят выступить на Олимпиаде-2024 за сборную США.

Константин Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, Сергей Бида – серебряный призер Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.

Лоханов уехал в США в 2022 году, Бида – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе.

Позже стало известно, что МВД России объявило Сергея Биду и его жену Виолетту в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. 

Как сообщает издание USA Today, Олимпийский комитет США и федерация фехтования страны поддерживают намерения спортсменов. Федерация направила письма в Конгресс для ускорения получения ими гражданства. 

«Мы готовы», – цитирует USA Today Виолетту Биду. 

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78 комментариев
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Тут же недавно родственники Биды с пеной у рта доказывали какой он патриот и уехал чисто на лечение, а карьеру завершил. Вылечился и планы поменялись?
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А кто то другое ожидал, после того как они начали сниматься в пропагандистских роликах? 🤣
Вторые степановы
+38
-22
+16
А как вообще офицер Росгвардии и военнослужащая Министерства обороны смогли покинуть страну во время СВО? По идее их ещё в аэропорту должны были развернуть. А если не развернули, то спрашивать теперь надо с тех, кто им разрешение на выезд давал.
+13
-1
+12
Ответ ks-1993
Там США и Британию за Йемен не хотят забанить или это снова другое?
А Украина занималась пиратством в черном море и угоняла танкеры взяв заложников? По-моему нельзя быть агрессивным против террористов, которые нападают на тебя в международных водах. Тем более когда это понимают даже твои арабские соседи))
+34
-24
+10
Ответ AAPolyansky
да, взяли по беспределу без объявления требований атаковали суверенную страну - и норм
Еще один глубинарий на передержке. С каких пор хуситы хотя бы кем-то признанное правительство?
Е-мое, у ребят даже на знамени написано «смерть Израилю и Америке», атакуются торговые суда (которые везут товары в том числе для РФ из Азии), но у глубинариев все равно новый кумир - «невинные жертвы Йемена».
Уверен, если бы ад существовал, и любая западная страна направила бы в ад ракеты - глубинарии и «патриоты» призвали бы немедленно признать сатану «праведником мира»)
+13
-5
+8
Обидно конечно, что так получилось. Но в любом случае ребятам удачи, жизнь и карьера одна.
+22
-14
+8
Я не понял.Так они кричали со всех углов,что они патриоты....Однако.
+17
-9
+8
Там США и Британию за Йемен не хотят забанить или это снова другое?
+50
-43
+7
Ответ ks-1993
Там США и Британию за Йемен не хотят забанить или это снова другое?
Сочувствуешь пиратам, грабящим суда ?
+7
0
+7
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
С каких пор Стрелков Гиркин Рунов гражданин Украины ?
+10
-4
+6
Ответ Дмитрий Рабко
А какая часть Йемена была включена в состав США ?
Радуют меня либералы местные. МОжно раздолбать и оставить руины и сказать, ну мы ж демократию принесли и ничего не присоединили. Так норм)
+10
-4
+6
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
СССР тоже сбивал. По ошибке чего только не происходит.
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Рабко
А какая часть Йемена была включена в состав США ?
Так РФ исключили и осудили не за аннексию, а за агрессию против Украины. Но вот Дале нашелся полудурок как ты. Который уже оправдывает сша
+14
-10
+4
Бида не приходит ...одна :)))
+4
-1
+3
Чем громче нам чиновники кричат, что под нейтральным флагом ехать нельзя, тем больше будет вот таких случаев, когда спортсмены будут выступать просто под флагом других федераций.
+8
-5
+3
Ответ ks-1993
Там США и Британию за Йемен не хотят забанить или это снова другое?
А основания для бана какие будут?
+15
-12
+3
Ответ Инженер-конструктор
СССР тоже сбивал. По ошибке чего только не происходит.
И лет 10 не признавались
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Рабко
А какая часть Йемена была включена в состав США ?
То есть если не присоединять, то можно? так и запишем в вашем диагнозе
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Рабко
А какая часть Йемена была включена в состав США ?
Йемен на другой стороне земного шара от Америки. Какое собачье дело там у америки?
+5
-2
+3
Ответ Pertinax Gandi
А как вообще офицер Росгвардии и военнослужащая Министерства обороны смогли покинуть страну во время СВО? По идее их ещё в аэропорту должны были развернуть. А если не развернули, то спрашивать теперь надо с тех, кто им разрешение на выезд давал.
через Казахстан делается это очень просто
+2
0
+2
Ответ ks-1993
Там США и Британию за Йемен не хотят забанить или это снова другое?
Первым нужно забанить Йемен. Не находите?
+2
0
+2
Ответ Slavnov
Крысы бегут, а корабль не тонет....
Зачем ты убежал?
+9
-7
+2
Ответ pgy69z65th
Так стоп. А когда будет полная изоляция. Осуждение действий США по Йемену. Осуждение в ООН, и исключение из МОК. В знак протеста против беспрецедентной агрессии в сторону Йемену. Или это другое?🥲
А какая часть Йемена была включена в состав США ?
+12
-10
+2
Крысы бегут, а корабль не тонет....
+27
-25
+2
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Бида с этим Лохановым.
или лох этот бида.
+5
-3
+2
Бида с этим Лохановым.
+4
-2
+2
Ответ Россия будет свободной
страну покидают миллионы айтишников, ученых, врачей - весь интеллектуальный цвет нации. я бы переживал о них, а не о шоуменах от спорта
Вы бы определились , для начала. А то у вас в одной теме РФ бензоколонка, населённая исключительно быдлом, а в другой, в ней, миллионы врачей и учёных.
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Крысы бегут, а корабль не тонет....
достигнув дна корабль не тонет
+2
-1
+1
Ответ Николай Козлов
Чем громче нам чиновники кричат, что под нейтральным флагом ехать нельзя, тем больше будет вот таких случаев, когда спортсмены будут выступать просто под флагом других федераций.
а где чиновники кричат, что нам под нейтральным флагом ехать нельзя? нас не допускают ни под каким флагом. со стороны американской федерации это самый настоящий беспредел
+6
-5
+1
Ответ zzzeeerrrooo
через Казахстан делается это очень просто
Я не думаю, что они бежали через казахские степи. Думаю, купили билет и спокойно вылетели в третью страну, а оттуда в США.
+2
-1
+1
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