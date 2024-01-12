Игрока НБА Роллинза обвиняют в неоднократных кражах из продуктового магазина

Теги происшествия НБА Вашингтон Райан Роллинз Баскетбол

Игрока НБА обвиняют в кражах из продуктового магазина.

Бывший защитник «Вашингтона» Райан Роллинз был обвинен в неоднократных кражах из бюджетного гипермаркета Target.

В судебных документах утверждается, что 21-летнему игроку было предъявлено семь обвинений в мелкой краже товаров на сумму менее тысячи долларов.

Предполагаемые преступления были совершены дважды в сентябре, четыре раза в октябре и один раз в ноябре. Роллинз должен вернуться в суд в феврале.

По данным The Athletic, Роллинза обвиняют в краже товаров для дома: продуктов, средств для мытья тела и даже свеч.

Роллинс, набирающий в среднем 4,1 очка и 1,1 передачи за игру в этом сезоне, был отчислен из команды в понедельник. Но президент «Уизардс» Майкл Уингер сказал, что команда сама только что узнала об обвинениях.

«Мы не можем комментировать этот вопрос или основания для наших решений по составу», – сказал Уингер The Athletic.

Летом 2022 года Роллинз подписал 3-летний контракт на 4,8 млн долларов.

24 комментария
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Статистика игрока:
Роллинс ворует в среднем 4.2 упаковки сливочного масла, 2.5 литра молока, 3.1 конфеты Snickers
+30
-1
+29
Ответ скорпыч
Контракт 4,8 млн на три года. Зачем? Я понимаю зачем, но зачем?
Болезнь
+11
-2
+9
Статистику steals прокачивает
+4
-1
+3
В США вроде до 1000 долларов коажи уголовно не наказуемые.
+5
-3
+2
Можно забрать ниггу из гетто но гетто из нигги никогда.
+3
-1
+2
Контракт 4,8 млн на три года. Зачем? Я понимаю зачем, но зачем?
+4
-3
+1
В Пятёрочке шарился?
0
0
0
Он что, из одного магазина тырил раз за разом? Вот лошара)
0
0
0
Ответ Александр Александровский
В США вроде до 1000 долларов коажи уголовно не наказуемые.
Это да но зачем Уизардс этот чёрный Дзюба в раздевалке?
+1
-1
0
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Статистика игрока: Роллинс ворует в среднем 4.2 упаковки сливочного масла, 2.5 литра молока, 3.1 конфеты Snickers
Тогда уж не игрока а воришки)
+2
-2
0
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Статистика игрока: Роллинс ворует в среднем 4.2 упаковки сливочного масла, 2.5 литра молока, 3.1 конфеты Snickers
Слабенький еще)
+1
-1
0
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Статистика игрока: Роллинс ворует в среднем 4.2 упаковки сливочного масла, 2.5 литра молока, 3.1 конфеты Snickers
Ну это в Target Лиге. В студенчестве в Walmart у него несколько трипл-даблов, в том числе с сосисками и лимонадом.
+1
-1
0
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Статистика игрока: Роллинс ворует в среднем 4.2 упаковки сливочного масла, 2.5 литра молока, 3.1 конфеты Snickers
А процент какой?
0
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