Игрока НБА Роллинза обвиняют в неоднократных кражах из продуктового магазина

Игрока НБА обвиняют в кражах из продуктового магазина.

Бывший защитник « » был обвинен в неоднократных кражах из бюджетного гипермаркета Target.

В судебных документах утверждается, что 21-летнему игроку было предъявлено семь обвинений в мелкой краже товаров на сумму менее тысячи долларов.

Предполагаемые преступления были совершены дважды в сентябре, четыре раза в октябре и один раз в ноябре. Роллинз должен вернуться в суд в феврале.

По данным The Athletic, Роллинза обвиняют в краже товаров для дома: продуктов, средств для мытья тела и даже свеч.

Роллинс, набирающий в среднем 4,1 очка и 1,1 передачи за игру в этом сезоне, был отчислен из команды в понедельник. Но президент «Уизардс» Майкл Уингер сказал, что команда сама только что узнала об обвинениях.

«Мы не можем комментировать этот вопрос или основания для наших решений по составу», – сказал Уингер The Athletic.

Летом 2022 года Роллинз подписал 3-летний контракт на 4,8 млн долларов.