Игрока НБА Роллинза обвиняют в неоднократных кражах из продуктового магазина
Игрока НБА обвиняют в кражах из продуктового магазина.
Бывший защитник «Вашингтона» Райан Роллинз был обвинен в неоднократных кражах из бюджетного гипермаркета Target.
В судебных документах утверждается, что 21-летнему игроку было предъявлено семь обвинений в мелкой краже товаров на сумму менее тысячи долларов.
Предполагаемые преступления были совершены дважды в сентябре, четыре раза в октябре и один раз в ноябре. Роллинз должен вернуться в суд в феврале.
По данным The Athletic, Роллинза обвиняют в краже товаров для дома: продуктов, средств для мытья тела и даже свеч.
Роллинс, набирающий в среднем 4,1 очка и 1,1 передачи за игру в этом сезоне, был отчислен из команды в понедельник. Но президент «Уизардс» Майкл Уингер сказал, что команда сама только что узнала об обвинениях.
«Мы не можем комментировать этот вопрос или основания для наших решений по составу», – сказал Уингер The Athletic.
Летом 2022 года Роллинз подписал 3-летний контракт на 4,8 млн долларов.
Роллинс ворует в среднем 4.2 упаковки сливочного масла, 2.5 литра молока, 3.1 конфеты Snickers