Адам Сяо Хим Фа сделал запрещенное сальто в произвольной программе на чемпионате Европы
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто на ЧЕ.
Сегодня он выступил с произвольной программой на чемпионате Европы в Каунасе. Во время проката Сяо Хим Фа исполнил элемент, запрещенный на соревнованиях, – сальто назад.
Судьи оштрафовали фигуриста на 2 балла.
Ранее Сяо Хим Фа сделал сальто назад в прокате произвольной программы на турнире Shanghai Trophy в октябре.
Самые опасные трюки в фигурке: вращения с партнершей на голове, поддержки с лезвием у горла и, конечно, сальто
после сальто назад, большие выбоены могут оставаться на льду... что может помешать прокату участников после....
Мне больше всех Селевко понравился