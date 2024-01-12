Адам Сяо Хим Фа сделал запрещенное сальто в произвольной программе на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто на ЧЕ.

Сегодня он выступил с произвольной программой на чемпионате Европы в Каунасе. Во время проката Сяо Хим Фа исполнил элемент, запрещенный на соревнованиях, – сальто назад.

Судьи оштрафовали фигуриста на 2 балла.

Ранее Сяо Хим Фа сделал сальто назад в прокате произвольной программы на турнире Shanghai Trophy в октябре.

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18 комментариев
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Запас был, поэтому и прыгнул
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Очень хорошо легло в программу
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Это было мощно, конечно.
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Пижонство откровенное конечно. На ЧМ поди куда-то денется этот элемент из программы
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красавчик, хоть что-то интересное на этом че
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Ответ Princess23
в прошлом сезоне мне Фа даже нравился В этом такой выпендрежник стал.. и ладно бы как в Шанхае когда на кураже от отлично выполненной программы, так нет ведь 2 плохих проката - "чемпион" потому что остальные еще хуже Мне больше всех Селевко понравился
Чемпион не потому что остальные хуже, а потому что его контент на другом уровне, даже несмотря на ошибки
+8
-2
+6
Ответ Железная Леди
Меняем правила.
угу... дисквал или полное аннулирование результата...
после сальто назад, большие выбоены могут оставаться на льду... что может помешать прокату участников после....
+5
-1
+4
в прошлом сезоне мне Фа даже нравился В этом такой выпендрежник стал.. и ладно бы как в Шанхае когда на кураже от отлично выполненной программы, так нет ведь 2 плохих проката - "чемпион" потому что остальные еще хуже
Мне больше всех Селевко понравился
+10
-8
+2
Когда больше нечем удивить но очень хочется чтобы о тебе говорили.Хотя для начала можно было бы поработать над чистотой исполнения прыжков
+1
0
+1
Красавчик!
+1
0
+1
Ответ imaxim
Пижонство откровенное конечно. На ЧМ поди куда-то денется этот элемент из программы
Борется с запретами.
+4
-3
+1
Когда конкуренции нет, можно себе позволить и фигу показать.
+4
-4
0
Круто и неожиданно, спасибо, Адам!👍
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Мало дедакшенов
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Ответ Александр
угу... дисквал или полное аннулирование результата... после сальто назад, большие выбоены могут оставаться на льду... что может помешать прокату участников после....
Согласен. А если бы Бричги въехал в его ямы. А кто знает, может он и влетал....
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