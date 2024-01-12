«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе. Им предложили печенюшки – главное, чтобы не поперхнулись». Поздняков об уехавших в США фехтовальщиках

Станислав Поздняков иронично высказался о фехтовальщиках, уехавших в США.

Сообщалось, что фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов намерены стать гражданами США и выступить за эту страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись.

Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, дочери главы ОКР.

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