«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе. Им предложили печенюшки – главное, чтобы не поперхнулись». Поздняков об уехавших в США фехтовальщиках

Теги Станислав Поздняков ОКР сборная России сборная России жен сборная США сборная США жен Париж-2024 Сергей Бида Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Станислав Поздняков иронично высказался о фехтовальщиках, уехавших в США.

Сообщалось, что фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов намерены стать гражданами США и выступить за эту страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись.

Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, дочери главы ОКР.

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14 комментариев
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А чем плохо любить желтые самокаты и фраппе?
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+10
Ответ Gleb
А чем плохо любить желтые самокаты и фраппе?
И почему это должно характеризовать уехавших
+8
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"такие потери никто не заметит" - и так во всем((
+5
0
+5
Не поперхнуться - будьте уверены. С радостью скушают
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+2
А почему он кого-то осуждает, если сам выбрал печенюшки здесь?
+2
0
+2
Ответ Gleb
А чем плохо любить желтые самокаты и фраппе?
Фраппе любить лучше, чем Американо. Хотя очевидно, что
Поздняков на воспитан цикории.
+2
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Ну тут он конечно прав. Пятые точки лизать лучше здесь
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Как же у него до сих пор бомбит от Лоханова, лол.
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«Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит». Государство - это я!))
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У чувака реально одна извилина в голове, и та прямая: придумал один раз фразу про самокаты и кофе, очень ей гордился, а вторую придумать ума уже не хватило
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А злости то сколько. Руководитель должен быть хладнокровнее.
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А товарищ Поздняков не заметил, что он заметил, то что не должен был заметить ?
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Как его плющит то!
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И в чём он не прав?
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