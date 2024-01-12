Дмитрий Васильев: «Вменяемый МОК применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене. Но мы имеем невменяемый»
Васильев считает, что МОК должен применить санкции к США и Великобритании.
«Вменяемый Международный олимпийский комитет (МОК) применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене, но мы имеем невменяемый МОК с невменяемым руководителем в лице Томаса Баха.
Этот человек является разрушителем международного олимпийского движения и в историю войдет как тот, кто стравливает спортсменов друг с другом, государства с государствами.
К сожалению, МОК на сегодняшний день не выполняет своих прямых обязанностей и не сплачивает народы через спорт. Рассчитывать на последовательность и соблюдение спортивных законов не приходится.
Я вообще против различных отстранений. Спортсмены не виноваты в том, что делают руководители государств», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Тут данные таможни США вышли, что она закупила в октябре 2023 года Российской нефти по цене на 16 долларов выше, чем ими же установленный потолок.
Понятно, что купили на копейки, но сам факт очень показательный.
Классический запад: если нельзя, но очень хочется - то можно. Правда не всем.
Что должно быть в голове, чтоб молиться на самую кровожадную страну, развязавшую самое большое количество военных конфликтов в мире?…
п.с. хотя и не исключаю что спасибо за это "противоречие" можно сказать журналисту, могли и повыдёргивать слова из контекста.