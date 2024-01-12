Дмитрий Васильев: «Вменяемый МОК применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене. Но мы имеем невменяемый»

Васильев считает, что МОК должен применить санкции к США и Великобритании.

«Вменяемый Международный олимпийский комитет ( ) применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене, но мы имеем невменяемый МОК с невменяемым руководителем в лице Томаса Баха.

Этот человек является разрушителем международного олимпийского движения и в историю войдет как тот, кто стравливает спортсменов друг с другом, государства с государствами.

К сожалению, МОК на сегодняшний день не выполняет своих прямых обязанностей и не сплачивает народы через спорт. Рассчитывать на последовательность и соблюдение спортивных законов не приходится.

Я вообще против различных отстранений. Спортсмены не виноваты в том, что делают руководители государств», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.