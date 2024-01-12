Дмитрий Васильев: «Вменяемый МОК применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене. Но мы имеем невменяемый»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Васильев считает, что МОК должен применить санкции к США и Великобритании.

«Вменяемый Международный олимпийский комитет (МОК) применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене, но мы имеем невменяемый МОК с невменяемым руководителем в лице Томаса Баха.

Этот человек является разрушителем международного олимпийского движения и в историю войдет как тот, кто стравливает спортсменов друг с другом, государства с государствами.

К сожалению, МОК на сегодняшний день не выполняет своих прямых обязанностей и не сплачивает народы через спорт. Рассчитывать на последовательность и соблюдение спортивных законов не приходится.

Я вообще против различных отстранений. Спортсмены не виноваты в том, что делают руководители государств», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 

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36 комментариев
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Заявил крайне вменяемый и адекватный Васильев
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ну кстати да. Йемен независимая страна. Какого США и Великобритания пуляют по ней ракетами??? Где осуждение? Где санкции?
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Не скажу за Йемен, но вот за ковровые бомбардировки Газы однозначно Израиль должен был быть отстранен.
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Ответ murzzzzzilka
Безумие какое-то…🤦🏻‍♀️ Что должно быть в голове, чтоб молиться на самую кровожадную страну, развязавшую самое большое количество военных конфликтов в мире?…
в голове сало, на голове кастрюля. классика от чубатых рабов
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Ответ rashnew
ну кстати да. Йемен независимая страна. Какого США и Великобритания пуляют по ней ракетами??? Где осуждение? Где санкции?
А что Россия может? Отключить США и Британию от СБП платежей? Наложить запрет на перевод рублями компаниям этих стран?
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Ответ Kvest78
А что Россия может? Отключить США и Британию от СБП платежей? Наложить запрет на перевод рублями компаниям этих стран?
ЕС пускай санкции водит против США с Британией
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Ответ Beriya
А он знает причину нанесения этих ударов??!!
Какая разница? Это независимая страна. Нельзя вторгаться в независимые страны. Надо договариваться. Разве нет? или это другое?
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Ответ Александр Воронин
Не скажу за Йемен, но вот за ковровые бомбардировки Газы однозначно Израиль должен был быть отстранен.
и США с Великобританией тоже отстранены должны быть от всех международных стартов. Это если смотреть без двойных стандартов
+8
-6
+2
Ответ Kvest78
А что Россия может? Отключить США и Британию от СБП платежей? Наложить запрет на перевод рублями компаниям этих стран?
Ну кстати, чисто ради смеха.
Тут данные таможни США вышли, что она закупила в октябре 2023 года Российской нефти по цене на 16 долларов выше, чем ими же установленный потолок.
Понятно, что купили на копейки, но сам факт очень показательный.
Классический запад: если нельзя, но очень хочется - то можно. Правда не всем.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
В том, что он вообще против санкций, но МОК должен их применить. Шизофрения - это плюрализм мнений в одной отдельно взятой голове🤷‍♂️
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Ответ Dura Ace Di2
Комментарий удален модератором
Безумие какое-то…🤦🏻‍♀️
Что должно быть в голове, чтоб молиться на самую кровожадную страну, развязавшую самое большое количество военных конфликтов в мире?…
+3
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Ответ Александр Воронин
Не скажу за Йемен, но вот за ковровые бомбардировки Газы однозначно Израиль должен был быть отстранен.
Ну Россию за ковровые бомбардировки Алеппо никто не отстранял
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
В том что хуситы уже два месяца атакуют гражданские суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Месяц назад приступили уже к захвату судов (захватили танкер Central Park)
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Ответ rashnew
и США с Великобританией тоже отстранены должны быть от всех международных стартов. Это если смотреть без двойных стандартов
Эх, Моська, знать она сильна, коль лает на США и Великобританию! (И.А.Крылов-2024)
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То есть санкции применить надо. И тут же Васильев против различного рода отстранений. Это как понимать?
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Ответ Savarona25
Хотя бы поинтересовался причиной ударов по объектам хуситов в Йемене. Которые кстати (хуситы) создавали проблемы и для судоходства РФ (в частности транспортировки нефти в Индию). Но думаю что он сам прекрасно все знает. Наигранная истерика для внутреннего пользования.
Кстати, да Россия тоже страдает от действий Йемена.Но местные патриоты ещё не в курсе
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"Мок должен применить санкции к США и Великобритании" "вообще я против санкций". Ну в общем то всё понятно)

п.с. хотя и не исключаю что спасибо за это "противоречие" можно сказать журналисту, могли и повыдёргивать слова из контекста.
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Ответ Margor
Комментарий удален модератором
"Вы не понимаете, это другое" - традиционный ответ на все случаи жизни
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Ответ Александр Воронин
Не скажу за Йемен, но вот за ковровые бомбардировки Газы однозначно Израиль должен был быть отстранен.
Ты знаешь, что такое ковровые бомбардировки ? Или просто термин понравился ?
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Ответ Александр Воронин
Не скажу за Йемен, но вот за ковровые бомбардировки Газы однозначно Израиль должен был быть отстранен.
И за убийства сотен резиновых кукол, трогательно присыпанных киношной пылью в продукции Палливуда тоже должен кто-то ответить! Но Израиль достоин снисхождения: сколько невинно убиенных фалестинских мальчиков в одних трусиках ожило на площадке сразу после того, как прозвучала команда «Стоп! Снято!». Это ли не чудеса?
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Комментарий удален модератором
я погуглил, про-иранские товарищи-повстанцы в Йемене с ноября совершили 25 нападений на торговые суда. торговый оборот во многих странах упал на 1%, но основная проблема в опасности личного состава моряков. про это никто не рассказывает?
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Ответ Yan D
Кстати этот полоумный пишет о том, что спортсмены не виноваты в том, что делают правительства. Так какие санкции может применить МОК к правительствам?🤔
такие же как к России.
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США со своими союзничками ещё никогда не выглядели также жалко, как сейчас
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Ответ rashnew
ну кстати да. Йемен независимая страна. Какого США и Великобритания пуляют по ней ракетами??? Где осуждение? Где санкции?
Комментарий удален модератором
Ответ doodler
В том что хуситы уже два месяца атакуют гражданские суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Месяц назад приступили уже к захвату судов (захватили танкер Central Park)
США приступили к захвату танкеров гораздо раньше и захватили в сентябре Святой Николай. Иранцы символично его освободили под Новый год
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