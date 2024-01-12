«Маккаби» опубликовал фото военного ЦАХАЛ с шарфом клуба на фоне разрушенного здания в Газе: «Удачи в сегодняшней игре»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Баскетбол - фото чемпионат Израиля Баскетбол

«Маккаби Тель-Авив» анонсировал матч Евролиги фотографией из сектора Газа.

«Наш «Маккаби»! Удачи в сегодняшней игре. Любители баскетбола и болельщики, 55-я парашютная бригада, Хан-Юнис (город на территории cектора Газа – Sports.ru)», – гласит надпись в официальном аккаунте тель-авивского клуба.

На территории Газы продолжается военная операция Израиля по «уничтожению боевиков ХАМАС». После начала конфликта «Маккаби» стал принимать домашние матчи Евролиги в Белграде, Сербия. Сегодня израильский клуб встретится с сербским «Партизаном».

На уровне Евролиги ранее стоял вопрос об исключении «Маккаби» из соревнования до конца сезона. Тогда семь клубов, включая ЦСКА, выступили против.

Фото: официальный аккаунт «Маккаби Тель-Авив»

34 комментария
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И это , конечно же , другое.
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+49
Блин, прикольно, когда местные борцы с режимом защищают запад и пишут про плохую Россию, а потом выходят такие новости))
+37
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+26
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Если бы наш клуб опубликовал бы подобное фото
+10
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+7
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
чем это у Израиля она не захватническая?
+9
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Вот они,истинные европейские ценности
Демократия во всем лице
+10
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+6
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
>Россия 2008
А че здесь захватнического?
+5
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А теперь представьте такое в соц сетях клуба РПЛ))
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Отличная игра. После матча выложите статистику по фрагам. (сарказм)
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Ответ Nick Black
И это , конечно же , другое.
Нет , это не другое, это беспредел
+6
-2
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ой... а что это мы забыли АТО 2014-2022? на украине м?
+8
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+3
Ответ sava k
Комментарий удален пользователем
А кто его главный союзник и покровитель?
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Ответ заблокированному пользователю
Дааа Вы воюете каждые 10-15 лет. Все и не упомнишь...
вы?) а ты это кто?)
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Ответ sava k
Комментарий удален пользователем
Посмотрел.
1. Фактически Израиль - часть коллективного Запада, как и очень восточные Австралия, Япония и, например, штат Аляска.
2. Формально географически вся территория Израиля западнее Москвы, например.
3. Израиль - это самая Западная Азия.
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Ответ заблокированному пользователю
Блин, прикольно, когда местные борцы с режимом защищают запад и пишут про плохую Россию, а потом выходят такие новости))
Комментарий удален пользователем
Ответ заблокированному пользователю
А что было 7 октября? Ты не в курсе? А кроме того Израиль не аннексирует Газу в отличие от РФ. Запорожье, Херсоне, Донецк...
Израиль аннексировал как минимум Голаны и Восточный Иерусалим. Это даже с точки зрения проамериканской ООН.
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Ответ заблокированному пользователю
А что тогда на РФ тоже кто-то напал? Бедные какие... Все время на них нападают...
На Осетию напали, Россия просто защитила маленьких.
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Ответ заблокированному пользователю
Я не РФ.
ну я спрашиваю с тебя) ты кто?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
вы?) а ты это кто?)
Я не РФ.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Забавно.
А говорят, что мозги промыты, конечно, у граждан РФ...
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Следующая публикация клуба с порядком посещения болельщиками гостевых матчей - не забудьте спрятать перед матчем клубную атрибутику глубже. Нет, ещё глубже...
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Комментарий удален модератором
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