«Маккаби» опубликовал фото военного ЦАХАЛ с шарфом клуба на фоне разрушенного здания в Газе: «Удачи в сегодняшней игре»

«Маккаби Тель-Авив» анонсировал матч Евролиги фотографией из сектора Газа.

«Наш «Маккаби»! Удачи в сегодняшней игре. Любители баскетбола и болельщики, 55-я парашютная бригада, Хан-Юнис (город на территории cектора Газа – Sports.ru)», – гласит надпись в официальном аккаунте тель-авивского клуба.

На территории Газы продолжается военная операция Израиля по «уничтожению боевиков ХАМАС». После начала конфликта «Маккаби» стал принимать домашние матчи Евролиги в Белграде, Сербия. Сегодня израильский клуб встретится с сербским «Партизаном».

На уровне Евролиги ранее стоял вопрос об исключении «Маккаби» из соревнования до конца сезона. Тогда семь клубов, включая ЦСКА, выступили против.

Фото: официальный аккаунт «Маккаби Тель-Авив»