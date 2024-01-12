«Маккаби» опубликовал фото военного ЦАХАЛ с шарфом клуба на фоне разрушенного здания в Газе: «Удачи в сегодняшней игре»
«Маккаби Тель-Авив» анонсировал матч Евролиги фотографией из сектора Газа.
«Наш «Маккаби»! Удачи в сегодняшней игре. Любители баскетбола и болельщики, 55-я парашютная бригада, Хан-Юнис (город на территории cектора Газа – Sports.ru)», – гласит надпись в официальном аккаунте тель-авивского клуба.
На территории Газы продолжается военная операция Израиля по «уничтожению боевиков ХАМАС». После начала конфликта «Маккаби» стал принимать домашние матчи Евролиги в Белграде, Сербия. Сегодня израильский клуб встретится с сербским «Партизаном».
На уровне Евролиги ранее стоял вопрос об исключении «Маккаби» из соревнования до конца сезона. Тогда семь клубов, включая ЦСКА, выступили против.
Фото: официальный аккаунт «Маккаби Тель-Авив»
Демократия во всем лице
А че здесь захватнического?
1. Фактически Израиль - часть коллективного Запада, как и очень восточные Австралия, Япония и, например, штат Аляска.
2. Формально географически вся территория Израиля западнее Москвы, например.
3. Израиль - это самая Западная Азия.
А говорят, что мозги промыты, конечно, у граждан РФ...