Чемпионат Европы-2024. Дэвис и Смолкин, Лопарева и Бриссо, Гиньяр и Фаббри, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
12 января на чемпионате Европы по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Четвертая разминка
14. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
15. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина)
16. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
17. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Пятая разминка
19. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
20. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
21.Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
22. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
23. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)
Шестая разминка
24. Дженнифер Янсе ван Ренсбург (Германия)
25. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
26. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
27. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
28. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Седьмая разминка
29. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
30. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
31. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
32. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
33. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин
https://t.me/samsasmustache/192