Чемпионат Европы-2024. Дэвис и Смолкин, Лопарева и Бриссо, Гиньяр и Фаббри, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы

Теги результаты чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Франции сборная Швейцарии сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии сборная Украины сборная Венгрии сборная Израиля сборная Литвы Юлия Турккила Марко Фаббри Шарлен Гиньяр сборная Грузии Жоффре Бриссо Шейн Фирус Мария Голубцова Кирилл Белобров Маттиас Верслуйс Евгения Лопарева Кэролайн Сусиc Эллисон Рид Саулюс Амбрулевичюс Лайла Фир Льюис Гибсон Диана Дэвис Глеб Смолкин Паулина Раманаускайте Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Мария Игнатьева Натали Ташлерова Филип Ташлер Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Юка Орихара Юхо Пиринен сборная Нидерландов Даниил Семко Дейвидас Кизала Дженнифер Янсе ван Ренсбург Катержина Мразкова Даниэль Мразек Фиби Беккер Джеймс Эрнандес Мария Пинчук Никита Погорелов Мари Дюпайяж Тома Набе Оливия Жозефин Шиллинг Лео Батен Виктория Манни Карло Ретлисбергер Фигурное катание

12 января на чемпионате Европы по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Четвертая разминка

14. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

15. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина)

16. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

17. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Пятая разминка

19. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

20. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

21.Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

22. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

23. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)

Шестая разминка

24. Дженнифер Янсе ван Ренсбург (Германия)

25. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

26. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

27. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

28. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Седьмая разминка

29. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

30. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

31. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

32. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

33. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подскажите, а кто вчера представлял Россию на ЧЕ?
https://t.me/samsasmustache/192
+5
-1
+4
Удачи всем нашим!!!
+2
0
+2
Тьфу тьфу тьфу
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий