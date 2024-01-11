Чемпионат России по биатлону. Команды Латыпова, Логинова, Серохвостова и Халили выступят в командной гонке

12 января на чемпионате России по биатлону пройдет мужская командная гонка.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Мужчины

Командная гонка

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета

Старт-лист

1. Беларусь-1 ( , Иван Тулатин, , )

2. ЯНАО (Дмитрий Абашев, Виктор Плицев, , Александр Бектуганов)

4. Башкортостан (Эраст Иманбаев, Владислав Зотов, , )

5. Москва ( , Дмитрий Мысев, , )

6. Удмуртия (Кирилл Киливнюк, Сергей Темкин, , )

7. Новосибирск-1 (Павел Кудряшов, Никита Матвеев, , )

9. ХМАО-Югра ( , Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, )

11. Тюмень-1 ( , Вадим Истамгулов, , )

12. Уральский ФО ( , , , )

ПРИМЕЧАНИЕ: В командной гонке на старт одновременно выходят четыре человека из одной команды. На рубежах два биатлониста стреляют, а остальные находятся в зоне ожидания. За каждый промах вся команда бежит штрафной круг в 150 метров. При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним членом команды не может превышать 15 секунд.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском