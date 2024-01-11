Чемпионат России по биатлону. Команды Латыпова, Логинова, Серохвостова и Халили выступят в командной гонке

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Виктор Плицев Дмитрий Абашев Матвей Елисеев Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Игорь Шетько Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Кирилл Киливнюк Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Вадим Истамгулов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Алексей Вагин Артем Смирнов Александр Корнев Александр Бектуганов Никита Матвеев Дмитрий Мысев Иван Тулатин Эраст Иманбаев Владислав Зотов Сергей Темкин Павел Кудряшов Биатлон

12 января на чемпионате России по биатлону пройдет мужская командная гонка.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Мужчины

Командная гонка

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета

Старт-лист

1. Беларусь-1 (Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский)

2. ЯНАО (Дмитрий Абашев, Виктор Плицев, Рустам Каюмов, Александр Бектуганов)

4. Башкортостан (Эраст Иманбаев, Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

5. Москва (Артем Смирнов, Дмитрий Мысев, Матвей Елисеев, Карим Халили)

6. Удмуртия (Кирилл Киливнюк, Сергей Темкин, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев)

7. Новосибирск-1 (Павел Кудряшов, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов, Роман Еремин)

9. ХМАО-Югра (Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Алексей Вагин)

11. Тюмень-1 (Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов, Евгений Гараничев)

12. Уральский ФО (Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Кирилл Бажин, Игорь Шетько)

ПРИМЕЧАНИЕ: В командной гонке на старт одновременно выходят четыре человека из одной команды. На рубежах два биатлониста стреляют, а остальные находятся в зоне ожидания. За каждый промах вся команда бежит штрафной круг в 150 метров. При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним членом команды не может превышать 15 секунд.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

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4 комментария
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Ответ Любитель_ФК
Что значит командная гонка, это эстафета 4 х 7,5 или что-то новое придумали. Кто может знает положение.
Такое раньше было на ЧМ в 1970-90 годах, можете посмотреть на ютубе)))
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Что значит командная гонка, это эстафета 4 х 7,5 или что-то новое придумали. Кто может знает положение.
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Ответ Любитель_ФК
Что значит командная гонка, это эстафета 4 х 7,5 или что-то новое придумали. Кто может знает положение.
Я уже выкладывал правила на другой ветке.Попробуйте посмотреть на этом сайте.
https://www.championat.com/biathlon/article-5390464-chempionat-rossii-po-biatlonu-2024-komandnaya-gonka-istoriya-i-pravila-chem-komandnaya-gonka-otlichaetsya-ot-estafety.html
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Ответ Любитель_ФК
Что значит командная гонка, это эстафета 4 х 7,5 или что-то новое придумали. Кто может знает положение.
Можно ещё здесь посмотреть.
https://alfabankcabinet.ru/komandnaya-gonka-v-biatlone-pravila/
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