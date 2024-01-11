Чемпионат России по биатлону. Команды Латыпова, Логинова, Серохвостова и Халили выступят в командной гонке
12 января на чемпионате России по биатлону пройдет мужская командная гонка.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Мужчины
Командная гонка
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета
Старт-лист
1. Беларусь-1 (Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский)
2. ЯНАО (Дмитрий Абашев, Виктор Плицев, Рустам Каюмов, Александр Бектуганов)
4. Башкортостан (Эраст Иманбаев, Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)
5. Москва (Артем Смирнов, Дмитрий Мысев, Матвей Елисеев, Карим Халили)
6. Удмуртия (Кирилл Киливнюк, Сергей Темкин, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев)
7. Новосибирск-1 (Павел Кудряшов, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов, Роман Еремин)
9. ХМАО-Югра (Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Алексей Вагин)
11. Тюмень-1 (Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов, Евгений Гараничев)
12. Уральский ФО (Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Кирилл Бажин, Игорь Шетько)
ПРИМЕЧАНИЕ: В командной гонке на старт одновременно выходят четыре человека из одной команды. На рубежах два биатлониста стреляют, а остальные находятся в зоне ожидания. За каждый промах вся команда бежит штрафной круг в 150 метров. При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним членом команды не может превышать 15 секунд.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском
https://www.championat.com/biathlon/article-5390464-chempionat-rossii-po-biatlonu-2024-komandnaya-gonka-istoriya-i-pravila-chem-komandnaya-gonka-otlichaetsya-ot-estafety.html
https://alfabankcabinet.ru/komandnaya-gonka-v-biatlone-pravila/