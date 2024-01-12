«Зенит» после победы над «Минском» опубликовал и вскоре удалил видео, на котором почистили картошку

Теги Зенит Баскетбол - видео Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

«Зенит» выложил ролик с чисткой картошки после победы над «Минском».

В четверг «Зенит» опубликовал в соцсети короткий видеоролик, в котором чистится картошка, наложив логотип белорусской команды на ведро с овощем.

Вскоре ролик был удален из официального аккаунта санкт-петербургского клуба, заметил телеграм-канал «Мутко против».

У «Минска» 21 поражение без побед в сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ.

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13 комментариев
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Минск после победы над Зенитом выложил видео, на котором нюхают соль
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а я вам сейчас покажу, где это видео готовилось
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Идиоты!
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Эх, слабенький маркетинг. Надо было сделать коллаж из сельчан, чистящих картошку у дровяной печи, и менеджмента Газпрома с корпоратива на каких-нибудь Мальдивах. И подписать все это - Национальное достояние
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Сами поняли, что не смешно и глупо получилось, поэтому удалили
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Ответ Джавид Гасанов
Сами поняли, что не смешно и глупо получилось, поэтому удалили
Скорее кто-то с умом посмотрел , просчитал реакцию и дал команду снимать срочно.Креативщики часто краёв не видят.
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Ну теперь неизбежен дипломатический скандал
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а чего удалили-то…
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а то батька без яиц оставит
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надо было АПОЭЛУ выложить в свое время фото, где они раздели бездомного
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Ответ Джавид Гасанов
Сами поняли, что не смешно и глупо получилось, поэтому удалили
Шутки за 300
В Кремле не оценили
Приезжает Лукашенко с утра на работу, садится за стол, начинает перебирать бумаги, тут у него звонит телефон.
Он берёт трубку и ведёт разговор:
— Да, харошая, харошая, нет, нет, да, да, нет, да, да, нет, да…
Так продолжается часа четыре, до обеда, после чего он кладёт трубку и вытирая рукой пот со лба говорит:
— Ну идиоты, без меня даже картошку перебрать не могут
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