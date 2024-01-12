«Зенит» после победы над «Минском» опубликовал и вскоре удалил видео, на котором почистили картошку
«Зенит» выложил ролик с чисткой картошки после победы над «Минском».
В четверг «Зенит» опубликовал в соцсети короткий видеоролик, в котором чистится картошка, наложив логотип белорусской команды на ведро с овощем.
Вскоре ролик был удален из официального аккаунта санкт-петербургского клуба, заметил телеграм-канал «Мутко против».
У «Минска» 21 поражение без побед в сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ.
В Кремле не оценили
Приезжает Лукашенко с утра на работу, садится за стол, начинает перебирать бумаги, тут у него звонит телефон.
Он берёт трубку и ведёт разговор:
— Да, харошая, харошая, нет, нет, да, да, нет, да, да, нет, да…
Так продолжается часа четыре, до обеда, после чего он кладёт трубку и вытирая рукой пот со лба говорит:
— Ну идиоты, без меня даже картошку перебрать не могут