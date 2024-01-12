«Зенит» после победы над «Минском» опубликовал и вскоре удалил видео, на котором почистили картошку

«Зенит» выложил ролик с чисткой картошки после победы над «Минском».

В четверг « » опубликовал в соцсети короткий видеоролик, в котором чистится картошка, наложив логотип белорусской команды на ведро с овощем.

Вскоре ролик был удален из официального аккаунта санкт-петербургского клуба, заметил телеграм-канал «Мутко против».

У «Минска» 21 поражение без побед в сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ.