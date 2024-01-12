Дакар-2024. Леб выиграл 6-й этап, Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия отстал на 2,5 часа, Брейбек и Бранч сражаются за победу в классе мотоциклов

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В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Шейба – Шейба).

Гонщики преодолевали «48-часовой этап» 11 и 12 января без помощи своих команд.

Лидировавший в категории внедорожников Язид Аль-Раджи («Тойота») попал в серьезную аварию и снялся с этапа, а действующий победитель гонки Нассер Аль-Аттия («Продрайв») потерял более двух часов из-за остановки и сильно отстал от конкурентов. Лучшим по итогам этапа стал Себастьян Леб, в лидеры ралли-рейда вышел гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший, на втором месте располагается его напарник Маттиас Экстрем.

Пилот «Хонды» Адриен ван Беверен стал лучшим в классе мотоциклов, лидеров гонки Рикки Брейбека («Хонда») и Росса Бранча («Хиро») разделяет менее минуты.

Ралли Дакар
11-12 января 2024 года
Этап 6
 
Мотоциклы
 
1. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») – 7:57.29
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +4.13
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +5.02
...5. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +9.40
 
Положение после этапа 5
 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 27:11.21
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +0.51
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +8.14
4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +9.21
5. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +27.00
 
Внедорожники
 
1. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») – 7:21.56
2. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.01
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +10.55
...20*. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +1:29.56
...28*. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +2:45.23
 
Положение после этапа 5
 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 24:59.32
2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +20.21
3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +29.31
...14*. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +2:36.56
...16*. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +2:40.54
 

* – предварительные позиции

Соревнования в других классах продолжаются.

Сайнс-старший возглавил «Дакар» после первого дня «48-часового» 6-го этапа

Дакар-2024. Аль-Аттия выиграл 5-й этап и обогнал Сайнса-старшего, Аль-Раджи лидирует, Кинтанилья и Мацик победили в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2024» 

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