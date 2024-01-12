Дакар-2024. Леб выиграл 6-й этап, Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия отстал на 2,5 часа, Брейбек и Бранч сражаются за победу в классе мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Шейба – Шейба).
Гонщики преодолевали «48-часовой этап» 11 и 12 января без помощи своих команд.
Лидировавший в категории внедорожников Язид Аль-Раджи («Тойота») попал в серьезную аварию и снялся с этапа, а действующий победитель гонки Нассер Аль-Аттия («Продрайв») потерял более двух часов из-за остановки и сильно отстал от конкурентов. Лучшим по итогам этапа стал Себастьян Леб, в лидеры ралли-рейда вышел гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший, на втором месте располагается его напарник Маттиас Экстрем.
Пилот «Хонды» Адриен ван Беверен стал лучшим в классе мотоциклов, лидеров гонки Рикки Брейбека («Хонда») и Росса Бранча («Хиро») разделяет менее минуты.
* – предварительные позиции
Соревнования в других классах продолжаются.
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