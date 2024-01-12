Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от экс-хоккеиста Игоря Макарова.

«Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка», – написала Кудрявцева в своем телеграм-канале.

52-летняя телеведущая и 36-летний экс-хоккеист прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

На протяжении карьеры Макаров выступал за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Авангард» и «Сибирь». С его статистикой можно ознакомиться здесь.