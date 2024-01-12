«Алкоголь – зло». Лера Кудрявцева ушла от экс-хоккеиста Игоря Макарова после 10 с лишним лет брака

Теги светская хроника происшествия Игорь Макаров КХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от экс-хоккеиста Игоря Макарова.

«Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка», – написала Кудрявцева в своем телеграм-канале.

52-летняя телеведущая и 36-летний экс-хоккеист прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

На протяжении карьеры Макаров выступал за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Авангард» и «Сибирь». С его статистикой можно ознакомиться здесь

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64 комментария
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Жить с этой тетенькой можно только под мухой
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Ответ Dima67
Жить с этой тетенькой можно только под мухой
Может это она про свою зависимость написала.
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Безотносительно задействованных персонажей, алкоголь - действительно зло, особенно для тех кто не может ограничивать его потребление...
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Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка.

Как это понять? Не смогла перепить хоккеиста? Да, дамочка, с ними тяжело в этом состязаться.
+37
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+29
Ответ Макгрэди номер 1
Я бы тоже забухал, если бы у меня под боком было старое туловище, которое всё никак по корпоративам не наездится.
Но у тебя под боком туловище без корпоративов. Как любят у нас просто гадости сказать про человека. Без суда, без следствия, просто облить помоями. Стыд вам и позор
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Отличная хоккейная новости на нашем сайте о шоу-бизнесе и семейных отношениях 😂
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+20
Вася Пономарёв может взять её в качестве второй более зрелой жены. Он любитель потасканных тёток из шоубизнеса
+29
-12
+17
Щепотку Ротенберга добавьте к этой новости и вполне годно будет
+9
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Ответ Виктор Тимошков
Блин, как же спортс последнее время активно работает на женскую аудиторию
Судя по комментариям интересно это только мужикам)
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Блин, как же спортс последнее время активно работает на женскую аудиторию
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Кто знает, может, благодаря алкоголю он женился и десять лет прожил с тобой.
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А я думал, она за Дукалисом замужем
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Сказала никогда не гулящая Лера Кудрявцева, и ушла к Разину в «ласковый май»!
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+5
Ответ Макгрэди номер 1
Я бы тоже забухал, если бы у меня под боком было старое туловище, которое всё никак по корпоративам не наездится.
Покажи свое туловище и туловище рядом с тобой .. Хе хе.
+6
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+4
С похмелья писала, поди:)))
+5
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Балабанов, будь внимательнее. Макаров изначально был игроком Крылья Советов!!
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Лера забухала
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0
+3
Ответ Direct free kick
Вася Пономарёв может взять её в качестве второй более зрелой жены. Он любитель потасканных тёток из шоубизнеса
а первая у него кто?
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0
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Пошла искать нового мальчика для секса на первом свидании
+2
0
+2
Ответ Dima67
Жить с этой тетенькой можно только под мухой
сорри, не защищаю Кудрявцеву, а что с ней не так ? я правда не в курсе
+3
-1
+2
Продолжайте наблюдение за шоу-бизнесом и держите в курсе событий, Sports.
+3
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+2
Найдет себе в два раза моложе, но алкоголь зло, да
+3
-1
+2
Ответ Благочестивый Goody
Продолжайте наблюдение за шоу-бизнесом и держите в курсе событий, Sports.
Крайне интересная и актуальная новость на повестке дня! Кому это интересно вообще читать про развод Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова!? Макаров, как хоккеист, был далеко не очень, вспоминать про его развод с Кудрявцевой не имеет логического смысла.
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Ахахахаха!!!!! Ну так пил чтобы красивее была и моложе!
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Ждём, когда ветераны СКА напишут письмо Путину, чтобы он разобрался в этой вопиющей ситуаци.
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Это все со слов Кудрявцевой , а в реальности может 36-летний Макаров бросил пить
И впервые посмотрел трезвыми глазами на 52- летнюю изможденную гримами и макияжеми супругу..
И дал деру или ей пинка под зад
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При разнице в 16 лет она уже для него старуха, а у него всё еще юный возраст. Явно не алкоголь, а нормальная тяга к свежему женскому телу.
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Спортс. Секрет на миллион с Лерой Кудрявцевой
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0
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Ответ Dima67
Жить с этой тетенькой можно только под мухой
Ну вообще она возможно имела ввиду, что сама пьёт
+2
-1
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Я бы тоже забухал, если бы у меня под боком было старое туловище, которое всё никак по корпоративам не наездится.
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