Роналдо из «Левски» перешел в «Ростов»
Форвард «Левски» Роналдо перешел в «Ростов».
Российский клуб сообщил, что достигнута договоренность о трансфере бразильца. Деталей сделки «Ростов» не сообщил.
Была информация, что сумма трансфера может составить два миллиона евро. Бразилец подпишет соглашение на 4,5 года.
Роналдо дос Сантос забил 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 25 матчах текущего сезона.
В «Ростов» едет свой Роналдо! Большая удача, имя-то в Бразилии непопулярное
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В Португальском в Португалии безударный "о" произносят как "у" - Пуртугал, Роналду(Руналду) - тут точно не могу сказать, ovo - ову, obrigado - обригаду.
В Португальском в Бразилии такого нет. Роналдо, Португал.
То есть когда на Спортсе пишут про Роналду, вы считаете, что это про Роналдо и наоборот?