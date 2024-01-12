Роналдо из «Левски» перешел в «Ростов»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски трансферы Роналдо дос Сантос Футбол

Форвард «Левски» Роналдо перешел в «Ростов».

Российский клуб сообщил, что достигнута договоренность о трансфере бразильца. Деталей сделки «Ростов» не сообщил.

Была информация, что сумма трансфера может составить два миллиона евро. Бразилец подпишет соглашение на 4,5 года.

Роналдо дос Сантос забил 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 25 матчах текущего сезона.

В «Ростов» едет свой Роналдо! Большая удача, имя-то в Бразилии непопулярное

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59 комментариев
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Бразильский Спортс: Ростов Роналдо
+111
-4
+107
Ростовский феномен
+50
-1
+49
Ответ Глыба
Есть много Роналдо, но где хоть один Роландо
За Порту и Интер играл такой в своё время. Сейчас вроде бы ещё пылит в чемпионате Португалии
+25
0
+25
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Наконец-то Криштиану перешёл в более сильный по уровню чемпионат. А то играть в Арабской медиалиге - это какое-то позорище.
Кто-то до сих пор путает Роналдо и Роналду?
+27
-10
+17
Не Фалькао, но все таки доехал к Валере.
+14
-3
+11
Ответ Aleksey Yashin
Бразильский Спортс: Ростов Роналдо
улыбнуло)
+9
-2
+7
Ответ Глыба
Есть много Роналдо, но где хоть один Роландо
играл в Порту
+8
-1
+7
Наконец-то Криштиану перешёл в более сильный по уровню чемпионат. А то играть в Арабской медиалиге - это какое-то позорище.
+21
-16
+5
Ответ Aleksey Yashin
Бразильский Спортс: Ростов Роналдо
Rostov de Ronaldo
+4
0
+4
Какой заголовок испортили :)
+4
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Роналдо дос Сантос... ? ого
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Понятно что для имиджа купили.Народ просто валом повалит на игры Ростова
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Ростов такое любит. У них раньше играл Муса, еще и Думбия, причем это все один и тот же игрок.
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Ответ AnMe
Как раз таки только на русском так и различаем. Дохб на ради дохба был (е), тем же и ответил))
Насчёт читается, тут закавыка.

В Португальском в Португалии безударный "о" произносят как "у" - Пуртугал, Роналду(Руналду) - тут точно не могу сказать, ovo - ову, obrigado - обригаду.
В Португальском в Бразилии такого нет. Роналдо, Португал.
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"встречают по фамилии, провожают по мастерству" )))
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Посмотрим, посмотрим. Добро пожаловать!
+2
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Ответ cektor
давайте дешевые шутки
нате
+2
-1
+1
Ответ Сербополяк
Сильного? Я вот ищу объяснение чем такой днарь заинтересовал Ростов. Не удивлюсь если прошлых дней еще не продали
Тебе откуда знать как он играет ? Да,сильного !!!
+1
0
+1
Ответ El Mejicano
За Порту и Интер играл такой в своё время. Сейчас вроде бы ещё пылит в чемпионате Португалии
по-моему, еще за Наполи играл
+1
-1
0
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Наконец-то Криштиану перешёл в более сильный по уровню чемпионат. А то играть в Арабской медиалиге - это какое-то позорище.
Млс это ещё хуже рпл по уровню
0
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Ответ Men77
Не Фалькао, но все таки доехал к Валере.
К нам приехал Роналдо. Ну и?
0
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Ответ Игорь Новиков
Вы на этих языках на Спортсе общаетесь?) То есть когда на Спортсе пишут про Роналду, вы считаете, что это про Роналдо и наоборот?
Как раз таки только на русском так и различаем. Дохб на ради дохба был (е), тем же и ответил))
+1
-1
0
Ответ AnMe
Кто-то до сих пор не знает, что Роналду и Роналдо пишется одинаково на других языках?
Вы на этих языках на Спортсе общаетесь?)

То есть когда на Спортсе пишут про Роналду, вы считаете, что это про Роналдо и наоборот?
+4
-4
0
Ответ Игорь Новиков
Кто-то до сих пор путает Роналдо и Роналду?
Кто-то до сих пор не знает, что Роналду и Роналдо пишется одинаково на других языках?
+3
-3
0
Роналду к нам приехал
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Фалькао к нам не поедет. Поедет Роналдо
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Сейчас спартачей жаба задушит 😂😂😂
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Надо купить Леобека Мессилаева из чемпионата Таджикистана )
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Валерка, принимай Роналдо! Получи и распишись!
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Зачем писать "из "Левски""? Просто напишите: "Роналду перешёл в "Ростов"".
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