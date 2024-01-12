Роналдо из «Левски» перешел в «Ростов»

Форвард «Левски» Роналдо перешел в «Ростов».

Российский клуб сообщил, что достигнута договоренность о трансфере бразильца. Деталей сделки «Ростов» не сообщил.

Была информация, что сумма трансфера может составить два миллиона евро. Бразилец подпишет соглашение на 4,5 года.

дос Сантос забил 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 25 матчах текущего сезона.

В «Ростов» едет свой Роналдо! Большая удача, имя-то в Бразилии непопулярное

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