Лантратов об обстрелах Белгорода: «Трудно об этом говорить: много людей пострадало, погибло. Спокойствия и мирного неба нам всем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия происшествия Илья Лантратов Спорт-Экспресс Футбол

Илья Лантратов высказался об обстрелах Белгорода.

– Вы рассказали, что провели отпуск в Белгороде. Нет ли опасений туда сейчас приезжать?

– Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники.

– Как вы перенесли этот период?

– Непростой, тяжелый день для города. Много людей пострадало, погибло. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было.

– Какое желание загадали на 2024 год?

– Спокойствия и мирного неба нам всем, – сказал вратарь «Локомотива».

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111 комментариев
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"Спокойствия и мирного неба нам всем". Что для этого нужно, конечно, выдавить из себя так и не смог.
+67
-25
+42
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
вот пусть Украина и свергает, мы что там потеряли ?
логика у тебя отсутствует?
+47
-15
+32
Ответ Трент Резнор
Белгородцам сил и терпения, 2024 легче не будет…
Ну, не только белгородцам.
+19
-3
+16
Все по плану идет,раз Василич помидорки собирает в это время
+16
-6
+10
Ответ Savarona25
"Спокойствия и мирного неба нам всем". Что для этого нужно, конечно, выдавить из себя так и не смог.
Да - капитуляция щеневмерлых.
+12
-5
+7
Ответ Трент Резнор
Белгородцам сил и терпения, 2024 легче не будет…
Привет из Донецка 😁👋
+7
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"Спокойствия и мирного неба нам всем. Только НАМ, конечно!" - добавил он.
+14
-9
+5
Ответ Трент Резнор
Белгородцам сил и терпения, 2024 легче не будет…
Есть ощущение, что не только белгородцам. Там как бы и харьковчане, и мариупольцы, и киевляне, и краснодарцы, и ростовчане, и крымчане, и одесситы, и львовцы, и даже москвичи. Есть ощущение, что ни русским, ни украинцам легче не будет. От войны никогда никому не было легко, а от СВО так и тем более.
+5
0
+5
Как же много "умных" людей в комментариях. Выжимают из себя острый укор, вместо поддержки сострадания к людям.
+19
-15
+4
Ответ Vladislav Zhalobkevich
До нового прожектика, который попадёт на нужный стол? Главная причина - отсутствие сдержек и противовесов, поэтому любое желание вождя исполняется. Сегодня он Пётр I, завтра Николай I, или Александр II. Смотря какой доклад на стол принесут те, кто имеет допуск к телу. Многие то кормятся с раздутого ВПК и производства очередного "аналоговнет".
Ну да, Украине в любом случае не стоит злить самодержавца, который сидеть на тот момент в Кремле. Если есть кто-то опасный, лучше прокачать с ним отношения на 200. А еще лучше вступить в династический брак, а еще лучше в военный союз. Этому меня научили шведы.
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Ответ sp.msk.86
для этого у нас существовало ядерное нацеливание с 62 по 94 год, как вернем, так сразу те с кем нам и нужно разговаривать поймут, что поставлять оружие Украине это плохо.
А талибам и всякого рода экстремистским странам оружие поставлять это хорошо ?)))
+6
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+4
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
Украинцы вообще ничего не могут, к сожалению. Им, как в тоталитарных странах, закрыли выезд из страны а они молчат. Зеленский отменяет выборы, а они молчат. Военкомы зверствуют, вымогают деньги и гребут тех, у кого их нет, а они молчат. Характер такiй (с)
+7
-4
+3
Ответ Savarona25
"Спокойствия и мирного неба нам всем". Что для этого нужно, конечно, выдавить из себя так и не смог.
Победа.
+5
-2
+3
Ответ дима кушов
От Киева до Белгорода за три дня.
Как там кава и рыбалка летом 2023 в Крыму?
+13
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+3
Ответ Vitto
1991, 1993, 1999 и тд
Вы забыли 1917. Да, ещё Пугачёвщина была и Разин опять же. Напомните про 1999г, какой переворот вы узрели и в какой микроскоп?
+3
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Ответ Параходыч
Про эльфоферму мы конечно же ничего не слышали))))
Честно, не слышал, свои комментарии пишу искренне. Загуглил — да, наверняка что-то (может, даже многое) из этого правда. И? Мне-то где свои деньги получить, подскажешь?
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Так самодержца(а вернее его друзей, имеющих доступ к уху) всегда будет злить, если какое-то хлебное имущество принадлежит не им. Дело то такое, бесконечное, как и вообще бесконечна человеческая жадность.
Да не, необязательно, если самодержавец, конечно, не Раджа из Золотой Антилопы. С Казахстаном, например, таких бед, как с Украиной не происходит.
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Ответ Savarona25
"Спокойствия и мирного неба нам всем". Что для этого нужно, конечно, выдавить из себя так и не смог.
а что нужно?
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Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
До нового прожектика, который попадёт на нужный стол?
Главная причина - отсутствие сдержек и противовесов, поэтому любое желание вождя исполняется. Сегодня он Пётр I, завтра Николай I, или Александр II. Смотря какой доклад на стол принесут те, кто имеет допуск к телу. Многие то кормятся с раздутого ВПК и производства очередного "аналоговнет".
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Ответ Уолтер Собчак
Украинские земли, освобождённые от украинцев, многие из которых вынуждены были бежать в Европу? На своей земле надо развивать и строить, а не захватывать чужие. И так земель слишком много, власти уже десятки лет не могут навести порядок. В Красноярской области скоро газ проведут, кстати?
Странный Вы человек , Уолтер !
Вы ещё нам про Тыву тут напишите . )
Там всюду холодно и неинтересно !
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Ответ Уолтер Собчак
Я тоже смеюсь с большинства ваших комментариях, одновременно с этим делая фейспалм.
Ну, это твоя работа, за 15 ойро гнать антироссийскую пропаганду)))
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Ответ Rabbia
На просторах телеграмма есть группа Nazivideomonitoring, где фиксируются нападения ультраправых на нерусских в т.ч. и в электричках, но все равно вата и дальше будет верить про злых нацыстофф в Украине
Чудак, нaцисты есть в любой стране при любом строе. Разница в том, борятся с ними или нет. В Pоссии- борятся, на Yкраине - они во власти
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Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
В Москве, в отличи от Киева переворотов не делали, а вам видимо таааак хотелось. Сочувствую.
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Ответ Светлана Агейкина
Да и больше всего хотели столкновения именно эти люди на приграничной территории. Прям ждали, дождаться не могли, когда всё начнётся.
Не надо тут иронизировать. У меня есть знакомые в Курской области, на самой границе с Украиной. Топили за нападение с первых дней СВО, просто они верили в захват Киева за пару недель или месяцев и не думали, что снаряды полетят в обратном направлении. Понятно, что там не все такие. Но их много.
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+1
Ответ Rabbia
На просторах телеграмма есть группа Nazivideomonitoring, где фиксируются нападения ультраправых на нерусских в т.ч. и в электричках, но все равно вата и дальше будет верить про злых нацыстофф в Украине
На просторах интернета и без всяких телеграмов и маргинальных групп можно найти неоднократные подтверждения существования неонацизма, нацизма и национализма на украине)))
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Ответ Параходыч
Ну, это твоя работа, за 15 ойро гнать антироссийскую пропаганду)))
Хах, ты серьёзно думаешь, что оппозиции платят за критику власти? Я на многих митингах был и один, и с приятелями. Общался там с людьми. Ни за митинги, ни за пикеты и уж тем более за комментарии в Интернете нам никто и никогда не платил, мы же не ольгинские тролли.

А если за митинги и комментарии с критикой власти действительно платят, не подскажешь, где мне получить накопленные за все эти годы деньги?
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Ответ Savarona25
"Спокойствия и мирного неба нам всем". Что для этого нужно, конечно, выдавить из себя так и не смог.
А что для этого нужно, расскажи))
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Ответ Николай Бойко
Чудак, вот видео, где ещё до войны Байден хвастатется, как Порошенко после его звонка отправил в отставку генпрокурора. Если ты считаешь Украину суверенным государством- у меня для тебя плохие новости https://youtu.be/5PY_x-KfuEA
Украина сильно зависит от Запада, я не спорю. Особенно после начала боевых действий. Но как это оправдывает нападение без объявления воблы?
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Ответ Savarona25
"Спокойствия и мирного неба нам всем". Что для этого нужно, конечно, выдавить из себя так и не смог.
Для этого нужно добить Киевский террористический режим, который уже два года живёт на подачки, а потому видит смысл своего существования лишь в продолжении войны
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Так самодержца(а вернее его друзей, имеющих доступ к уху) всегда будет злить, если какое-то хлебное имущество принадлежит не им. Дело то такое, бесконечное, как и вообще бесконечна человеческая жадность.
А какое дело жителю Польши до России?))
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