Лантратов об обстрелах Белгорода: «Трудно об этом говорить: много людей пострадало, погибло. Спокойствия и мирного неба нам всем»
Илья Лантратов высказался об обстрелах Белгорода.
– Вы рассказали, что провели отпуск в Белгороде. Нет ли опасений туда сейчас приезжать?
– Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники.
– Как вы перенесли этот период?
– Непростой, тяжелый день для города. Много людей пострадало, погибло. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было.
– Какое желание загадали на 2024 год?
– Спокойствия и мирного неба нам всем, – сказал вратарь «Локомотива».
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логика у тебя отсутствует?
Главная причина - отсутствие сдержек и противовесов, поэтому любое желание вождя исполняется. Сегодня он Пётр I, завтра Николай I, или Александр II. Смотря какой доклад на стол принесут те, кто имеет допуск к телу. Многие то кормятся с раздутого ВПК и производства очередного "аналоговнет".
Вы ещё нам про Тыву тут напишите . )
Там всюду холодно и неинтересно !
А если за митинги и комментарии с критикой власти действительно платят, не подскажешь, где мне получить накопленные за все эти годы деньги?