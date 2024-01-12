Лантратов об обстрелах Белгорода: «Трудно об этом говорить: много людей пострадало, погибло. Спокойствия и мирного неба нам всем»

Илья Лантратов высказался об обстрелах Белгорода.

– Вы рассказали, что провели отпуск в Белгороде. Нет ли опасений туда сейчас приезжать?

– Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники.

– Как вы перенесли этот период?

– Непростой, тяжелый день для города. Много людей пострадало, погибло. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было.

– Какое желание загадали на 2024 год?

– Спокойствия и мирного неба нам всем, – сказал вратарь « ».

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