Чемпионат России по биатлону. Команды Казакевич, Гореевой, Сливко, Юрловой и Носковой пробегут командную гонку

12 января на чемпионате России по биатлону пройдет женская командная гонка.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Женщины

Командная гонка

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

1. Свердловская область ( , , , )

2. Центральный ФО ( , Софья Цыплухина, , )

3. Тюмень ( , , , )

4. Красноярск (Анна Григорьева, Юлия Лапина, Ксения Шеллер, )

6. Санкт-Петербург (Дарья Аввакумова, Ульяна Черепанова, , )

7. ЯНАО (Антонина Кирсанова, , , )

8. ХМАО-Югра-1 ( , , , )

ПРИМЕЧАНИЕ: В командной гонке на старт одновременно выходят четыре человека из одной команды. На рубежах два биатлониста стреляют, а остальные находятся в зоне ожидания. За каждый промах вся команда бежит штрафной круг в 150 метров. При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним членом команды не может превышать 15 секунд.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском