Чемпионат России по биатлону. Команды Казакевич, Гореевой, Сливко, Юрловой и Носковой пробегут командную гонку
12 января на чемпионате России по биатлону пройдет женская командная гонка.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Женщины
Командная гонка
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
1. Свердловская область (Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева)
2. Центральный ФО (Амина Иванова, Софья Цыплухина, Полина Шевнина, Анастасия Гореева)
3. Тюмень (Ксения Шнейдер, Анна Грухвина, Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина)
4. Красноярск (Анна Григорьева, Юлия Лапина, Ксения Шеллер, Наталья Гербулова)
6. Санкт-Петербург (Дарья Аввакумова, Ульяна Черепанова, Екатерина Юрлова-Перхт, Карина Талменева)
7. ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина)
8. ХМАО-Югра-1 (Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Екатерина Носкова)
ПРИМЕЧАНИЕ: В командной гонке на старт одновременно выходят четыре человека из одной команды. На рубежах два биатлониста стреляют, а остальные находятся в зоне ожидания. За каждый промах вся команда бежит штрафной круг в 150 метров. При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним членом команды не может превышать 15 секунд.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском
Это в гонке патрулей участвует чистая лыжница, но она не стреляет, а тащит команду за собой.
И дистанция слишком короткая, чтобы выиграть ногами.
Победят стрелки.