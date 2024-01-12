«Спартак» проиграл 5-й матч подряд – 2:5 от СКА. При Ковальчуке в составе – 5 поражений в 6 играх

«Спартак» проиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила СКА (2:5) в игре Фонбет чемпионата .

Красно-белые ранее проиграли «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3).

40-летний нападающий « » забросил шайбу в матче против СКА, нанеся два броска в общей сложности и проведя на льду 15 минут и 35 секунд (4:06 – в большинстве).

При Ковальчуке в составе команда проиграла пять из шести матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

Форвард набрал 4 (3+1) очка в шести играх за «Спартак».