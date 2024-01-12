«Спартак» проиграл 5-й матч подряд – 2:5 от СКА. При Ковальчуке в составе – 5 поражений в 6 играх
«Спартак» проиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова уступила СКА (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Красно-белые ранее проиграли «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3).
40-летний нападающий «Спартака» Илья Ковальчук забросил шайбу в матче против СКА, нанеся два броска в общей сложности и проведя на льду 15 минут и 35 секунд (4:06 – в большинстве).
При Ковальчуке в составе команда проиграла пять из шести матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).
Форвард набрал 4 (3+1) очка в шести играх за «Спартак».
Про игру писать нет смысла, СКА отвазюкал Спартак.
Рядом сидел мужичок , пару цитат
"#### полосатая!" - о судье
"песок уехал" - о смене Ковальчука
Это о том судье, который и гол отменил и по удалениям 4 минуты против 10 у СКА, да еще и крайне сомнительные 5 на 3 для КБ придумали?
Да уж, думал хоккейные спартаковцы как-то отличаются от футбольных в лучшую сторону. А оказалось, что не отличаются.
Молодцы!
Все решаться будет в какой форме. подойдут команды к плей-офф.
Приплетание Кови от спортсру конечно нелепое.
только лишь привел две фразы
Вроде как...взрослые люди. Профи...
Претензия соседу. Понимаю эмоции, но все ж надо как-то адекватнее происходящее оценивать.
На домашнем матче.
А ещё у него шарманка не заработала на коммерческом перерыве))
Работник дня!)))