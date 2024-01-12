«Спартак» проиграл 5-й матч подряд – 2:5 от СКА. При Ковальчуке в составе – 5 поражений в 6 играх

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

«Спартак» проиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова уступила СКА (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Красно-белые ранее проиграли «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3).

40-летний нападающий «Спартака» Илья Ковальчук забросил шайбу в матче против СКА, нанеся два броска в общей сложности и проведя на льду 15 минут и 35 секунд (4:06 – в большинстве).

При Ковальчуке в составе команда проиграла пять из шести матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

Форвард набрал 4 (3+1) очка в шести играх за «Спартак».

29 комментариев
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Именно из за Ковальчука 5 пропустили. Да он старый, но Спартак раздуплись!!! Пятак пропустить нон стопом. Виноват Илюша. БРЕДЯТИНА
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За победу над Спартаком-заслуженная «5»! Браво! Мясным не унывать!😂
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только что с арены. Мегаспорт заполнили полностью, болельщикам спасибо за это. Пропускная система не справилась с потоком, честно говоря она и не рассчитана на 9 тысяч человек, а сегодня было именно столько.
Про игру писать нет смысла, СКА отвазюкал Спартак.
Рядом сидел мужичок , пару цитат
"#### полосатая!" - о судье
"песок уехал" - о смене Ковальчука
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Ответ Russ Ivan
Лучшие годы в России (карьеру в СА не беру) этот товарищ отдал Питеру, для них он царь, бог и легенда. Пока он в составе, нам ни-че-го не светит...
А до этого вам жесть как перло, кубок за кубком, уже складывать некуда 🤣
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Ответ Max Zhomkov
только что с арены. Мегаспорт заполнили полностью, болельщикам спасибо за это. Пропускная система не справилась с потоком, честно говоря она и не рассчитана на 9 тысяч человек, а сегодня было именно столько. Про игру писать нет смысла, СКА отвазюкал Спартак. Рядом сидел мужичок , пару цитат "#### полосатая!" - о судье "песок уехал" - о смене Ковальчука
""#### полосатая!" - о судье"

Это о том судье, который и гол отменил и по удалениям 4 минуты против 10 у СКА, да еще и крайне сомнительные 5 на 3 для КБ придумали?

Да уж, думал хоккейные спартаковцы как-то отличаются от футбольных в лучшую сторону. А оказалось, что не отличаются.
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Так то отличная победа
Молодцы!
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У каждой команды есть спады по ходу.
Все решаться будет в какой форме. подойдут команды к плей-офф.
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да не может быть, чтобы из за его прихода спартак посыпался. злые языки как всегда клевещут. может лéд некачественный? или ноги самолéтные? жамнов, проясни ситуацию то.
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Сегодня то первые 30 минут Спартак был неплох. А потом СКА все-таки начал реализовывать многочисленные моменты и все встало на свои места. Хорошая победа. Уже 3-и в конференции.

Приплетание Кови от спортсру конечно нелепое.
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Ответ fil_spb
""#### полосатая!" - о судье" Это о том судье, который и гол отменил и по удалениям 4 минуты против 10 у СКА, да еще и крайне сомнительные 5 на 3 для КБ придумали? Да уж, думал хоккейные спартаковцы как-то отличаются от футбольных в лучшую сторону. А оказалось, что не отличаются.
я не претендую на оценку работы судей))
только лишь привел две фразы
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Ответ Rumov
Не трогайте уже этого несчастного Ковальчука. Если у команды ничего нет, то хотя бы на жупел они должны иметь право...
Ну так до прихода Ковальчука то все хорошо шло. Я тогда писал перед его приходом, что это ошибка и игра посыпаться может, что и случилось, мне тогда хомяки доказывали как я не прав… но они и сейчас в принципе продолжают это делать. «Не трожь легенду»🤣
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Ответ Rumov
Не трогайте уже этого несчастного Ковальчука. Если у команды ничего нет, то хотя бы на жупел они должны иметь право...
Каждому пинка давать вместо тренировки?
Вроде как...взрослые люди. Профи...
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Ответ Сергей Павлов
Именно из за Ковальчука 5 пропустили. Да он старый, но Спартак раздуплись!!! Пятак пропустить нон стопом. Виноват Илюша. БРЕДЯТИНА
Потому что это командную химию ломает, что было предсказуемо.
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Ответ al
почему +/- Илюшин не пишут?
при втором голе он на площадке был. так что минус у него сегодня.
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Ответ Max Zhomkov
только что с арены. Мегаспорт заполнили полностью, болельщикам спасибо за это. Пропускная система не справилась с потоком, честно говоря она и не рассчитана на 9 тысяч человек, а сегодня было именно столько. Про игру писать нет смысла, СКА отвазюкал Спартак. Рядом сидел мужичок , пару цитат "#### полосатая!" - о судье "песок уехал" - о смене Ковальчука
Кто о чем о спартаковцы о судействе🤣уж в этом то матче судьи чем не угодили?
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Ответ Max Zhomkov
я не претендую на оценку работы судей)) только лишь привел две фразы
Это я понял. Ну это я и не тебе претензии, так что без обид. Наоборот, спасибо за зарисовки с места событий.
Претензия соседу. Понимаю эмоции, но все ж надо как-то адекватнее происходящее оценивать.
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ого как йозе марино кхл раскатывает молодняком...
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вернулись чтобы править?
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Давай, Илья как в Квебеке, матч удаление заработай😀
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Чего все к нему пристали? Он пришел для поддержания командного духа на скамейке и в раздевалке! За игру чего с него спрашивать? Это к другим
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Ждём кулинарные шутки! Больше задора и экспрессии, спартачи! Илюху с юбилеем!
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после третьей шайбы СКА диджей включил песню Pain Shut your mouth.
На домашнем матче.
А ещё у него шарманка не заработала на коммерческом перерыве))
Работник дня!)))
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Спартаку главное не опуститься ниже 5 места на Западе.Вся страна жаждет СКА-ЦСКА в 1 раунде КГ)
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почему +/- Илюшин не пишут?
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