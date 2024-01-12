Арбитра Наумова оштрафуют на 200-300 тысяч рублей за фразу «рот закрой, #####» в адрес Кравеца

Арбитра Дениса Наумова оштрафуют на 200-300 тысяч рублей.

В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер общался с арбитрами.

Тренер « » задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!».

Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

По данным «Спорт-Экспресса», судью оштрафуют на 200-300 тысяч рублей.