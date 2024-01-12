Арбитра Наумова оштрафуют на 200-300 тысяч рублей за фразу «рот закрой, #####» в адрес Кравеца

Теги Авангард Амур судьи КХЛ Михаил Кравец Денис Наумов Спорт-Экспресс брань контент Хоккей

Арбитра Дениса Наумова оштрафуют на 200-300 тысяч рублей.

В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер Михаил Кравец общался с арбитрами. 

Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!».

Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

По данным «Спорт-Экспресса», судью оштрафуют на 200-300 тысяч рублей.

6 комментариев
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правильно!!! думаю для арбитра это существенная сумма 👌
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Гопота полосатая)
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Стоимость новенькой Тойоты? ))))
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За свои слова и поступки нужно нести определенную административную ответственность! Слово не воробей, вылетит- не поймаешь!
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Анисимов оправдывая их косяки внушил им чувство безнаказанности.
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Так на 200, или на 300тыс? Пусть Кравцу скинет на карту..
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