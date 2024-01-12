Нигматуллин о том, что был «чушпаном»: «И не стыжусь! В «Слове пацана» атмосфера передана на удивление точно – ужасные годы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Спорт-Экспресс кино Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о сериале «Слово пацана».

– Под Новый год прогремел сериал про вашу родную Казань – «Слово пацана». Посмотрели?

– Вообще-то я не фанат сериалов. Отнимают слишком много времени. Это в игровые годы на базе после тренировки врубаешь кино и смотришь. Или в самолете. Теперь все иначе. Разве что днем, когда работаю в офисе, могу включить фоном какой-нибудь любимый фильм. «День сурка», «Назад в будущее», «Красотка», «Привидение», «Жестокий романс», «Москва слезам не верит»... Классика кинематографа!

– Так.

– До «Слова пацана» у меня бы вряд ли руки дошли. Но по сериалу прямо бум. Кто-то в восторге, кому-то, наоборот, не зашел. Его даже в Майами обсуждают, а в декабре журналисты мне каждый день на эту тему звонили. Ну и скачал.

– Впечатление?

– Напрашивается параллель с «Бригадой». Я как раз в 2002-м познакомился с Павлом Майковым, сыгравшим там Пчелу. От него про фильм и узнал. Сказал мне: «Через неделю выходит сериал, в котором я снялся. По-моему, классно получилось. Не пропусти!»

– «Бригада» стала культовым фильмом.

– Да, смотрела вся страна. Как сейчас «Слово пацана». Мы с Рамилем, младшим братом, сошлись во мнении – атмосфера того времени передана на удивление точно. Причем я-то в 1991-м из Казани уехал, а брат говорит, что там еще лет 10 весь этот движ тянулся.

– Жуть.

– Ужасные годы! Особенно для такого мальчишки, как я, – далекого от группировок. Я мечтал футболистом стать, параллельно занимался в музыкальной школе, пел в хоре, ходил с длинными волосами, избегал драк. Был белой вороной.

– Говоря на языке сериала – чушпаном.

– Да! И не стыжусь! Читал, что у Варламова другое мнение. Он в какой-то степени поддерживает эту романтику. Я – нет. Мне все происходящее чуждо. А Казань тогда действительно была поделена на районы, которые контролировали бритоголовые парни. Выглядели они под копирку. Короткая стрижка, широкие штаны, взгляд исподлобья и максимальная агрессия.

– Вы под раздачу попадали?

– Кстати, чушпаном меня никто не обзывал, но дважды нахлобучивали. Сначала в Казани, в автобусе. Окружили человек шесть, заставили ботинки снять. Модные, чехословацкие. Потом уже в Челнах все повторилось. Налетела толпа гопников. Сбили с ног, попинали, снова лишили ботинок. Что характерно – той же фирмы. Какие-то они нефартовые...

– Домой возвращались босиком?

– Нет. Вот это самое удивительное. Гопники проявляли великодушие. Что в Казани, что в Челнах кто-то из них отдавал мне свои башмаки.

– Младшему брату в те годы тоже прилетало?

– Бог миловал. По складу характера Рамиль похож на меня – миролюбивый дипломат. Не драчливый. Обожает футбол.

– Большая у вас разница в возрасте?

– 13 лет. Брат тоже был вратарем, но рано закончил. Сосредоточился на учебе, переехал в Москву. Сегодня один из топ-менеджеров Сбербанка.

– Саундтрек на татарском из «Слова пацана» стал уже мировым хитом. Как вы, диджей, отвечаете для себя на простой вопрос – в чем секрет успеха?

– Я по-татарски не говорю, но понимаю. Правда, с песнями сложнее. Иногда текст настолько витиеватый, что трудно уловить смысл. Так и с этой «Пыялой». А мелодия яркая, запоминающаяся, сразу цепляет. Сериалу подходит идеально, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

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40 комментариев
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Задолбала эта тема

Да 99,9% населения России были чушпанами с точки зрения этих дебилоидов, которые кучковались в эти банды
+83
-4
+79
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
+37
-5
+32
Уж лучше быть так называемым "чушпаном", чем бандитской мразью. В сериале, кстати, нет приукрашивания всех этих гопников, как в той же "Бригаде", финал тоже правильный.
+22
0
+22
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Извини за оффтоп, посмотрел Атаку Титанов - это просто топ! Хотя ни разу в жизни не смотрел аниме (за исключением покемонов). Так что рекомендую к просмотру)
+20
-5
+15
Ответ Born is the King
Любят в России попадать под влияние. До этого было хотя бы понятно, но сейчас докатились уже до сериалов. Вся страна смотрит ещё оказывается))
А что плохого в том, чтобы хорошее произведение просмотреть?
+8
-1
+7
Скоро на толчок сяду, а от туда будут про чушпанов вещать
+5
-1
+4
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Если про 90ые, мне «Мир, Дружба Жевачка» зашел. Там тоже есть Мафия, Афганцы-ветераны, Восточные авторитеты. Но сериал про подростков.

Если жил в 90ые, то может зайдет)
+4
0
+4
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Твин Пикс
+3
0
+3
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Стальной алхимик
+2
0
+2
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
"Больница Никербокер"
+2
0
+2
Ответ Vint-Z
Уж лучше быть так называемым "чушпаном", чем бандитской мразью. В сериале, кстати, нет приукрашивания всех этих гопников, как в той же "Бригаде", финал тоже правильный.
Кстати, гопоте финал не понравился. Они ожидали, что их идеи восторжествуют.
+2
0
+2
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Во все тяжкие и особенно Лучше звоните Солу
+2
0
+2
Ответ rusik krasav4ik
очень рекомендую казахстанские сериалы, на ютубе есть: 5:32 и 12:86, пусть названия не смущают, это часть будущей трилогии
Я два года назад еле слез с этой наркоты в виде шекеров, саке и сержанбратанов, а вы предлагаете закончить ремиссию и вернуться?)
+1
0
+1
Ответ yellow boy
Извини за оффтоп, посмотрел Атаку Титанов - это просто топ! Хотя ни разу в жизни не смотрел аниме (за исключением покемонов). Так что рекомендую к просмотру)
Такая же фигня, тоже уговорили посмотреть. Просто топ! После последней серии всю ночь не мог уснуть, в голове крутилось
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Возможно буду банален и перечислю сериалы которые у всех на слуху и довольно попсовые но такие только и смотрю:
Побег, Прослушка, Мост, Во все тяжкие, Лучше звоните Солу, настоящий детектив, каштановый человечек, Игра престолов, Твин Пикс, Монстр: история Джеффри Дамера, Сверхъестественное, Клиника, Нулевой пациент, Острые козырьки, Захваченный рейс, Братья по оружию
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Ответ Дренажная вода 4
Твин Пикс
Смотрел конечно
Первый сезон поразил)
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Ответ Алексей Супонинский
👎👎👎
а что не так? просто оцени продакшн, качество картинки, уровень сценария
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Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
"Медведь", "Разделение", "Укрытие" из новых;
"Новичок" из не новых)
+2
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+1
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Гвиана, Река,Демоны да Винчи
0
0
0
Ответ yellow boy
Извини за оффтоп, посмотрел Атаку Титанов - это просто топ! Хотя ни разу в жизни не смотрел аниме (за исключением покемонов). Так что рекомендую к просмотру)
Смотрел, концовка только не особо зашла)
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0
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
"Домашний арест"
0
0
0
Ответ rusik krasav4ik
очень рекомендую казахстанские сериалы, на ютубе есть: 5:32 и 12:86, пусть названия не смущают, это часть будущей трилогии
👎👎👎
+2
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Кстати, по количеству просмотренных фильмов можно судить о бесполезности человеческого индивида. Не важно даже какое качество фильмов. Чем больше фильмов смотришь, тем ты бесполезнее как человек
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//До «Слова пацана» у меня бы вряд ли руки дошли. Но по сериалу прямо бум. Кто-то в восторге, кому-то, наоборот, не зашел. Его даже в Майами обсуждают
-------------
Так, Руслан, ну ты совсем отстаешь. В комментариях на спорсте местные эксперты с продавленных диванов уже давно разложили, что сериал этот никому не интересен и все это лишь волна хайпа, поднятая спортсом за денежку.
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Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Данная тематика интересует - Клан Спрано.
Ниче такой, говорят.
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Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Новичок. Абсолютный топ. Рекомендую смотреть на англе, но и на великом и могучем тоже хороший перевод.

Сериал и добрый, сюжет проработан хорошо, некоторые серии про уровню напряжения как финал лиги чемпионов в Стамбуле, самая классное, что в актерской игре на протяжении сезонов нет и капли фальши. Ты понимаешь, почему меняются персонажи, и меняются они медленно, в соответствии с сюжетов, а не как в игре престолов внезапно и с ничего.
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Много слышал про сериал, но только из интернета. Из окружения почему-то ни от кого еще не слышал хоть что-то. Сам даже не гуглил. Ибо мнение как у Нигматуллина, сериалы время забирают, ни одного не посмотрел до конца. Раздумываю, стоит ли... Пишу и параллельно мысль, а какого хрена это делает на спорт ресурсе.
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-1
0
Ответ Никита Алексеев
Мы на кинопоиске сейчас, да? Накидайте нормальных сериалов
Человеческая многоножка
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
"Медведь", "Разделение", "Укрытие" из новых; "Новичок" из не новых)
Вооо, про новичок слышал, посмотрю сегодня))
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Да ладно, мы сейчас все в 90е возвращаемся
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