Нигматуллин о том, что был «чушпаном»: «И не стыжусь! В «Слове пацана» атмосфера передана на удивление точно – ужасные годы»

Руслан Нигматуллин высказался о сериале «Слово пацана».

– Под Новый год прогремел сериал про вашу родную Казань – «Слово пацана». Посмотрели?

– Вообще-то я не фанат сериалов. Отнимают слишком много времени. Это в игровые годы на базе после тренировки врубаешь кино и смотришь. Или в самолете. Теперь все иначе. Разве что днем, когда работаю в офисе, могу включить фоном какой-нибудь любимый фильм. «День сурка», «Назад в будущее», «Красотка», «Привидение», «Жестокий романс», «Москва слезам не верит»... Классика кинематографа!

– Так.

– До «Слова пацана» у меня бы вряд ли руки дошли. Но по сериалу прямо бум. Кто-то в восторге, кому-то, наоборот, не зашел. Его даже в Майами обсуждают, а в декабре журналисты мне каждый день на эту тему звонили. Ну и скачал.

– Впечатление?

– Напрашивается параллель с «Бригадой». Я как раз в 2002-м познакомился с Павлом Майковым, сыгравшим там Пчелу. От него про фильм и узнал. Сказал мне: «Через неделю выходит сериал, в котором я снялся. По-моему, классно получилось. Не пропусти!»

– «Бригада» стала культовым фильмом.

– Да, смотрела вся страна. Как сейчас «Слово пацана». Мы с Рамилем, младшим братом, сошлись во мнении – атмосфера того времени передана на удивление точно. Причем я-то в 1991-м из Казани уехал, а брат говорит, что там еще лет 10 весь этот движ тянулся.

– Жуть.

– Ужасные годы! Особенно для такого мальчишки, как я, – далекого от группировок. Я мечтал футболистом стать, параллельно занимался в музыкальной школе, пел в хоре, ходил с длинными волосами, избегал драк. Был белой вороной.

– Говоря на языке сериала – чушпаном.

– Да! И не стыжусь! Читал, что у Варламова другое мнение. Он в какой-то степени поддерживает эту романтику. Я – нет. Мне все происходящее чуждо. А Казань тогда действительно была поделена на районы, которые контролировали бритоголовые парни. Выглядели они под копирку. Короткая стрижка, широкие штаны, взгляд исподлобья и максимальная агрессия.

– Вы под раздачу попадали?

– Кстати, чушпаном меня никто не обзывал, но дважды нахлобучивали. Сначала в Казани, в автобусе. Окружили человек шесть, заставили ботинки снять. Модные, чехословацкие. Потом уже в Челнах все повторилось. Налетела толпа гопников. Сбили с ног, попинали, снова лишили ботинок. Что характерно – той же фирмы. Какие-то они нефартовые...

– Домой возвращались босиком?

– Нет. Вот это самое удивительное. Гопники проявляли великодушие. Что в Казани, что в Челнах кто-то из них отдавал мне свои башмаки.

– Младшему брату в те годы тоже прилетало?

– Бог миловал. По складу характера Рамиль похож на меня – миролюбивый дипломат. Не драчливый. Обожает футбол.

– Большая у вас разница в возрасте?

– 13 лет. Брат тоже был вратарем, но рано закончил. Сосредоточился на учебе, переехал в Москву. Сегодня один из топ-менеджеров Сбербанка.

– Саундтрек на татарском из «Слова пацана» стал уже мировым хитом. Как вы, диджей, отвечаете для себя на простой вопрос – в чем секрет успеха?

– Я по-татарски не говорю, но понимаю. Правда, с песнями сложнее. Иногда текст настолько витиеватый, что трудно уловить смысл. Так и с этой «Пыялой». А мелодия яркая, запоминающаяся, сразу цепляет. Сериалу подходит идеально, – сказал бывший вратарь « » и сборной России.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам