«Считаю, что Терюшков не должен находиться в Думе. Пусть не чирикает со своего места». Тарасова о словах депутата про спортсменов

Теги Татьяна Тарасова Государственная дума Роман Терюшков Фигурное катание

Татьяна Тарасова раскритиковала депутата Романа Терюшкова за слова о спортсменах.

– Уже почти два года чиновники всех уровней и любители спорта ведут жаркие споры о том, имеют ли право атлеты выступать на международной арене под «белым флагом» в случае допуска. Ваше мнение?

– Жизнь атлета очень коротка. Я бы не запрещала никому участие, если человек чувствует в себе силы опередить соперников хоть на сантиметр. Дальше уже решение за тем, кто будет выступать. Главное – не запрещать.

А вот депутат Госдумы Роман Терюшков, заявивший еще в 2022-м, что смена спортивного гражданства должна приравниваться к государственной измене. <...> Считаю, что он не должен больше находиться в Думе, а он там все сидит.

– Да, ведь его срок там идет.

– Вот именно, срок идет, а он там сидит. Пусть тогда хоть не чирикает со своего места. На спортсменов ведь сейчас оказывается такое колоссальное давление, даже больше, чем в советское время. Причем со стороны своих, а не чужих. Как можно? Эти спортсмены ведь нам свои, а не чужие, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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13 комментариев
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терюшков в маразме.
Интересно, в этой Думе есть хоть кто-нибудь в своем уме? Ну хоть один
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Что-то про чириканье депутата Тарасова как-то вежливо. С учётом того, как она умеет.
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Если перечислять всех, кто не должен находиться в Думе, писать умучаешься.
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Такие как Терюшков должны сидеть в другом учреждении
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Терюшкова к власти привел папаша, криминальный делец по мусору в Подмосковье, устраивавший темные делишки со своими корешами - ворами в законе (в честь одного из них Терюшков даже спортшколу открыл). Так что да, он должен со своим папашей и его подельниками сидеть не в думе, а на нарах
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Татьяна Анатольевна, всё по делу, только он не чирикает, а кукарекает
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Ответ Антон ПА
терюшков в маразме. Интересно, в этой Думе есть хоть кто-нибудь в своем уме? Ну хоть один
Там нет и собственно не нужны умные, там нужны поддакивающие и прогибающиеся
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Приложила депутата!
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Терюшков абсолютно бесполезное существо. Ничего для России он не сделал.
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Кстати, этот терюшков куда-то пропал со Sports. Но, да, он там сидит и сидит, как и роднина, как и все остальные. Сидят и сидят, сидят и сидят, сидят и сидят... Приклеились к креслу. В какой-нибудь Дании за этот период двести раз сменился депутатский корпус. А эти сидят и сидят, денежку наматывают и наматывают. И - чирикают.
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В Госдуме не всем дано говорить, а думать тем более. Терюшков яркий представитель этого сословия приспособленцев.
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Ответ Антон ПА
терюшков в маразме. Интересно, в этой Думе есть хоть кто-нибудь в своем уме? Ну хоть один
Очень сложный вопрос
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