«Считаю, что Терюшков не должен находиться в Думе. Пусть не чирикает со своего места». Тарасова о словах депутата про спортсменов

Татьяна Тарасова раскритиковала депутата Романа Терюшкова за слова о спортсменах.

– Уже почти два года чиновники всех уровней и любители спорта ведут жаркие споры о том, имеют ли право атлеты выступать на международной арене под «белым флагом» в случае допуска. Ваше мнение?

– Жизнь атлета очень коротка. Я бы не запрещала никому участие, если человек чувствует в себе силы опередить соперников хоть на сантиметр. Дальше уже решение за тем, кто будет выступать. Главное – не запрещать.

А вот депутат Госдумы Роман Терюшков, заявивший еще в 2022-м, что смена спортивного гражданства должна приравниваться к государственной измене. <...> Считаю, что он не должен больше находиться в Думе, а он там все сидит.

– Да, ведь его срок там идет.

– Вот именно, срок идет, а он там сидит. Пусть тогда хоть не чирикает со своего места. На спортсменов ведь сейчас оказывается такое колоссальное давление, даже больше, чем в советское время. Причем со стороны своих, а не чужих. Как можно? Эти спортсмены ведь нам свои, а не чужие, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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