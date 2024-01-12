«Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого». Агкацев о ценах
Станислав Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей.
«Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», – сказал вратарь «Краснодара».
Данил Круговой: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить»
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правда в Европе об этом даже не знают 🤪
этот рынок пострадал из за 24/02 - поднялись цены на удобрения, инкубационные яйца, логистику и прочее.
правильно, никто в убыток себе работать не хочет 🤷🏼♂️
а спрос вырос из за того, что куриный белок более доступный для населения, чем свининой и уж тем более говяжий - это как раз и говорит о снижении доходов ☝️
С барского плеча так сказать…
Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал рост цен на куриные яйца. Его слова прозвучали сегодня на встрече с предпринимателями в Хабаровске.
- Доходы у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, вовремя о том, чтобы открыть импорт – не подумали, бум – и цены полетели, - резюмировал глава государства.
Приятно удивлён
Итак, итоги гойда:
– Резкое подорожание продуктов в стране. Гойда!
– Еженедельные аварийные посадки самолётов. Гойда!
– Стабильно стоящие на коленях россияне с просьбами дать им отопление. Гойда!
Великая. Великая сверхдержава.
Там же холестерин сплошной
А вот березовое лыко сплошь клетчатка, ее надо есть. Весной крапива взойдет и лопух подоспеет
Народ России будет теперь здоровее только
а дедушка сравнил не сравнимое