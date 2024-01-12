Станислав Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей.

«Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», – сказал вратарь « ».

Данил Круговой: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить»

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