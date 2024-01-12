«Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого». Агкацев о ценах

Теги премьер-лига Россия Краснодар Станислав Агкацев деньги Футбол

Станислав Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей.

«Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», – сказал вратарь «Краснодара».

Данил Круговой: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить»

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129 комментариев
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Ответ ПавелАвер
набиулина говорит обратное
дедушка вчера сказал, что ПЕРВОЙ экономикой Европы стали ;)
правда в Европе об этом даже не знают 🤪
+144
-7
+137
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
тёзка, это рынок никто не спорит, но ☝️
этот рынок пострадал из за 24/02 - поднялись цены на удобрения, инкубационные яйца, логистику и прочее.
правильно, никто в убыток себе работать не хочет 🤷🏼‍♂️
а спрос вырос из за того, что куриный белок более доступный для населения, чем свининой и уж тем более говяжий - это как раз и говорит о снижении доходов ☝️
+68
-4
+64
Ответ Харламов Никита
дедушка вчера сказал, что ПЕРВОЙ экономикой Европы стали ;) правда в Европе об этом даже не знают 🤪
слышал слышал. дедушка просто говорил про другую Россию, которая находится внутри забора кремля
+60
-2
+58
набиулина говорит обратное
+56
-4
+52
Но ведь царь сказал, что россияне разбогатели и теперь МОГУТ позволить себе яйца и куриное мясо.
С барского плеча так сказать…
+43
-3
+40
Когда уже даже футболисты, с их огромными зарплатами начинают следить за ценами - это что-то значит
+37
-1
+36
А как же слова президента? Наоборот богаче стали!

Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал рост цен на куриные яйца. Его слова прозвучали сегодня на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

- Доходы у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, вовремя о том, чтобы открыть импорт – не подумали, бум – и цены полетели, - резюмировал глава государства.
+30
-4
+26
Ответ Владислав Колесник
А как же слова президента? Наоборот богаче стали! Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал рост цен на куриные яйца. Его слова прозвучали сегодня на встрече с предпринимателями в Хабаровске. - Доходы у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, вовремя о том, чтобы открыть импорт – не подумали, бум – и цены полетели, - резюмировал глава государства.
пустословие это его жизненный путь , на днях он сказал что у нас первая экономика в Европе)) учитывая рекордную инфляцию и долар по сотке ну плюс яйца по 150 , вобщем максимально оторван от реальности персонаж и ватникам накидывает все что угодно уже не стесняясь все равно схавают
+30
-6
+24
Вам же сказали русским языком - что яйца исчезли с прилавков только потому что народ стал жить лучше и кушать больше, что непонятного-то?)
+22
-1
+21
Ответ Semen B
В США цена на яйца в два раза поднялась в 22-23. У них тоже логистика, инкубационные яйца подорожали?
ты с серьезным лицом сейчас предлагаешь сравнить покупательскую способность американцев и россиянцев? не стукайся больше головой
+16
-2
+14
Я бы на его месте извинился, и уехал из страны. По сегодняшним временам такой заявление потянет на экстремизм, терроризм, дискредитацию, и всё остальное.
+15
-3
+12
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
А прошлые много много лет перед новым годом не закупались?
+13
-1
+12
Адекватный футболист 👀
Приятно удивлён
+14
-3
+11
Ответ АлексейВ
Комментарий удален модератором
Я сначал подумал, что это кем-то придумано, но нет, этот гений политики реально такое прокукарекал.
+12
-1
+11
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
Когда рынок ограничивают из-за "импортозамещения" и "санкций на недружественные страны", ради того что бы положить красивый отчётец на стол - это называется немного по другому.
+9
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Понравилась формулировка "итоги гойда".
Итак, итоги гойда:
– Резкое подорожание продуктов в стране. Гойда!
– Еженедельные аварийные посадки самолётов. Гойда!
– Стабильно стоящие на коленях россияне с просьбами дать им отопление. Гойда!
Великая. Великая сверхдержава.
+12
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+9
людей то ли за дураков держат, то ли просто издеваются, а может и то и другое😒
+10
-1
+9
Ответ Владислав Колесник
А как же слова президента? Наоборот богаче стали! Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал рост цен на куриные яйца. Его слова прозвучали сегодня на встрече с предпринимателями в Хабаровске. - Доходы у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, вовремя о том, чтобы открыть импорт – не подумали, бум – и цены полетели, - резюмировал глава государства.
А трубы отопления полопались потому что краны слишком сильно открывать стали. Доходы выросли, вот и перестали экономить на жкх
+10
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+9
Ответ slipar
Адекватный футболист 👀 Приятно удивлён
Просто парень из обычной семьи, знает цену деньгам. Может и сам готовит. Многие футболисты на уровне РПЛ перестают следить за ценами на продукты по понятным причинам.
+8
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вчера царь такое выдал, или то Василич был, кто знает
+9
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Яйца вредные вообще-то

Там же холестерин сплошной

А вот березовое лыко сплошь клетчатка, ее надо есть. Весной крапива взойдет и лопух подоспеет

Народ России будет теперь здоровее только
+9
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+7
Путину перечит, камикадзе
+7
-1
+6
Подтверждаю слова Васильича - всегда мечтал,вот разбогатею и как накуплю себе яиц...десятки тысяч,чтобы и варёными,и жареными,и сырыми,ухххх
+6
0
+6
Ответ matush
а что там с бензином?
А что там с перебоями отопления по стране? А то люди сидят, мерзнут и ждут "Ну когда же эта проклятая Германия замерзнет?".
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Ответ Tydeus
Ну так-то это данные Всемирного банка и значит только то, что Россия обошла Германию по общему ВВП по ППС.
правда в методике ВБ расчет ППС происходит исходя из равного набора товаров и услуг - при идентичной стоимости.
а дедушка сравнил не сравнимое
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Да уж, скоро жареная курица видимо будет чем-то праздничным. А по телеку скажут, что люди разбогатели, раз курицу едят.
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Ответ G-Mack
Да нормально живут. Зато с Айфонами за 150к рублей
у меня коллега по работе фанат надкусанных яблок, как новая модель, то уже сразу предзаказ. устроился на работу с 4м айфоном, теперь у него 15 pro max. сам на маршрутке ездит, но с айфоном))) на эти деньги мог бы до 2022 купить б/у солярис или рио. но он верен своим идеалам-только яблофон
+5
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У "них" не осталось другого выхода, обосрались по всем "фронтам" в экономике, теперь только обсасывать нищее население через ценники в магазинах и ЖКХ - услугах, жду картоху и сахар по 100 :)))
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Ответ Wiley Fox
Яйца вредные вообще-то Там же холестерин сплошной А вот березовое лыко сплошь клетчатка, ее надо есть. Весной крапива взойдет и лопух подоспеет Народ России будет теперь здоровее только
Что-то вы слишком оптимистично настроены. Вот введут после марта месяца налог на травничество - придется размышлять уже о полезных свойствах землицы нашей, русской.
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Ответ Владислав Колесник
А как же слова президента? Наоборот богаче стали! Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал рост цен на куриные яйца. Его слова прозвучали сегодня на встрече с предпринимателями в Хабаровске. - Доходы у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, вовремя о том, чтобы открыть импорт – не подумали, бум – и цены полетели, - резюмировал глава государства.
так оно более дешёвое нежели свинина и говядина - это говорит как раз не о росте доходов ;)
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