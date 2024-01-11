Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 3-й, Эльвира Оберг – 12-й, Брезаз-Буше – 17-й, Виттоцци – 26-й, Пройс – 28-й, Симон – 32-й

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12 января на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский спринт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Спринт

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports, Okko.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Дата проведения
12 января, 16.30
Онлайн гонки

Этап 5, Рупольдинг, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Ванесса Фойгт
2  Самуэла Комола
3  Ингрид Ланмарк Тандревольд
4  Байба Бендика
5  Каролине Кноттен
6  Лотте Лие
7  Туули Томингас
8  Юлия Джима
9  Лена Хекки-Гросс
10  Йоанна Якела
11  Полона Клеменчич
12  Эльвира Оберг
13  Анастасия Толмачева
14  Эми Басерга
15  Янина Хеттих-Вальц
16  Алина Стремоус
17  Жюстин Брезаз-Буше
18  Тамара Штайнер
19  Эмма Лундер
20  Ханна Оберг
21  Ребекка Пасслер
22  Лу Жанмонно
23  Жанна Ришар
24  Юни Арнеклейв
25  Анна Гандлер
26  Лиза Виттоцци
27  Дидра Ирвин
28  Франциска Пройс
29  Тереза Воборникова
30  Линн Перссон
31  Сюзан Кюэльм
32  Жюлия Симон
33  Анна Мака
34  Анамария Лампич
35  Лиза Тереза Хаузер
36  Муна Брурссон
37  Микела Каррара
38  Анна Магнуссон
39  Суви Минккинен
40  Надя Мозер
41  Марит Скуган
42  Маркета Давидова
43  София Шнайдер
44  Элиза Гаспарин
45  Софи Шово
46  Дарси Мортон
47  Аита Гаспарин
48  Жаклин Гарсо
49  Джессика Йислова
50  Аои Сато
51  Любовь Кипяченкова
52  Наталия Сидорович (Томашевска)
53  Андрея Мездря
54  Лора Христова
55  Укалек Астри Слеттемарк
56  Осеан Мишлон
57  Алена Городна
58  Кайса Керанен
59  Анна Юппе
60  Алла Гиленко
61  Регина Эрмитс (Ойя)
62  Екатерина Аввакумова
63  Сара Андерссон
64  Мария Ременова
65  Эма Капустова
66  Венла Лехтонен
67  Бенита Пайффер
68  Келси Дикинсон
69  Аника Козица
70  Ханна Кебингер
71  Полина Егорова
72  Валентина Димитрова
73  Марен Киркеэйде
74  Лидия Жураускайте
75  Сандра Булина
76  Лена Репинч
77  Наталья Кочергина
78  Беатриче Трабукки
79  Леа Майер
80  Эмили Диксон
81  Даниэла Кадева
82  Соня Лейнамо
83  Хлоя Левинс
84  Надежда Белкина
85  Алена Макарова (Иванова)
86  Го Ын Чжон
87  Люция Харватова
88  Юдита Траубайте
89  Йоханна Талихярм
90  Анния Кейта Сабуле
91  Дарья Гембицка
92  Ханна Аухенталлер
93  Ольга Полторанина
94  Юлия Таннхаймер
95  Мария Здравкова
96  Зузана Ременова
97  Жива Клеменчич
98  Елена Чиркова
99  Хикару Фукуда
100  Дуня Здоуц
3 комментария
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот в Баварских Альпах точно будет солнечная погода!
И беспокоиться за проведение сорвенований нет никаких причин.
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а где Хатисука?
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Маринке Киркейде удачной стрельбы!
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