Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 3-й, Эльвира Оберг – 12-й, Брезаз-Буше – 17-й, Виттоцци – 26-й, Пройс – 28-й, Симон – 32-й
12 января на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский спринт.
Кубок мира по биатлону-2023/24
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Спринт
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports, Okko.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
- Дата проведения
- 12 января, 16.30
И беспокоиться за проведение сорвенований нет никаких причин.