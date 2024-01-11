Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 3-й, Эльвира Оберг – 12-й, Брезаз-Буше – 17-й, Виттоцци – 26-й, Пройс – 28-й, Симон – 32-й

12 января на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский спринт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Спринт

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports, Okko.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Дата проведения 12 января, 16.30

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