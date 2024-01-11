Чемпионат Европы-2024. Сяо Хим Фа, Бричги, Васильев, Эгадзе, Риццо и Франджипани выступят с произвольными программами
12 января на чемпионате Европы мужчины выступят с произвольными программами.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Иван Шмуратко (Украина)
2. Давид Льютон-Брейн (Монако)
3. Федор Читипаховян (Армения)
4. Александр Власенко (Венгрия)
5. Маурицио Цандрон (Австрия)
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Вторая разминка
7. Никита Старостин (Германия)
8. Габриэль Фолкессон (Швеция)
9. Георгий Рештенко (Чехия)
10. Макар Сунцев (Финляндия)
11. Владимир Самойлов (Польша)
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
Третья разминка
13. Николай Мемола (Италия)
14. Адам Хагара (Словакия)
15. Ника Эгадзе (Грузия)
16. Люк Экономидес (Франция)
17. Марк Городницкий (Израиль)
18. Андреас Нордебак (Швеция)
Четвертая разминка
19. Маттео Риццо (Италия)
20. Денис Васильев (Латвия)
21. Габриэле Франджипани (Италия)
22. Александр Селевко (Эстония)
23. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
24. Лукас Бричги (Швейцария)
После короткой программы
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 94,13
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,17
3. Александр Селевко (Эстония) – 90,05
4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,51
5. Денис Васильев (Латвия) – 82,34
6. Маттео Риццо (Италия) – 80,43
7. Люк Экономидес (Франция) – 78,59
8. Андреас Нордебак (Швеция) – 77,62
9. Марк Городницкий (Израиль) – 77,50
10. Ника Эгадзе (Грузия) – 77,00
11. Адам Хагара (Словакия) – 74,97
12. Николай Мемола (Италия) – 72,78
13. Георгий Рештенко (Чехия) – 72,74
14. Никита Старостин (Германия) – 71,99
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин