Салах – лучший футболист Африки в истории по версии FourFourTwo, Веа – 2-й, Это′О – 3-й, Дрогба – 4-й, Яя Туре – 5-й, Мане – 6-й

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Мохамед Салах назван лучшим африканским футболистом в истории.

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта возглавил список из 32 фамилий, составленный британским журналом FourFourTwo. Замкнул рейтинг Бенни Маккарти из ЮАР.

1. Мохамед Салах (Египет)

2. Джордж Веа (Либерия)

3. Самюэль Это′О (Камерун)

4. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар)

5. Яя Туре (Кот-д′Ивуар)

6. Садьо Мане (Сенегал)

7. Рияд Марез (Алжир)

8. Абеди Пеле (Гана)

9. Майкл Эссьен (Гана)

10. Джей-Джей Окоча (Нигерия)

12-е место занял Нванкво Кану (Нигерия), 13-е – Роже Милла (Камерун), 14-е – Сэмюэл Куффур (Гана), 16-е – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), 19-е – Брюс Гроббелар (Зимбабве), 20-е – Ригобер Сонг (Камерун), 22-е – Эммануэль Адебайор (Того), 24-е – Коло Туре (Кот-д′Ивуар), 25-е – Фредерик Кануте (Мали), 27-е – Салли Мунтари (Гана), 29-е – Асамоа Гьян (Гана).

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61 комментарий
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Ответ AmanEsen
Ну а почему бы и нет? ЛЧ + АПЛ он выигрывал, стата у него сильнее чем у Дрогба. То есть он уже как минимум выше Дрогба, а если ты как минимум выше Дрогба, то вполне можешь и считаться лучшим африканским игроком в истории. Конечно есть еще Веа и его ЗМ.....ну, тогда и Оуэн сильнее Руни. А вообще, к черту статистику и награды, лично я сильнее и монструозное африканца нежели Яя Туре не видел, для меня он номер 1.
Тут титулы слабый аргумент в контексте аргументов в пользу Салаха, тогда придется вспоминать про два подряд треббла Это’О , причем за две разные команды.
+21
-2
+19
Ну а почему бы и нет? ЛЧ + АПЛ он выигрывал, стата у него сильнее чем у Дрогба. То есть он уже как минимум выше Дрогба, а если ты как минимум выше Дрогба, то вполне можешь и считаться лучшим африканским игроком в истории.

Конечно есть еще Веа и его ЗМ.....ну, тогда и Оуэн сильнее Руни.

А вообще, к черту статистику и награды, лично я сильнее и монструозное африканца нежели Яя Туре не видел, для меня он номер 1.
+25
-10
+15
Веа единственный африканец обладатель Золотого мяча. Он должен быть первым
+15
-7
+8
Я думаю Этоо сильнейший игрок в истории Африки
+6
-3
+3
Ответ AmanEsen
Ну а почему бы и нет? ЛЧ + АПЛ он выигрывал, стата у него сильнее чем у Дрогба. То есть он уже как минимум выше Дрогба, а если ты как минимум выше Дрогба, то вполне можешь и считаться лучшим африканским игроком в истории. Конечно есть еще Веа и его ЗМ.....ну, тогда и Оуэн сильнее Руни. А вообще, к черту статистику и награды, лично я сильнее и монструозное африканца нежели Яя Туре не видел, для меня он номер 1.
Согласен, пиковый Туре вообще самый монструозный ЦПЗ в истории АПЛ
+5
-2
+3
Ответ Bazilic
«в истории» - явный перебор
Назовите африканского игрока стабильнее Салаха.
+11
-8
+3
Ответ Михо
Веа единственный африканец обладатель Золотого мяча. Он должен быть первым
Даже как болельщик Милана я не уверен. Веа порой творил монструозные вещи, типа гола с забегом от ворот до ворот, но все же уровня стабильности Салаха у него не было, мне кажется.
+4
-1
+3
А Мукунку, Огунсанья и Баги какие места заняли?
+3
-1
+2
Ответ Blaumerc
кудрявый, тот который Мохаммед, который в Ливерпуле установил кучу рекордов. но как всегда 442 сделал рейтинг на вкусовщину. а ещё удтвляет Джордж Веа на втором месте, не местом в рейтинге, а тем что он из Либерии, абсолютно не футбольной страной, сейчас из которой с трудом, даже вообще не назову хоть какого-нибудь футболиста.
Причем тут то, что Либерия не футбольная страна ? Каким боком это к награде лучшему Африканскому футболисту имеет отношение ?
+3
-1
+2
Это’О конечно же должен быть первым ) выиграл 3 Лиги Чемпионов и 3 Чемпионата за 5 лет, 425 голов , 120 голевых передач .
+3
-1
+2
«в истории» - явный перебор
+8
-6
+2
Ответ Lyuda Kurekina
Адекватно
С учётом того, что он обогнал обладателя золотого мяча, не имея у себя такого...
+2
-1
+1
Ответ Зоновский петух
Назовите африканского игрока стабильнее Салаха.
Это’О более титулованый и на клубном уровне и на уровне сборных.
+1
0
+1
Ответ Леван Мкртчян
Тут титулы слабый аргумент в контексте аргументов в пользу Салаха, тогда придется вспоминать про два подряд треббла Это’О , причем за две разные команды.
пожалуй соглашусь
+1
0
+1
До сих пор не пойму, как Рома столько игроков профукала. По сути золотой состав был. Всех распродали. 3-4 скудетто было бы в кармане, если сохранили большинство игроков.
+1
0
+1
Это сильно ! Следующие трое просто монстры! Не согласен
+1
0
+1
Поменял бы местами Дрогба и ЭтоО
+2
-1
+1
Ответ Blaumerc
кудрявый, тот который Мохаммед, который в Ливерпуле установил кучу рекордов. но как всегда 442 сделал рейтинг на вкусовщину. а ещё удтвляет Джордж Веа на втором месте, не местом в рейтинге, а тем что он из Либерии, абсолютно не футбольной страной, сейчас из которой с трудом, даже вообще не назову хоть какого-нибудь футболиста.
Если отталкиваться от достижении, то погугли карьеру Это’о
+1
0
+1
Ceйду Кейта - это топ-15 железно.
а его в топ-32 нет.
+3
-2
+1
Мбаппе лучший футболист в истории Африки )) Чемпион Мира, серебро Чемпионата Мира, серебро Лиги Чемпионов, 6 Чемпионских титулов во Франции) забил уже 320 голов и отдал 150 голевых передач , статистика в 25 лет лучше чем у Салаха в 32 года))
+2
-1
+1
Просто Дрогба для нас больше чем футболист. А так Салах достоин.
+2
-1
+1
Хахаха
+2
-1
+1
Дрогба, Это’О и Туре сильнее ИМХО
+5
-4
+1
В этом списке он должен быть 6-м
+4
-3
+1
Веа, кстати, первый не европеец, которому вручили ЗМ и единственный его обладатель из Африки.
+3
-2
+1
Ответ Philatelist79
Дичь. Веа с Золотым мячом. Дрогба, Это’О.
это’о с двумя треблами
+1
0
+1
Ответ Андрей
это’о с двумя треблами
Конечно. Я не по рангу ставил. Считаю , что эти трое первые.
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Ответ Born is the King
Салах при всей моей любви к кудряшке ,но объективно в топ 3. Дрогба и ЭтоО были стабильнее и сильнее Веа и то как решали в важнейших матча неоценима. Это игроки, которые делали разницу
А Салах типа не делает? :))))
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Странно не видеть даже в топе ни одного из братьев Калу, ни Кевина-Принса
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Мощнейшие игроки, которых нет в списке (но вполне могли там быть)
Бонавентюре Калу, Соломон Калу, братья Коне, Сейду Кейта, Кулибали тот что за Наполи, Мамаду Диарра, Финиди Джордж, Санди Олисе, Якубу, Обафеми Мартинс, Патрик Мбома, Нуридин Найбет, Оби Микел, Мо Сиссоко, Марк Вивьен Фоэ
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