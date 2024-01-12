Салах – лучший футболист Африки в истории по версии FourFourTwo, Веа – 2-й, Это′О – 3-й, Дрогба – 4-й, Яя Туре – 5-й, Мане – 6-й

Мохамед Салах назван лучшим африканским футболистом в истории.

Вингер « » и сборной возглавил список из 32 фамилий, составленный британским журналом . Замкнул рейтинг Бенни Маккарти из ЮАР.

1. (Египет)

2. ( )

3. (Камерун)

4. (Кот-д′Ивуар)

5. (Кот-д′Ивуар)

6. ( )

7. ( )

8. Абеди Пеле (Гана)

9. (Гана)

10. (Нигерия)

12-е место занял Нванкво Кану (Нигерия), 13-е – Роже Милла (Камерун), 14-е – Сэмюэл Куффур (Гана), 16-е – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), 19-е – Брюс Гроббелар (Зимбабве), 20-е – Ригобер Сонг (Камерун), 22-е – Эммануэль Адебайор (Того), 24-е – Коло Туре (Кот-д′Ивуар), 25-е – Фредерик Кануте (Мали), 27-е – Салли Мунтари (Гана), 29-е – Асамоа Гьян (Гана).

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