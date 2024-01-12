Салах – лучший футболист Африки в истории по версии FourFourTwo, Веа – 2-й, Это′О – 3-й, Дрогба – 4-й, Яя Туре – 5-й, Мане – 6-й
Мохамед Салах назван лучшим африканским футболистом в истории.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта возглавил список из 32 фамилий, составленный британским журналом FourFourTwo. Замкнул рейтинг Бенни Маккарти из ЮАР.
1. Мохамед Салах (Египет)
2. Джордж Веа (Либерия)
3. Самюэль Это′О (Камерун)
4. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар)
5. Яя Туре (Кот-д′Ивуар)
6. Садьо Мане (Сенегал)
7. Рияд Марез (Алжир)
8. Абеди Пеле (Гана)
9. Майкл Эссьен (Гана)
10. Джей-Джей Окоча (Нигерия)
12-е место занял Нванкво Кану (Нигерия), 13-е – Роже Милла (Камерун), 14-е – Сэмюэл Куффур (Гана), 16-е – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), 19-е – Брюс Гроббелар (Зимбабве), 20-е – Ригобер Сонг (Камерун), 22-е – Эммануэль Адебайор (Того), 24-е – Коло Туре (Кот-д′Ивуар), 25-е – Фредерик Кануте (Мали), 27-е – Салли Мунтари (Гана), 29-е – Асамоа Гьян (Гана).
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Конечно есть еще Веа и его ЗМ.....ну, тогда и Оуэн сильнее Руни.
А вообще, к черту статистику и награды, лично я сильнее и монструозное африканца нежели Яя Туре не видел, для меня он номер 1.
а его в топ-32 нет.
Бонавентюре Калу, Соломон Калу, братья Коне, Сейду Кейта, Кулибали тот что за Наполи, Мамаду Диарра, Финиди Джордж, Санди Олисе, Якубу, Обафеми Мартинс, Патрик Мбома, Нуридин Найбет, Оби Микел, Мо Сиссоко, Марк Вивьен Фоэ