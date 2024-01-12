Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород. Они показали баннер на игре со СКА и молчали первые две минуты

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Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород.

Красно-белые провели акцию в игре Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (0:5, третий период).

Болельщики «Спартака» развернули на своем секторе баннер с текстом «Белгород, скорбим» и молчали первые две минуты матча, сообщает «Р-Спорт».

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ в конце декабря погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

Изображение: rsport.ria.ru

26 комментариев
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Ответ fil_spb
Молодцы! Белгороду сил. А стрелявшим и отадавашим приказ на неприцельный удар по густонасленному городу пожелаем скорой расплаты.
Ага...А что сделать с теми,кто прицельными по Киеву,Харькову,Одессе?
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+17
Ответ fil_spb
Пожелать удачи и вернуться с победой. Террористический обстрел Белгорода как раз и показывает, во что превратилась Украина за последнее десятилетие и почему все сейчас и происходит. И почему прицельно летит по Киеву,Харькову,Одессе.
Скорее он показывает причинно следственную связь, не началось одно 24.02 не случилось бы другого
+9
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+6
Ответ Глебиньо
Ага...А что сделать с теми,кто прицельными по Киеву,Харькову,Одессе?
Пожелать удачи и вернуться с победой.

Террористический обстрел Белгорода как раз и показывает, во что превратилась Украина за последнее десятилетие и почему все сейчас и происходит. И почему прицельно летит по Киеву,Харькову,Одессе.
+29
-24
+5
Молодцы! Белгороду сил. А стрелявшим и отадавашим приказ на неприцельный удар по густонасленному городу пожелаем скорой расплаты.
+24
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"Помолчали". На большее эти клоуны не способны.
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Баннер ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ сегодня был впереди ИГРЫ. По этому поводу не могу сегодня сочувствовать болельщикам этой команды.
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+2
Ответ Подлый Интригант
Скорее он показывает причинно следственную связь, не началось одно 24.02 не случилось бы другого
Почему связь началась 24.02, а не раньше? Удобно обрывать события на нужной дате, игнорируя всю предшествующую цепочку
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Моё уважение.Красавцы
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Ответ Подлый Интригант
Двоякое впечатление: с одной стороны благородно, с другой лицемерно
вы значение слова "лицемерие" знаете?
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Комментарий удален модератором
тоже поскорбим.
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снова в комментах лайки накручивают фиг пойми кому
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Идиототов и на Украине и в России на сто лет припасено, к сожалению.
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Ответ kost68
Комментарий удален модератором
слабый перефорс, старайся
+2
-2
0
Ответ fil_spb
Молодцы! Белгороду сил. А стрелявшим и отадавашим приказ на неприцельный удар по густонасленному городу пожелаем скорой расплаты.
Комментарий удален модератором
Ответ Глебиньо
Ага...А что сделать с теми,кто прицельными по Киеву,Харькову,Одессе?
Комментарий удален модератором
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