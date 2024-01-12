Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород. Они показали баннер на игре со СКА и молчали первые две минуты

Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород.

Красно-белые провели акцию в игре Фонбет чемпионата против (0:5, третий период).

Болельщики « » развернули на своем секторе баннер с текстом «Белгород, скорбим» и молчали первые две минуты матча, сообщает « ».

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ в конце декабря погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

Изображение: rsport.ria.ru