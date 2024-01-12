Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород. Они показали баннер на игре со СКА и молчали первые две минуты
Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород.
Красно-белые провели акцию в игре Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (0:5, третий период).
Болельщики «Спартака» развернули на своем секторе баннер с текстом «Белгород, скорбим» и молчали первые две минуты матча, сообщает «Р-Спорт».
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ в конце декабря погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
Изображение: rsport.ria.ru
Террористический обстрел Белгорода как раз и показывает, во что превратилась Украина за последнее десятилетие и почему все сейчас и происходит. И почему прицельно летит по Киеву,Харькову,Одессе.