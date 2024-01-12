«Рот закрой, #####». Арбитр Наумов грубо ответил Кравецу во время матча с «Амуром». Тренер объяснил, что судья раньше играл в его команде

Теги Авангард Амур судьи КХЛ Михаил Кравец Денис Наумов брань контент Хоккей

Судья матча «Амур» – «Авангард» грубо ответил Михаилу Кравецу.

По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ Кравец общался с арбитрами. Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!»

После игры Кравец объяснил произошедшее.

– В трансляцию попал эпизод, где человек за кадром по-хамски пытается закрыть вам рот. Правильно понимаю, что реплика была от арбитра? Если да, то как часто приходится сталкиваться с таким поведением судей?

– У меня нету лишних трехсот тысяч, извини. Поэтому это все на совести судей.

К сожалению, этот человек – мой воспитанник, он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился, но, видимо, где-то не дал ему играть. Может, он по-прежнему обижен, – сказал Кравец.

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48 комментариев
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Ветераны Авангарда, готовьте бумагу.
+174
-4
+170
Попробовал бы Ротену так ответить - на следующий день бы детей в Сыктывкаре судил)
+117
-6
+111
Ответ Николай Шерстнёв
Попробовал бы Ротену так ответить - на следующий день бы детей в Сыктывкаре судил)
В лучшем случае.
+38
-5
+33
нельзя так общаться с Михаилом Григорьевичем😡
+21
-2
+19
Ответ Ыжык
Ветераны Авангарда, готовьте бумагу.
Красава, прикол взашел!
+18
-1
+17
Ответ Николай Шерстнёв
Попробовал бы Ротену так ответить - на следующий день бы детей в Сыктывкаре судил)
Скорее пингвинов в Антарктиде)
+18
-1
+17
Нужно ВВП жалобу писать коллективную! Народ все видит
+13
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Вот и поговорили 😀
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это конечно перебор ... как там у классика: " А судьи кто ? "
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Дискву полосатому,по ходу реально решил самоутвердиться,получив свисток,есть такой тип злопамятных обиженных людишек
+7
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Ответ гилберт
Нету такого слова нету.
Как ты смог дважды написать то чего нет? )
+6
0
+6
Видимо Аниска не предупредил свою " братву" , что мат - это плохо.
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Ответ Сергей Филимонов
Комментарий скрыт
Голоса в голове?
+5
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+4
совсем оборзели полосатые
+6
-2
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А дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений! )))
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+3
Ответ Коля Иванов
Как ты смог дважды написать то чего нет? )
Лехко.
+2
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+2
Ответ Alexander Lyakhov
А это ведь тоже в Хабаровске было, когда тренер хозяев крикнул судье "Я тебе машину в Перми сожгу!" (они оба из Перми были)?
Это Гуля Гашилову сказал,да,они оба из Перми,росли можно сказать на одном стадионе,у Гашилова отец тоже судья был
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Ответ Николай Шерстнёв
Попробовал бы Ротену так ответить - на следующий день бы детей в Сыктывкаре судил)
Или Разину,Назаров можно было бы попробовать....
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Ответ Docentr9
Скорее пингвинов в Антарктиде)
кормил собой
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Ответ feodalic
это конечно перебор ... как там у классика: " А судьи кто ? "
Может им там в судейском департаменте репродукцию известной картины повесить ?
«Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи» — картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году. Картина, написанная для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге, была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.
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Ответ Ыжык
Ветераны Авангарда, готовьте бумагу.
Воспитанник ленинградского хоккея. В 1982—1985 годах играл за «Ижорец», в 1985—1991 — за СКА.
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Я бы конечно полностью послушал диалог) Сколько был на хоккее, то судей подзывают исключительно « Эй сюда иди»))
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Нету такого слова нету.
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Ответ Alexander Lyakhov
А это ведь тоже в Хабаровске было, когда тренер хозяев крикнул судье "Я тебе машину в Перми сожгу!" (они оба из Перми были)?
Гулявцев Гашилову
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Ответ Коля Иванов
Как ты смог дважды написать то чего нет? )
Видишь суслика? А он есть
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Ответ icey_punk
Воспитанник ленинградского хоккея. В 1982—1985 годах играл за «Ижорец», в 1985—1991 — за СКА.
Дык ветераны ска уже написали.
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Ответ Николай Шерстнёв
Попробовал бы Ротену так ответить - на следующий день бы детей в Сыктывкаре судил)
или его в Сыктывкаре судили))
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Ответ Pronger
Гулявцев Гашилову
Точно, спасибо!
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Ответ Грегори Хауз
После этого все еще найдутся особо вумные диванные эксперты, хейто-мопсы, и так далее.Те кто выливал грязь в сторону СКА после кипиша по поводу судейского корпуса? Судьи прих****и окончательно, извините за прямоту. Как бы ты не любил или любил команду, как бы ты не считал, ты профессионал, ты на льду, ты судья, у тебя нити игры в руках, и ни ты как судья, ни тренера вроде Назарова или Вротенберга не имеют права разговаривать в подобном тоне и подобными выражениями. Особенно умиляет факт как судьи спрятались за 300.000, дабы не слышать о себе правду. За то можно самим говорить что хочешь. Полный упадок судейского корпуса. Считаю такие люди должны быть уволены.
ты одно событие выдаешь за систему. А у ски и ротенберга поведение и есть система.
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А это ведь тоже в Хабаровске было, когда тренер хозяев крикнул судье "Я тебе машину в Перми сожгу!" (они оба из Перми были)?
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