«Рот закрой, #####». Арбитр Наумов грубо ответил Кравецу во время матча с «Амуром». Тренер объяснил, что судья раньше играл в его команде

Судья матча «Амур» – «Авангард» грубо ответил Михаилу Кравецу.

По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ Кравец общался с арбитрами. Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!»

После игры Кравец объяснил произошедшее.

– В трансляцию попал эпизод, где человек за кадром по-хамски пытается закрыть вам рот. Правильно понимаю, что реплика была от арбитра? Если да, то как часто приходится сталкиваться с таким поведением судей?

– У меня нету лишних трехсот тысяч, извини. Поэтому это все на совести судей.

К сожалению, этот человек – мой воспитанник, он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился, но, видимо, где-то не дал ему играть. Может, он по-прежнему обижен, – сказал Кравец.