США выиграли МЧМ, «Ля ты крыса» от Косторной и «С кем не бывает» от «Оренбурга», сборная Бразилии уволит тренера, а «МЮ» тен Хага – нет, россиян не будет на юношеской Олимпиаде и другие новости

1. Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею, забросив шесть шайб Швеции в финале. Это шестой титул американцев – больше только у Канады и СССР. Бронзу взяли чехи, превратившие 2:5 в 8:5 в матче за третье место. Гении!

2. Скандал с костюмами Косторной получил продолжение: Алена все же вернула их дизайнеру Куклычевой, положив в пакет с надписью «Ля ты крыса». Партнер Георгий Куница заявил, что «надпись по факту». Куклычева расстроена, ведь она работала для Косторной «бесплатно и по ночам», Алена ответила, что «сторис с отметкой равны рекламе», а «по ночам работать никто не заставлял».

3. «С кем не бывает?» Так спордиректор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал обвинения новичка клуба Хорди Томпсона в попытке задушить девушку. За репутацию в «Оренбурге» не переживают. Позже Андреев объяснил, что имел в виду не то, что вы подумали.

4. Фернандо Диниза уволят с поста главного тренера сборной Бразилии – за полгода до Кубка Америки. Ему уже нашли замену (это не Черчесов).

5. А вот Эрика тен Хага убирать из «Манчестер Юнайтед» не планируют – если не будет совсем уж плачевных результатов. Новый совладелец клуба Джим Рэтклифф на встрече с сотрудниками заявил, что хочет брать трофеи и вернуть высокие стандарты – как при Фергюсоне.

6. Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее.

7. НХЛ. «Каролина» обыграла «Вашингтон» (6:2), Овечкин не забил, но сделал голевую передачу из офиса, форвард «Харрикейнс» Пономарев дебютировал в лиге и набрал 1+1, Свечников набрал 1+2 и продлил серию игр с 2+ очками до 6 (рекорд «Каролины»), Орлов впервые сыграл на арене «столичных» за гостей и набрал 1+1 (в его честь показали видеоролик). Все результаты дня – здесь.

8. Рафаэль Надаль не реализовал три матчбола и проиграл Джордану Томпсону на турнире в Брисбене. Сафиуллин, Руне, Димитров вышли в 1/2 финала, результаты – здесь.

9. Немец Бенедикт Долль выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе. В женском спринте победила француженка Жюстин Брезаз-Буше.

Валерия Каюмова победила в спринте на Кубке Содружества по биатлону в Раубичах. У мужчин победу одержал белорус Антон Смольский.

10. НБА. «Индиана» набрала 150 очков в победном матче с «Атлантой», «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» и другие результаты.

11. Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн, Беллингем, де Брюйне, Родри, Эдерсон включены в символическую сборную 2023-го по версии IIFHS.

13. В КХЛ СКА проиграл дома впервые за два месяца – «Локомотиву» (1:2). «Ак Барс» обыграл «Адмирал», а Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ. Хет-трик Мэйсека помог «Автомобилисту» победить «Сочи». Все результаты дня – здесь.

14. «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо из «Крус Асуль» за 7 млн долларов. Ильзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пройти медосмотр для «Зенита», его трансфер оформят до 14 января.

15. Бегун Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, вышел из тюрьмы по УДО.

16. Нападающий «Жироны» Артем Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге.

Цитаты дня

Экс-игрок «Локо» Асатиани против бана России: «США сделали очень много гадостей. По такой логике их нужно отстранить навсегда»

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Сергеев о том, сколько денег ему нужно в Петербурге: «100 тысяч. В Череповце меньше хватит – 30»

Хави – журналистке на вопрос о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Зачем говорить об этом? Абсурд. У других тренеров такого не спрашивают. Уважайте действующего чемпиона»