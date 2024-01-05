Диниза увольняют из сборной Бразилии – за полгода до Кубка Америки. С ним проиграли 3 из 6 матчей

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сан-Паулу отставки Кубок Америки Доривал Жуниор Федерация футбола Бразилии квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Футбол

Фернандо Диниз уволен с поста тренера сборной Бразилии.

Как пишет Globo Esporte, Диниз сегодня был отправлен в отставку. Это решение президента Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса.

Перед разговором с Динизом Родригес сообщил о своем решении президенту «Флуминенсе» Марио Биттенкуру – с этим клубом Фернандо тоже работает. Затем Эдналдо связался с Динизом и сообщил ему об отставке.

Под руководством Диниза сборная Бразилии провела 6 матчей, все – в квалификации ЧМ-2026: победы над Боливией и Перу, ничья с Венесуэлой, а также поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.

Диниз был назначен тренером сборной Бразилии на один год. Родригес планировал, что он проработает до назначения Карло Анчелотти в июне 2024-го, однако в итоге итальянец продлил контракт с «Реалом».

Эдналдо хочет видеть на месте тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора, который сейчас работает с «Сан-Паулу».

С 20 июня по 14 июля 2024 года в США пройдет Кубок Америки. Диниз, таким образом, уволен за полгода до старта турнира.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эту сборную только Черчесов спасет
+36
-2
+34
Есть хороший вариант из Ромы, Моуриньо давно нужен этой сборной Бразилии, а Бразилии нужен такой мотиватор как Моуриньо, к тому же его родной язык-Португальский, ну чем не горячий вариант?)
+20
0
+20
Ответ Kubinec_
Эту сборную только Черчесов спасет
Не спасет, а выправит положение в стратегическом плане
+16
-1
+15
Ромарио сказал, что иностранцы-тренеры не нужны)

Пусть местные физруки дальше «успешно» тренируют
+8
0
+8
АНЧИЛОТИ! ТА ГДЕ?!
+8
-2
+6
То-то Черевченко в интервью намекнул, что с ним хотят встретиться представители какой-то сборной... Теперь понятно.
+6
0
+6
Блин нам бы их проблемы. Одно дело лепить что-то из глины, а другое - из г..
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
У бразилов слишком завышенные ожидания от своей сборной. Что они хотят, если у них полсостава это всякие Андре, Паулиньи, Жоау Педры, Пепе Акины, Лоди и прочие Матеусы Куньи?
топовый у них состав
Андре зимой уедет в большой клуб
+3
-1
+2
Ответ Kubinec_
Эту сборную только Черчесов спасет
только если будет в + 35 в пальто и ушанке стоять, тогда точно все офигеют.
+2
-1
+1
Можно махнуть на Семака
+1
0
+1
Ответ Семен Спесивцев
Есть хороший вариант из Ромы, Моуриньо давно нужен этой сборной Бразилии, а Бразилии нужен такой мотиватор как Моуриньо, к тому же его родной язык-Португальский, ну чем не горячий вариант?)
Вряд ли бразильцы пойдут на назначение «португальского колонизатора» на должность тренера сборной. Тут недавно была статья, что они в сборной вообще иностранцев не приветствуют.
+1
-1
0
Ответ a2wai
Бразильцам не хватает тренера постоянного, совмещение не вариант. Необходимо выдергивать тренера из клуба, иначе будет провал.
До этого нужен был временщик до Анчелотти, а теперь он продлился в Реале и летом не придет. Теперь во временном тренере смысла нет, будут искать кого-то постоянного.
0
0
0
Ответ ОттоДракула
https://www.sports.ru/football/person/andre-luis-da-costa-alfredo/ сходи ко врачу. Может еще не поздно.
ты в очередной раз сел в лужу 🤣🤣🤣
https://www.sofascore.com/player/andre/1035996
кому там к врачу нужно?
0
0
0
Ответ Семен Спесивцев
Есть хороший вариант из Ромы, Моуриньо давно нужен этой сборной Бразилии, а Бразилии нужен такой мотиватор как Моуриньо, к тому же его родной язык-Португальский, ну чем не горячий вариант?)
лучший экзорцист на планете Земля, после Константина, конечно
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
🤣🤡 Ему 22 и он всю карьеру играет в Флуминенсе недавно КЛ взял теперь иди отдыхай знаток
https://www.sports.ru/football/person/andre-luis-da-costa-alfredo/ сходи ко врачу. Может еще не поздно.
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Всю жизнь мыкается по бразильским и корейским командам и в 27 лет уедет в большой клуб. Проспись сходи.
🤣🤡 Ему 22 и он всю карьеру играет в Флуминенсе недавно КЛ взял
теперь иди отдыхай знаток
+1
-1
0
Ответ zzzeeerrrooo
топовый у них состав Андре зимой уедет в большой клуб
Всю жизнь мыкается по бразильским и корейским командам и в 27 лет уедет в большой клуб. Проспись сходи.
+1
-1
0
Ответ Kubinec_
Эту сборную только Черчесов спасет
А че Мостовой не нравится? 🤣
0
0
0
Ответ Семен Спесивцев
Есть хороший вариант из Ромы, Моуриньо давно нужен этой сборной Бразилии, а Бразилии нужен такой мотиватор как Моуриньо, к тому же его родной язык-Португальский, ну чем не горячий вариант?)
Автобус в сборной Бразилии на регулярной основе? Мир рухнет
0
0
0
Ответ Семен Спесивцев
Есть хороший вариант из Ромы, Моуриньо давно нужен этой сборной Бразилии, а Бразилии нужен такой мотиватор как Моуриньо, к тому же его родной язык-Португальский, ну чем не горячий вариант?)
А чем хороший данный вариант?
0
0
0
Ответ Kubinec_
Эту сборную только Черчесов спасет
Они не смогут вытерпеть столько же поражений в товар... то есть в контрольных матчах перед ЧМ
0
0
0
в целом у РФ плеяда тренеров для Бразилии: Черчессов, Слуцкий, Карпин, Сёмин, Юран, Мостовой
0
0
0
Неплохая новость, что бразилы уволили нормального тренера. За это можно и выпить!
0
0
0
Тите был лучшим тренером для сборной, чисто 2 раза в 1/4 ЧМ не повезло, может хоть сейчас хомячьё это поймёт?
0
0
0
Вполне логично.При всём уважении ко всем,но даже в своём состоянии бразильцы не должны были так падать...Даже Аргентине(Месси-уважаю!),не должны были проигрывать...!Ну всё таки Бразилия,это Бразилия!
0
0
0
КараДЕНИЗ твой выход!
0
0
0
Ну и отлично. Мб команда морально воспрянет и выиграет КА
0
0
0
Очень рад приходу Анчелотти. Удачи, мистер!
0
0
0
Ответ KarLik
Ну так игры нет, ставьте сильного европейца и дайте время , я бы попробовал Эктора Купера, или Авраама гранта, даже интересно где они 🧐
Эктор Купер - это сильный европеец???
+1
-1
0
Анти-Гвардиола или как там его называли, все, закончился?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий