Диниза увольняют из сборной Бразилии – за полгода до Кубка Америки. С ним проиграли 3 из 6 матчей

Фернандо Диниз уволен с поста тренера сборной Бразилии.

Как пишет Globo Esporte, Диниз сегодня был отправлен в отставку. Это решение президента Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса.

Перед разговором с Динизом Родригес сообщил о своем решении президенту « » Марио Биттенкуру – с этим клубом Фернандо тоже работает. Затем Эдналдо связался с и сообщил ему об отставке.

Под руководством Диниза сборная Бразилии провела 6 матчей, все – в квалификации ЧМ-2026: победы над Боливией и Перу, ничья с Венесуэлой, а также поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.

Диниз был назначен тренером сборной Бразилии на один год. Родригес планировал, что он проработает до назначения Карло Анчелотти в июне 2024-го, однако в итоге итальянец продлил контракт с «Реалом».

Эдналдо хочет видеть на месте тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора, который сейчас работает с «Сан-Паулу».

С 20 июня по 14 июля 2024 года в США пройдет Кубок Америки. Диниз, таким образом, уволен за полгода до старта турнира.

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