Диниза увольняют из сборной Бразилии – за полгода до Кубка Америки. С ним проиграли 3 из 6 матчей
Фернандо Диниз уволен с поста тренера сборной Бразилии.
Как пишет Globo Esporte, Диниз сегодня был отправлен в отставку. Это решение президента Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса.
Перед разговором с Динизом Родригес сообщил о своем решении президенту «Флуминенсе» Марио Биттенкуру – с этим клубом Фернандо тоже работает. Затем Эдналдо связался с Динизом и сообщил ему об отставке.
Под руководством Диниза сборная Бразилии провела 6 матчей, все – в квалификации ЧМ-2026: победы над Боливией и Перу, ничья с Венесуэлой, а также поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.
Диниз был назначен тренером сборной Бразилии на один год. Родригес планировал, что он проработает до назначения Карло Анчелотти в июне 2024-го, однако в итоге итальянец продлил контракт с «Реалом».
Эдналдо хочет видеть на месте тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора, который сейчас работает с «Сан-Паулу».
С 20 июня по 14 июля 2024 года в США пройдет Кубок Америки. Диниз, таким образом, уволен за полгода до старта турнира.
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Пусть местные физруки дальше «успешно» тренируют
Андре зимой уедет в большой клуб
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кому там к врачу нужно?
теперь иди отдыхай знаток