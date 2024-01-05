Косторная ответила на претензии Куклычевой: «Сторис с отметкой равны рекламе. По ночам работать никто не заставлял. В суд подавать не на что»
Алена Косторная ответила на претензии дизайнера Алены Куклычевой.
«Сторис были – были. Я считаю, что сторис с отметкой равны рекламе.
По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, – это личное желание, так как задачи были поставлены сразу после постановки программ, то есть май-июнь. В суд подавать не на что.
В договоре о соревновательных костюмах есть пункт об оплате в течение 45 дней с момента подписания, правильно составленные документы поступили в соответствующий орган только 25 декабря, в последний рабочий день.
Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди.
Я надеюсь, это последний комментарий, который мне приходится давать по этой теме. Очень это уже надоело, все уже сделали свои выводы.
Я не хочу уподобляться взрослым людям, которые выставляют личные смс на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что.
Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу», – сказала чемпионка Европы 2020 года.
Алена Куклычева: «Столько всего я сделала для Косторной бесплатно – любые ее «хочу», часто в короткие сроки. По ночам работала, чтобы не подвести»
А костюмы к шоу к 1 января переделать за пару дней- это всем приснилось?
Необыкновенная нахалка
Сказка " Морозко" не во сне, а наяву!
Что же тебе, Алёнушка, воспитание позволяет не возвращать во- время арендованные костюмы?
Ждем следующий пакет на пороге этой швеи с еще какой-нибудь надписью))
Алена всю свою мнимую "взрослость" выражает в поступках. А если еще и рот откроет, как на соревнованиях, то берегись автомобиля.
Я удивлена, что половина ветки не догоняет, что претензии из-за свинского отношения к чужому труду.
И еще поддерживают это хамство.
Высокомерия не занимать, конечно )
Продолжает топиться (
Косторная ценит только себя, свой труд, своё время, а другие люди для неё не существуют.
После всей этой истории, думаю, ни один дизайнер не станет шить ей костюм без договора и предоплаты.
"По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, – это личное желание" - а вот это вранье и вообще просто подло. Особенно принимая во внимание часть опубликованной переписки с требованиями к швее в режиме форс-мажора создавать и переделывать. И речь не только о соревновательных костюмах! не надо выкручиваться и лукавить
"В суд подавать не на что" - проконсультировалась?)) возможно и не на что, а возможно и есть на что. Дизайнеры, посетите юриста и получите исчерпывающую консультацию по сути своих претензий, опираясь на формат и условия сделок. И опять же, речь не только о договоре с ФФКМ. По нему - конечно скорее всего просто будет оплата и все. Ну, может пени можно выставить Заказчику за несвоевременную уплату, надо ответственность смотреть.
25.12 - крайний раб. день? А почему, Алена? Казначейство московское, к примеру, проводило платежи до 28.12
"Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди" - феерично)))) во-первых - обеЕми сторонами)) а во-вторых - ничего что дата договора - ноябрь?)))) т.е. подписывать неповоротливая ФФКМ в лице Мозер будет еще полгода? ну-ну. Афигеть как работает система. И все-таки - кто задержал подписание договора со стороны Исполнителя? Неужели сам исполнитель? Изначально была информация от Косторной - верно оформленные документы появились только в конце декабря. Это что значит, м? Может их просто вообще не было? Договор от ноября был передан Исполнителю в конце декабря или когда? Уж поясните за этот момент, очень интересно кто тормозило
"Я не хочу уподобляться взрослым людям, которые выставляют личные смс на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что" - ну, это комментировать, только портить. Особенно после пакетика про крысу. На ум тут же приходит цитата из М.встречи: "Только он мокрушничать не будет. Не такое у него воспитание!"🤣
"Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу". Кто тревожит королевну? а ну, признавайтесь быстро и на плаху вас))
На этом все? the end
PS надеюсь что у Куклычевой на этот раз хватит выдержки не заорать в ответ. Реально, не надо, все и так ясно!
Естественно вам. Перья в принципе для парницы на платье не шьют, но Алене и вам до такого догадаться, видимо, не судьба