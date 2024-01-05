Косторная ответила на претензии Куклычевой: «Сторис с отметкой равны рекламе. По ночам работать никто не заставлял. В суд подавать не на что»

Алена Косторная ответила на претензии дизайнера Алены Куклычевой.

«Сторис были – были. Я считаю, что сторис с отметкой равны рекламе.

По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, – это личное желание, так как задачи были поставлены сразу после постановки программ, то есть май-июнь. В суд подавать не на что.

В договоре о соревновательных костюмах есть пункт об оплате в течение 45 дней с момента подписания, правильно составленные документы поступили в соответствующий орган только 25 декабря, в последний рабочий день.

Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди.

Я надеюсь, это последний комментарий, который мне приходится давать по этой теме. Очень это уже надоело, все уже сделали свои выводы.

Я не хочу уподобляться взрослым людям, которые выставляют личные смс на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что.

Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу», – сказала чемпионка Европы 2020 года.

Алена Куклычева: «Столько всего я сделала для Косторной бесплатно – любые ее «хочу», часто в короткие сроки. По ночам работала, чтобы не подвести»