Косторная ответила на претензии Куклычевой: «Сторис с отметкой равны рекламе. По ночам работать никто не заставлял. В суд подавать не на что»

Теги пары сборная России Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Алена Косторная ответила на претензии дизайнера Алены Куклычевой.

«Сторис были – были. Я считаю, что сторис с отметкой равны рекламе.

По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, – это личное желание, так как задачи были поставлены сразу после постановки программ, то есть май-июнь. В суд подавать не на что.

В договоре о соревновательных костюмах есть пункт об оплате в течение 45 дней с момента подписания, правильно составленные документы поступили в соответствующий орган только 25 декабря, в последний рабочий день.

Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди.

Я надеюсь, это последний комментарий, который мне приходится давать по этой теме. Очень это уже надоело, все уже сделали свои выводы.

Я не хочу уподобляться взрослым людям, которые выставляют личные смс на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что.

Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу», – сказала чемпионка Европы 2020 года.

Алена Куклычева: «Столько всего я сделала для Косторной бесплатно – любые ее «хочу», часто в короткие сроки. По ночам работала, чтобы не подвести»

85 комментариев
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Алена реально про май июнь?
А костюмы к шоу к 1 января переделать за пару дней- это всем приснилось?
Необыкновенная нахалка
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Злая мачеха тоже падчерицу не заставляла вязать носки по ночам. Главное , чтобы - к восходу солнца были готовы!
Сказка " Морозко" не во сне, а наяву!

Что же тебе, Алёнушка, воспитание позволяет не возвращать во- время арендованные костюмы?
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+19
Отмораживается персонаж. Забывает, кто документы поздно представил, кто "голое" платье хотел, по чьей вине оно перешивалось, кто перья требовал.
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+15
"Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что" - ну-ну ;)
Ждем следующий пакет на пороге этой швеи с еще какой-нибудь надписью))
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От написанного взрослее не становятся, к сожалению.
Алена всю свою мнимую "взрослость" выражает в поступках. А если еще и рот откроет, как на соревнованиях, то берегись автомобиля.
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"Я взрослее этого" - после пакетика с надписью.... ну вряд ли))
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Вот давайте поставим на этом уже жирную точку. Все всё решили.
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Ответ Sportsfan
Рябенко платья с 0 шьет за одну ночь иногда, если есть такая необходимость. На скринах Куклычевой указано, что о переделках юбки Алена написала 25го декабря со сроком до вечера 1-го января. Этого времени более чем достаточно, чтобы поправить юбку. Если ты не готов работать в праздники, когда идут шоу у фигуристов - откажись браться за эту работу! Ее пол дулом пистолета заставили или родных в заложники взяли?
Ничего, что Рябенко ПЛАТЯТ?

Я удивлена, что половина ветки не догоняет, что претензии из-за свинского отношения к чужому труду.
И еще поддерживают это хамство.
+10
-3
+7
видимо это и есть бесславный финал кака и ка))) такого позора кука даже я не мог себе представить,но снизу настойчиво постучали
+8
-2
+6
взрослее? Воспитание? Это после пакета то?
+9
-3
+6
Швея же сама рассказывала, что они работают по ночам, поздно просыпаются, в час дня только завтракают. У многих такой режим, кто на себя работает. Чего теперь это выставлять, как особое обстоятельство?
+13
-7
+6
2 года обшивали Аленку К, а в последний сезон получается и мужа ее бесплатно, задачи говорит были поставлены в июне-мае, никто ночами шить не просил 🤦🏽‍♂️
Высокомерия не занимать, конечно )
Продолжает топиться (
+12
-7
+5
По ночам работать никто не заставляет, но сшейте мне за пять днейдо 1 января, новую пачку.
+8
-3
+5
Ответ Sportsfan
Еще она рассказала, что 2 года работала с Аленой за сторис и 2 года ее все устраивало, пока Алена не отметила другую швею.
Так кто-то их них написал, что они готовы были работать за сторис, но только по любви. Без любви нужен был пост 😂
+4
0
+4
Насчёт работы по ночам Алёна не права. Речь скорее всего о срочных доработках и "хотелках" клиента, а таких вещи, как правило, нужно делать в очень сжатые сроки. А т.к. у дизайнера наверняка были и другие заказчики, то все дополнительные моменты приходилось дорабатывать во внерабочее время.
Косторная ценит только себя, свой труд, своё время, а другие люди для неё не существуют.
После всей этой истории, думаю, ни один дизайнер не станет шить ей костюм без договора и предоплаты.
+6
-2
+4
Ответ ЛисаАлиса78
По ночам работать никто не заставляет, но сшейте мне за пять днейдо 1 января, новую пачку.
Неделя, для исправления косяков, более чем достаточно.
+5
-1
+4
Ответ Meowow
Май-июнь - это соревновательные костюмы. А для шоу шили в декабре и именно в этом месяце, оно начало сыпаться, а откаталась Алена в нем пару раз. Естественно, это надо переделывать - иначе травмы
А договор на соревновательные костюмы составлен 30 ноября 2023.
+5
-1
+4
Ключевое - "Я считаю, что сторис с отметкой равны рекламе". Ну и ЧСВ... я валяюсь просто! Алена, плевать что ты там считаешь!!! Важно лишь одно - на что вы договорились с Куклычевой! Какой объем, формат контент-рекламы ты должна была разместить и где! Ты должна была выполнить все свои обязательства лично, полностью и в срок. Нельзя в одно лицо менять договоренности - это называется недобросовестное исполнение обязательств или неисполнение обязательств.

"По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, – это личное желание" - а вот это вранье и вообще просто подло. Особенно принимая во внимание часть опубликованной переписки с требованиями к швее в режиме форс-мажора создавать и переделывать. И речь не только о соревновательных костюмах! не надо выкручиваться и лукавить

"В суд подавать не на что" - проконсультировалась?)) возможно и не на что, а возможно и есть на что. Дизайнеры, посетите юриста и получите исчерпывающую консультацию по сути своих претензий, опираясь на формат и условия сделок. И опять же, речь не только о договоре с ФФКМ. По нему - конечно скорее всего просто будет оплата и все. Ну, может пени можно выставить Заказчику за несвоевременную уплату, надо ответственность смотреть.

25.12 - крайний раб. день? А почему, Алена? Казначейство московское, к примеру, проводило платежи до 28.12

"Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди" - феерично)))) во-первых - обеЕми сторонами)) а во-вторых - ничего что дата договора - ноябрь?)))) т.е. подписывать неповоротливая ФФКМ в лице Мозер будет еще полгода? ну-ну. Афигеть как работает система. И все-таки - кто задержал подписание договора со стороны Исполнителя? Неужели сам исполнитель? Изначально была информация от Косторной - верно оформленные документы появились только в конце декабря. Это что значит, м? Может их просто вообще не было? Договор от ноября был передан Исполнителю в конце декабря или когда? Уж поясните за этот момент, очень интересно кто тормозило

"Я не хочу уподобляться взрослым людям, которые выставляют личные смс на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что" - ну, это комментировать, только портить. Особенно после пакетика про крысу. На ум тут же приходит цитата из М.встречи: "Только он мокрушничать не будет. Не такое у него воспитание!"🤣

"Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу". Кто тревожит королевну? а ну, признавайтесь быстро и на плаху вас))

На этом все? the end

PS надеюсь что у Куклычевой на этот раз хватит выдержки не заорать в ответ. Реально, не надо, все и так ясно!
+4
-1
+3
Ответ ЛисаАлиса78
По ночам работать никто не заставляет, но сшейте мне за пять днейдо 1 января, новую пачку.
Рябченко за ночь шила платье, а там 5 человек, они за два дня справиться не могли? И Адена просила не сшить, можно было поправить, что бы перья не сыпались, это же опасно, они парники
+5
-2
+3
Ответ Agura
Злая мачеха тоже падчерицу не заставляла вязать носки по ночам. Главное , чтобы - к восходу солнца были готовы! Сказка " Морозко" не во сне, а наяву! Что же тебе, Алёнушка, воспитание позволяет не возвращать во- время арендованные костюмы?
Швея договорилась на 10 января, а Алена вернула аж 5.
+8
-5
+3
Ответ Princess23
взрослее? Воспитание? Это после пакета то?
Пакет Гошин
+2
0
+2
Ответ marlensky
Отмораживается персонаж. Забывает, кто документы поздно представил, кто "голое" платье хотел, по чьей вине оно перешивалось, кто перья требовал.
Как раз тренер сказал, что ателье задержало документы
+3
-1
+2
Ответ Agura
Злая мачеха тоже падчерицу не заставляла вязать носки по ночам. Главное , чтобы - к восходу солнца были готовы! Сказка " Морозко" не во сне, а наяву! Что же тебе, Алёнушка, воспитание позволяет не возвращать во- время арендованные костюмы?
Так швея же сказала сама, что они договорились вернуть 10 января.
+9
-7
+2
Ответ Meowow
Май-июнь - это соревновательные костюмы. А для шоу шили в декабре и именно в этом месяце, оно начало сыпаться, а откаталась Алена в нем пару раз. Естественно, это надо переделывать - иначе травмы
Травма у нее только одна - отсутствие мозга
Естественно вам. Перья в принципе для парницы на платье не шьют, но Алене и вам до такого догадаться, видимо, не судьба
+9
-7
+2
Ответ ЛисаАлиса78
По ночам работать никто не заставляет, но сшейте мне за пять днейдо 1 января, новую пачку.
Рябенко спокойно шьет за одну ночь платья. У фигуристок всегда бывают правки, доработки. Что то не так сидит, что то отлетело, тренер по-другому видит и тд
+5
-3
+2
Ответ ЛисаАлиса78
По ночам работать никто не заставляет, но сшейте мне за пять днейдо 1 января, новую пачку.
Не сшейте, а переделайте. Почти недели для внесения корректировок мало? У меня, конечно, работа связана не со швейным делом, но если меня просят внести правки, я вношу их максимально оперативно, но не в ущерб качеству. Потому что если потребовались правки, значит где-то был в моей работе косяк. А косяки принято исправлять, представляете?
+2
0
+2
Пора звонить Тарасовой, что то журналисты медлят..
+2
0
+2
Мой первоначальный вывод, что обе хороши, только подтвердился)
+6
-4
+2
Ответ Lennuci
А договор на соревновательные костюмы составлен 30 ноября 2023.
Договор она сама задержала, раньше бы сделали, раньше бы оплатили
+2
-1
+1
Ответ N-fox
"Я взрослее этого" - после пакетика с надписью.... ну вряд ли))
Так а кто заставлял швею показывать этот пакетик? Не Алена же его выставила у себя в сторис.
+3
-2
+1
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