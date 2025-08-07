  • Спортс
  • «Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
17

«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти

«Ливерпуль» сохраняет интерес к Александеру Исаку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы готовы сделать новое предложение по 25-летнему форварду, если «Ньюкасл» будет открыт к переговорам.

Позиция Исака не изменилась – швед хочет перейти в «Ливерпуль».

Ранее игрока отстранили от тренировок с «Ньюкаслом» на фоне слухов о возможном уходе. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoАлександер Исак
Фабрицио Романо
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
