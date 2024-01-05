Брисбен (ATP). 1/4 финала. Сафиуллин поборется с Арнальди, Надаль – с Томпсоном, Руне сыграет с Даквортом, Димитров – с Хиджикатой
Роман Сафиуллин сыграет с Маттео Арнальди в четвертьфинале в Брисбене.
Рафаэль Надаль встретится с Джорданом Томпсоном.
Сетка турнира здесь.
Brisbane International presented by Evie
Брисбен, Австралия
31 декабря 2023 – 7 января 2024
ATP 250
Призовой фонд – 661 585 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 января, 05.30
- Дата проведения
- 5 января, 13.00
- Дата проведения
- 3 января, 08.05
- Дата проведения
- 5 января, 07.30