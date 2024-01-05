Брисбен (ATP). 1/4 финала. Сафиуллин поборется с Арнальди, Надаль – с Томпсоном, Руне сыграет с Даквортом, Димитров – с Хиджикатой

Роман Сафиуллин сыграет с Маттео Арнальди в четвертьфинале в Брисбене.

Рафаэль Надаль встретится с Джорданом Томпсоном.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International presented by Evie

Брисбен, Австралия

31 декабря 2023 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала