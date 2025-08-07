  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Педри – 13-й, Винисиус – 18-й
83

Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Педри – 13-й, Винисиус – 18-й

Усман Дембеле назван главным фаворитом на получение «Золотого мяча».

Сегодня журнал France Football огласил имена 30 футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года. 

Goal составил рейтинг основных кандидатов на награду. Первую строчку в списке из 20 имен занял форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. 

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

3. Витинья («ПСЖ», Португалия);

4. Рафинья («Барселона», Бразилия);

5. Мохамед СалахЛиверпуль», Египет);

6. Килиан Мбаппе ( «Реал», Франция);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

8. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция);

11. Харри Кейн («Бавария», Англия);

12. Коул Палмер («Челси», Англия);

13. Педри («Барселона», Испания);

14. Роберт Левандовски («Барселона», Испания);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

16. Виктор Дьокереш («Арсенал», Швеция);

17. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

18. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

19. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

20. Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия). 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13496 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoБарселона
logoЧелси
logoКоул Палмер
logoСкотт Мактоминей
logoХвича Кварацхелия
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoМайкл Олисе
logoНаполи
logoАшраф Хакими
logoбундеслига Германия
logoПСЖ
logoВинисиус Жуниор
logoлига 1 Франция
logoВиктор Дьокереш
logoХарри Кейн
logoпремьер-лига Англия
logoНуну Мендеш
logoБавария
logoАрсенал
logoПедри
logoЛиверпуль
logoЗолотой мяч
logoРафинья Диас
logoЛамин Ямаль
logoВитинья
logoРоберт Левандовски
logoКилиан Мбаппе
logoУсман Дембеле
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМохамед Салах
logoРеал Мадрид
рейтинги
logoДезире Дуэ
logoЖоау Невеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
1 минуту назадТесты и игры
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
1021 минуту назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
13сегодня, 05:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3103сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
35сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
14сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
37сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
27сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
15сегодня, 01:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
9 минут назад
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
232 минуты назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
142 минуты назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
357 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
8сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56