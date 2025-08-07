Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Педри – 13-й, Винисиус – 18-й

Усман Дембеле назван главным фаворитом на получение «Золотого мяча».

Сегодня журнал France Football огласил имена 30 футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года.

Goal составил рейтинг основных кандидатов на награду. Первую строчку в списке из 20 имен занял форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

Полный рейтинг выглядит следующим образом :

1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

3. Витинья («ПСЖ», Португалия);

4. Рафинья («Барселона», Бразилия);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль », Египет);

6. Килиан Мбаппе ( «Реал», Франция);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

8. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция);

11. Харри Кейн («Бавария», Англия);

12. Коул Палмер («Челси», Англия);

13. Педри («Барселона», Испания);

14. Роберт Левандовски («Барселона», Испания);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

16. Виктор Дьокереш («Арсенал», Швеция);

17. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

18. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

19. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

20. Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия).