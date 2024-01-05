«США сделали очень много гадостей. По такой логике их нужно отстранить навсегда». Экс-игрок «Локо» Асатиани против бана России

Экс-игрок «Локомотива» Малхаз Асатиани считает отстранение России несправедливым.

Грузинский футболист выступал в России с 2003 по 2010 год и стал чемпионом с « ».

– Какое сейчас отношение к России в Грузии?

– У России и Грузии долгая история взаимоотношений, у людей могут быть претензии к правительствам стран, но не друг к другу. Нас объединяют музыка, вера, искусство, друзья. Политика должна уходить на второй план в человеческих отношениях, так же и в спорте.

Всякие люди, конечно, бывают. Кто‑то хотел запретить русскую музыку, искусство, поэтов в Грузии, но при чем это здесь? Я люблю послушать музыку Цоя, Шуфутинского, еще много хороших песен, почему мне это кто‑то должен запрещать? Также я против того, чтобы русским спортсменам запрещали выступать за рубежом. Негатив между обычными людьми не должен существовать из‑за различной политики руководителей страны.

Желаю, чтобы отношения между нашими странами наладились на всех уровнях, а российские спортсмены вернулись на международную арену. Спортсмен не влияет на политику, он тут ни при чем. Американцы за всю историю США сделали очень много гадостей, по такой логике их спортсменов нужно отстранить навсегда, но они играют и участвуют в соревнованиях, – сказал .

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