«США сделали очень много гадостей. По такой логике их нужно отстранить навсегда». Экс-игрок «Локо» Асатиани против бана России
Экс-игрок «Локомотива» Малхаз Асатиани считает отстранение России несправедливым.
Грузинский футболист выступал в России с 2003 по 2010 год и стал чемпионом с «Локомотивом».
– Какое сейчас отношение к России в Грузии?
– У России и Грузии долгая история взаимоотношений, у людей могут быть претензии к правительствам стран, но не друг к другу. Нас объединяют музыка, вера, искусство, друзья. Политика должна уходить на второй план в человеческих отношениях, так же и в спорте.
Всякие люди, конечно, бывают. Кто‑то хотел запретить русскую музыку, искусство, поэтов в Грузии, но при чем это здесь? Я люблю послушать музыку Цоя, Шуфутинского, еще много хороших песен, почему мне это кто‑то должен запрещать? Также я против того, чтобы русским спортсменам запрещали выступать за рубежом. Негатив между обычными людьми не должен существовать из‑за различной политики руководителей страны.
Желаю, чтобы отношения между нашими странами наладились на всех уровнях, а российские спортсмены вернулись на международную арену. Спортсмен не влияет на политику, он тут ни при чем. Американцы за всю историю США сделали очень много гадостей, по такой логике их спортсменов нужно отстранить навсегда, но они играют и участвуют в соревнованиях, – сказал Асатиани.
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А так, это был традиционный пакет помощи для «молодой развивающийся демократии, ищущей крепкое плечо старших партнеров».
Когда стало ясно, что РФ не намерена жить по чужим правилам (как и США, которые живут исключительно по своим правилам), отношения стали меняться. Все довольно просто
Вывели экономику в топ5 мира
Подняли благосостояние своего населения в топ5 мира
Создали сильнейшую армию мира
Сделали свою валюту сильннйшей валютой, на которой держится мир
В Подмосковье кстати уже 6е сутки нет тепла и горячей воды, это так, к слову
И которая сейчас не знает, что делать с хуситами?
Все же надо разграничивать.
Армия с самым большим бюджетом - это не обязательно «сильнейшая армия мира». Это не Call Of Duty
«Помощь» эта была низкого качества, была возмездной, да и выделялась она как инвестиции в дальнейшее управление страной (РФ) в будущем. Soft power, знаете такой термин?
Совок разрушен их силами а ты в продовольствие какое-то веришь)
Твоя оранжевая жизнь пусть остаётся оранжевой.