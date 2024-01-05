«США сделали очень много гадостей. По такой логике их нужно отстранить навсегда». Экс-игрок «Локо» Асатиани против бана России

Теги Локомотив Малхаз Асатиани премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Футбол

Экс-игрок «Локомотива» Малхаз Асатиани считает отстранение России несправедливым.

Грузинский футболист выступал в России с 2003 по 2010 год и стал чемпионом с «Локомотивом».

– Какое сейчас отношение к России в Грузии?

– У России и Грузии долгая история взаимоотношений, у людей могут быть претензии к правительствам стран, но не друг к другу. Нас объединяют музыка, вера, искусство, друзья. Политика должна уходить на второй план в человеческих отношениях, так же и в спорте.

Всякие люди, конечно, бывают. Кто‑то хотел запретить русскую музыку, искусство, поэтов в Грузии, но при чем это здесь? Я люблю послушать музыку Цоя, Шуфутинского, еще много хороших песен, почему мне это кто‑то должен запрещать? Также я против того, чтобы русским спортсменам запрещали выступать за рубежом. Негатив между обычными людьми не должен существовать из‑за различной политики руководителей страны.

Желаю, чтобы отношения между нашими странами наладились на всех уровнях, а российские спортсмены вернулись на международную арену. Спортсмен не влияет на политику, он тут ни при чем. Американцы за всю историю США сделали очень много гадостей, по такой логике их спортсменов нужно отстранить навсегда, но они играют и участвуют в соревнованиях, – сказал Асатиани.

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266 комментариев
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Так отстраните, кто вам мешает. Кто ж виноват, что Штаты могут влиять на полмира, а Владимир Владимирович только на батьку. Можно в ответ запретить Обаме въезд в Пятигорск на 5 лет.
+117
-35
+82
Ответ OldRedWhite
Дураков нет ! Всем известно , что интернет и радио изобрел Попов ! В один присест. Вместе с Менделеевым !
Попов к тому же еще и Формулу-1 комментирует.
+75
-4
+71
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
Было, только есть нюанс
+83
-17
+66
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
+165
-105
+60
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
И РФ выплатила все за этот самый лендлиз)

А так, это был традиционный пакет помощи для «молодой развивающийся демократии, ищущей крепкое плечо старших партнеров».

Когда стало ясно, что РФ не намерена жить по чужим правилам (как и США, которые живут исключительно по своим правилам), отношения стали меняться. Все довольно просто
+79
-44
+35
Ответ Artem89S
Комментарий скрыт
"американцы не лезли... " - это что я сейчас прочитал 😂😂
+39
-11
+28
Слишком много зла сделали
Вывели экономику в топ5 мира
Подняли благосостояние своего населения в топ5 мира
Создали сильнейшую армию мира
Сделали свою валюту сильннйшей валютой, на которой держится мир
В Подмосковье кстати уже 6е сутки нет тепла и горячей воды, это так, к слову
+72
-48
+24
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
Серьезно про 90е, помощь?) Понимаю, что кроме либеральной методички из образования у вас вряд-ли что то есть, очень уж типичные "мантры", но попробуйте почитать. Раз уж на наших, так хоть самих американцев, сейчас уже многое открыто, что и как тогда происходило
+78
-56
+22
Ответ Николай Бойко
А, ну то есть если ты экономикой влияешь на полмира, то можно творить любую дичь? Прелестно, прелестно
Ну да. В современном мире всё так и работает. С подключением.
+34
-12
+22
Ответ Artem89S
Слишком много зла сделали Вывели экономику в топ5 мира Подняли благосостояние своего населения в топ5 мира Создали сильнейшую армию мира Сделали свою валюту сильннйшей валютой, на которой держится мир В Подмосковье кстати уже 6е сутки нет тепла и горячей воды, это так, к слову
Сильнейшая армия, которая провела 20 лет в Афганистане, потратила триллионы долларов и убежала, оставив бородачам в шлепанцах технику на сотни миллиардов долларов?

И которая сейчас не знает, что делать с хуситами?

Все же надо разграничивать.

Армия с самым большим бюджетом - это не обязательно «сильнейшая армия мира». Это не Call Of Duty
+33
-12
+21
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
Помощь то была не безвозмездная и лендлиз тоже. Дописали бы уж
+27
-11
+16
Ответ Artem89S
Комментарий скрыт
Выздоравливай
+22
-8
+14
Ответ ОттоДракула
Ну да. В современном мире всё так и работает. С подключением.
Классно, право сильного наше все. Странно тогда, на что обижаются украинцы, ведь Российская экономика раз в 10 больше украинской, по населению - раз в 6 больше украинской- значит, можно творить любую дичь с Украиной, верно?
+25
-13
+12
Ответ OldRedWhite
Дураков нет ! Всем известно , что интернет и радио изобрел Попов ! В один присест. Вместе с Менделеевым !
Интернет изобрёл Паша Дуров
+15
-4
+11
Ответ Mechel**
США Торонто и Монреаль бомбили, Эдмонтон вообще разрушили артиллерией и бомбардировками, оккупировали часть Мексики
всего лишь 2 миллиона мирных во Вьетнаме уничтожили. Это для начала списка
+13
-2
+11
Ответ DVS1
Серьезно про 90е, помощь?) Понимаю, что кроме либеральной методички из образования у вас вряд-ли что то есть, очень уж типичные "мантры", но попробуйте почитать. Раз уж на наших, так хоть самих американцев, сейчас уже многое открыто, что и как тогда происходило
США продовало свои продукты самого ужасного качества ( ножки Буша например) - при этом дотиоуя своих фермеров , это не было никакой помощи , они так свое фермерство продвигали
+19
-9
+10
Ответ 72bp4cq2tr
Комментарий скрыт
Мы на «ты» не переходили, это раз, и два, перечитайте сообщение.

«Помощь» эта была низкого качества, была возмездной, да и выделялась она как инвестиции в дальнейшее управление страной (РФ) в будущем. Soft power, знаете такой термин?
+15
-5
+10
Нет ли тут намека на то, что и мы "сделали много гадостей"? Товарищ явно не понимает, что говорит.
+16
-6
+10
Ответ Mechel**
США Торонто и Монреаль бомбили, Эдмонтон вообще разрушили артиллерией и бомбардировками, оккупировали часть Мексики
У Мексики реально штаты отобрали Калифорнию и Техас. Ты не знал? Так что твоя попытка не удалась.
+17
-8
+9
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
Хм,вы как опустили тот момент что РИ первой признала независимость США,активно торговала,продала Аляску и уступила другие американские колонии. СССР в разгар Великой депрессии очень хорошо поддержал экономику США,покупая целыми кластерами промышленность, американские инженеры настраивали потом это все. Правда заплатили за все это чистым золотом и зерном,которое гнали в США в ущерб своим жителям-отсюда голод в Поволжье, Казахстане и Украине. США не по доброте душевной все это делали,а как говорится баш на баш,в обмен на собственные плюшки и преференции
+10
-1
+9
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
В 1999м? Студентам и прямо гумпомощь? У тебя куратор сломался, а проблемой с яйцами сам себя еще дальше закапываешь, за это даже 5 гривен не заплатят
+15
-6
+9
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Россия то гадостей не делала....
По сравнению с США - Россия белая и пушистая, это понятно любому человеку, кто хоть немного шарит в истории
+17
-8
+9
Вот ща набегут, субъектики, считающие, что если не сша , то тырнэта не было бы😂
+54
-45
+9
Ответ AR15
Комментарий скрыт
какого именно народа и насколько сократилась его численность ? Приведи цифры
+9
-1
+8
Ответ Roman Araslanov
В шоке от Асатиани. Из-за России Грузия лишилась Абхазии и Южной Осетии, а он ей соболезнует. Это какой-то новый уровень Стокгольмского синдрома?
Абхазии и Южной Осетии Грузия лишилась благодаря глупости грузинских президентов-националистов Гамсахурдии и Саакашвили. Первый, например, заявлял что абхазского народа не существует, абхазы после этого явно захотели жить в Грузии, ага
+11
-3
+8
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
не гони , в 99-и уже давно все было в магазинах , я сам уже был на втором курсе
+9
-1
+8
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
это не отменяет того, что в последние десятилетия США по всему миру участвует в военных конфликтах и во многих случаях являются их зачинщиками. Настроили военных баз по всему миру и в Европе, всюду пихают свой нос ради своих капиталистических интересов. Этого не понимать может только ребенок
+9
-1
+8
Ответ граф Якунин
США может кому-то и сделали гадости (?) но вот в отношении России - лендлиз, помощь с продовольствием в 90х, помощь с продовольствием при империи и да много чего еще. Хотя это конечно заминусуют и будут рассказывать что этого не было
Для таких таких как ты они всё это и сделали 😀
Совок разрушен их силами а ты в продовольствие какое-то веришь)
Твоя оранжевая жизнь пусть остаётся оранжевой.
+12
-5
+7
Ответ граф Якунин
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Население Средней Азии в 1918 году составляло 16,7 млн,в 1991 уже 51 млн. Коммунисты истребляли как могли,душили-душили, душили-душили....
+11
-4
+7
Ответ граф Якунин
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БХАХАХАХАХА
+9
-2
+7
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