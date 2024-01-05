Василий Глотов: «Слово пацана» – прорыв для русского кинематографа. Сериал показал, что никакого романтизма во всем этом нет»

Василий Глотов высоко оценил сериал «Слово пацана».

– Меня спрашивали, чего так коротко подстригся – думали, потому что я сериал «Слово пацана» посмотрел. Но я посмотрел его позже, когда мы с командой были в Москве. Я тогда заболел, весь проглотил. Мне понравился. Особенно игра актеров.

Даже если кто-то раньше был в каких-то фильмах, они именно с этим сериалом, считаю, выстрелили для массовой аудитории. Хотя среди профессиональных людей – сценаристов, режиссеров – это уже известные люди. Вообще, некоторые актеры огромное впечатление произвели своей игрой. Я рад, что не одни и те же снимаются, а какие-то новые лица появляются.

– И сам сериал понравился?

– Я люблю смотреть фильмы про то время – и зарубежные, и наши. Сериал показал, что стало с ребятами, которые выбрали такой путь. Надо это кино взрослым взглядом смотреть и делать выводы. Получается, никакая это не классная история – так себя вести. В финале все это было понятно.

– Отторжения из-за большого количества жестоких сцен не было?

– Нет. Для русского кинематографа это прорыв огромный. Детализация, подбор музыки, качество съемки, выбор актеров… Я родился после этой эпохи и маленьким ничего этого не застал, слава богу. Но по разговорам со старшими понял, что бывали ситуации и жестче.

Сериал показал, что никакого романтизма во всем этом нет. Те, кто выбрали путь криминала, как сделали герои кино, поплатились. Но сама подача материала, сюжетная линия, то, как снято, очень понравилось.

Круто, что теперь на домашних матчах СКА звучит трек «Где ты, мой новый герой?» группы «Мираж». Когда композиция хорошая, ритмичная, это заряжает, – сказал форвард СКА.