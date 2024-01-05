Василий Глотов: «Слово пацана» – прорыв для русского кинематографа. Сериал показал, что никакого романтизма во всем этом нет»
Василий Глотов высоко оценил сериал «Слово пацана».
– Меня спрашивали, чего так коротко подстригся – думали, потому что я сериал «Слово пацана» посмотрел. Но я посмотрел его позже, когда мы с командой были в Москве. Я тогда заболел, весь проглотил. Мне понравился. Особенно игра актеров.
Даже если кто-то раньше был в каких-то фильмах, они именно с этим сериалом, считаю, выстрелили для массовой аудитории. Хотя среди профессиональных людей – сценаристов, режиссеров – это уже известные люди. Вообще, некоторые актеры огромное впечатление произвели своей игрой. Я рад, что не одни и те же снимаются, а какие-то новые лица появляются.
– И сам сериал понравился?
– Я люблю смотреть фильмы про то время – и зарубежные, и наши. Сериал показал, что стало с ребятами, которые выбрали такой путь. Надо это кино взрослым взглядом смотреть и делать выводы. Получается, никакая это не классная история – так себя вести. В финале все это было понятно.
– Отторжения из-за большого количества жестоких сцен не было?
– Нет. Для русского кинематографа это прорыв огромный. Детализация, подбор музыки, качество съемки, выбор актеров… Я родился после этой эпохи и маленьким ничего этого не застал, слава богу. Но по разговорам со старшими понял, что бывали ситуации и жестче.
Сериал показал, что никакого романтизма во всем этом нет. Те, кто выбрали путь криминала, как сделали герои кино, поплатились. Но сама подача материала, сюжетная линия, то, как снято, очень понравилось.
Круто, что теперь на домашних матчах СКА звучит трек «Где ты, мой новый герой?» группы «Мираж». Когда композиция хорошая, ритмичная, это заряжает, – сказал форвард СКА.
Но повального ухода в "пацанскую тематику" с воровством, избиениями до полусмерти и битвами район на район нет и не предвидится.
Надеюсь, что так и будет, пока что сериал оказывает на молодежь только косметическое влияние — цитаты, словечки и т.д
Там персонаж есть, кудрявый комсомолец, который из отшитых пацанов создал свою собственную группировку, которая делает в подвалах каких-то джинсы и прочую мишуру и занимается куплепродажей. А ведь именно из таких комсомольцев появились бизнесмены-бандиты 90-ых. От "Пацанов" такие перестроечные кооперативы ничем особо не отличались, только имели крышу и ресурсы от государства.
В последних сериях даже перестали париться над подбором музыки, операторской работой, экшеном, а сюжетные ветки очень скомкано завершили без каких-либо интересных сюжетных ходов.
Прорыва не вижу, моя оценка — 7/10. То что нет романтизации — это просто факт, а не достижение. Множество сериалов с намеками на романтизацию криминала были, есть и будут качественнее, чем "Слово Пацана", потому что кроме посыла обществу кино должно иметь актерскую игру, диалоги, персонажей и постепенное, логичное развитие сюжетных веток. Жоре Крыжовникову многое удалось, но многое он провалил, пытаясь уместить весь массив событий в 8 серий.
Сериал срезонировал на всем постсовке значит что-то в нем есть.
>грустно власть имущим, что значительная часть толковых людей искусства как-то не поддерживают власть,
Подавляющее большинство молчит, активно не поддерживают единицы.
Ну с другой стороны, пусть изнеженные детишки хотя бы посмотрят как оно может быть на самом деле, когда тормозов со стороны законников нет.