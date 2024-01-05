Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее.

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея).