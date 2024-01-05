Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее
Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее.
Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.
«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея).
Или это другое?
Так что , давно понятно, что русских детей на этом соревновании не ждут
Выдохните
Спорт должен быть чистым
А у нас дедушки сыпят свои таблетки в компоты внучкам