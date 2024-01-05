Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее

Теги МОК Юношеские олимпийские игры юношеская сборная России юношеская сборная России жен Биатлон

Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее.

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея).

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52 комментария
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Как сказала Загитова, наш президент заботится о спорте и о наших спортсменах, поэтому она будет рада его переизбранию и на десятый срок! Ну а мы не увидим наших спортсменов на международных стартах тоже еще лет 10, ведь о наших спортсменах и спорте очень хорошо заботятся!
+89
-38
+51
Ответ ПП ПП
Комментарий скрыт
сам придумал вопрос, сам на него ответил, сам сделал вывод. круто
+46
-7
+39
Кто то из околоспортивных чиновников,опять пролетает на халявный зарубеж.
+27
-8
+19
Интересно , этим детям выдадут денежную компенсацию за утерянную возможность стать медалистами и чемпионами юношеских ОИ ?
Или это другое?
+16
-6
+10
Ответ Лютый альбинос
Это Путин что ли нарушил все международные спортивные и олимпийские принципы?
Вы про олимпийское перемирие?
+16
-7
+9
Ответ Лютый альбинос
Шикарная новость с учётом того, что российские спортсмены были победителями общекомандного зачёта предыдущих зимних ЮОИ.
Российские юноши часто выигрывают разные соревнования. В России юношеский спорт профессиональный, это социальный лифт и ставка всей жизни.
+12
-3
+9
Ответ Viks
«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован
для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года»
+7
0
+7
Будут сплачиваться вокруг лидера и крепчать !
+13
-7
+6
Вот если бы по соседству проходила в Северной шансы были бы
+8
-2
+6
Ответ Humber
Детям нужно соревноваться в нормальном атмосфере. Сейчас такого и близко бы не было, даже если бы их допустили. Вылезли бы какие-нибудь хохлы, и их подпевалы. Пришлось бы что-то отвечать. И от спорта не осталось бы ничего.
А к нашим теннисистам и боксерам, которые соревнуются в нейтральном статусе подпевалы лезут?
+11
-6
+5
Ответ YOK
Как так то? Восток ж весь за нас, э о проклятые гейропейцы только против
японцы проглотили 2 ядерные и все равно смотрят в рот англосаксам и Ю.Корея стоит попой к верху
Так что , давно понятно, что русских детей на этом соревновании не ждут
Выдохните
+22
-18
+4
Шикарная новость с учётом того, что российские спортсмены были победителями общекомандного зачёта предыдущих зимних ЮОИ.
+12
-8
+4
Ответ YOK
Как так то? Восток ж весь за нас, э о проклятые гейропейцы только против
Вы реально думаете, что это Ю.Корея запретила участвовать российским детям в спортивном празднике в Корее или прикидываетесь?
+3
0
+3
Ответ Rygeek
А Штаты не нарушали? Прямо во время ои, и не одних, вели боевые действия, убивали мирных людей в разных странах. Или это другое?
Они тоже воруют и я украл. Что тут такого.
+6
-4
+2
Дети-то ничего не понимают в политических хитросплетениях, могли бы и не втягивать их в свои грязные дрязги.
+6
-4
+2
Не выступят потому что поднялись с колен.
+11
-9
+2
Ответ RusVector
Как сказала Загитова, наш президент заботится о спорте и о наших спортсменах, поэтому она будет рада его переизбранию и на десятый срок! Ну а мы не увидим наших спортсменов на международных стартах тоже еще лет 10, ведь о наших спортсменах и спорте очень хорошо заботятся!
Загитова Медведева в китайском шоу заработают хорошо. А на соревнованиях им что делать?
+3
-2
+1
Ответ ПП ПП
Ну я то хоть отвечаю на вопросы. А некоторые разноцветные как только вопрос неудобный сливаются и молчат в тряпочку. И кстати там не ответ на вопрос а дружеский совет. Научитесь вы когда нить читать то и понимать что ж там написано. А?
Вы отвечаете на вопросы, которые задаете сами себе, ведя внутренний диалог и зачем-то выставляя его на всеобщее обозрение. На вопросы, которые задают вам, вы дать ответа не можете. И раз уж очередной, далеко не первый человек не понимает, что вы написали, может, дело в ваших формулировках.
+1
0
+1
Детям нужно соревноваться в нормальном атмосфере. Сейчас такого и близко бы не было, даже если бы их допустили. Вылезли бы какие-нибудь хохлы, и их подпевалы. Пришлось бы что-то отвечать. И от спорта не осталось бы ничего.
+16
-15
+1
Ответ Лютый альбинос
Это Путин что ли нарушил все международные спортивные и олимпийские принципы?
да
+7
-6
+1
Ответ девочкитакиедевочки
Я вот никак не пойму что за постоянное нытье: нас туда не пустили, нас сюда не пустили? Что теперь у себя на Родине позорно соревноваться? Что за рвение такое за кордон? Где патриотизм? Это ж надо так не любить свою Родину.У нас созданы все условия для спорта, для соревнования.и призовые подняли , ну нет же, надо туда за кордон. Намного приятней и престижней соревноваться у себя дома- радовать своих соотечественников, своих болельщиков, поклонников, да и детишкам будет на кого равняться. Смотреть на соревнования на стадионах, аренах, а не на -1-3спортсменов по трансляции. У нас много талантливых ребят и хочется видеть их . Кто против этого? Кто за наших спортсменов? Кто против?
Просто ещё одна попытка возбудить народ на политические протесты, для этого всё и делалось.
+3
-2
+1
Выдуманные соревнования с целью приобщения спортсменов к зарабатыванию денег с пеленок.
+1
0
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Пусть наши мальчики готовятся к штурму Авдеевки, нечего на всяких олимпиадах выступать💪
🙉сколько ж таких
+5
-5
0
Ответ девочкитакиедевочки
Я вот никак не пойму что за постоянное нытье: нас туда не пустили, нас сюда не пустили? Что теперь у себя на Родине позорно соревноваться? Что за рвение такое за кордон? Где патриотизм? Это ж надо так не любить свою Родину.У нас созданы все условия для спорта, для соревнования.и призовые подняли , ну нет же, надо туда за кордон. Намного приятней и престижней соревноваться у себя дома- радовать своих соотечественников, своих болельщиков, поклонников, да и детишкам будет на кого равняться. Смотреть на соревнования на стадионах, аренах, а не на -1-3спортсменов по трансляции. У нас много талантливых ребят и хочется видеть их . Кто против этого? Кто за наших спортсменов? Кто против?
+++++++
0
0
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Ответ Роман Гущин
Дети-то ничего не понимают в политических хитросплетениях, могли бы и не втягивать их в свои грязные дрязги.
Всё для того и затевалось, большая, гнилая политика!
+2
-2
0
Ответ Лютый альбинос
Это Путин что ли нарушил все международные спортивные и олимпийские принципы?
Он о яйцах сейчас думает , о турецких
+1
-1
0
Ответ RusVector
Как сказала Загитова, наш президент заботится о спорте и о наших спортсменах, поэтому она будет рада его переизбранию и на десятый срок! Ну а мы не увидим наших спортсменов на международных стартах тоже еще лет 10, ведь о наших спортсменах и спорте очень хорошо заботятся!
Это Путин что ли нарушил все международные спортивные и олимпийские принципы?
+17
-17
0
Ответ RusVector
Как сказала Загитова, наш президент заботится о спорте и о наших спортсменах, поэтому она будет рада его переизбранию и на десятый срок! Ну а мы не увидим наших спортсменов на международных стартах тоже еще лет 10, ведь о наших спортсменах и спорте очень хорошо заботятся!
Комментарий удален модератором
Ну и правильно

Спорт должен быть чистым

А у нас дедушки сыпят свои таблетки в компоты внучкам
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Жаль что наше руководство даже молодым спортсменам под нейтральным статусом запретило выступать! Кто подаст заявку из спортсменов, тот в момент предателем наречется! А какое будущее тогда у молодежи? Часть, думаю просто плюнет и уедет из страны! Руководству все-равно, лишь бы скрепы работали.
+1
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