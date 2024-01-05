Довбик – лучший игрок декабря в Ла Лиге. У форварда «Жироны» 4 гола в 4 матчах

Теги Реал Мадрид Хетафе Атлетик Ла Лига рейтинги Лас-Пальмас Жирона Артем Довбик Борха Майораль Иньяки Уильямс Родриго Альваро Вальес Футбол

Нападающий «Жироны» Артем Довбик стал игроком месяца в Ла Лиге.

Форвард, который в декабре забил 4 гола (2 – с пенальти) в 4 играх за «Жирону», получил приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге. В этих матчах его команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. 

В голосовании Довбик опередил Борху Майораля («Хетафе»), Альваро Вальеса («Лас-Пальмас»), РодригоРеал Мадрид») и Иньяки Уильямса («Атлетик»).

Всего на счету 26-летнего украинца 11 голов и 5 результативных передач в 18 матчах Ла Лиги. Полную статистику форварда «Жироны» можно найти здесь.

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49 комментариев
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Украинцы красавчики, отжигают в этом сезоне по-особенному
+102
-12
+90
Ответ Savely Smith
Комментарий скрыт
Это ложная информация, они смогут играть в Лч, у владельцев Сити там не контрольный пакет, они не владельцы Жироны. Рб Зальцбург и Рб Лейпциг спокойно играют в Лч, здесь тоже решение найдут
+44
-2
+42
Сезон доиграть и можно на повышение) надеюсь Жирона выйдет в ЛЧ
+39
-2
+37
Ответ Vakhore
Комментарий удален модератором
И где вы такие берётесь? А как называется ваш режим, если перед Новым годом Россия выпустила кучу ракет и дронов по гражданской инфраструктуре Украины?
+16
-2
+14
С точки зрения ожидание / реальность - прорывище. Мало того, что и раскрутка имени была средняя (тот же Судаков из украинцев котируется выше), так и тренер говорил, что берет его на ротацию, а не на основу. И вот вам нате...
+15
-3
+12
красавчик. не ожидал от него такого резвого начала, что прям с Джудом соревнуется. Цыгана бы полечить, чтобы не каждый месяц травмировался.
+12
-2
+10
Ответ Vakhore
Комментарий удален модератором
Какое отношение футболист имеет к какому-то не было режиму?!
+12
-3
+9
Довбик красава!
+9
-2
+7
Молодец, Артём! Успехов! Так держать!💪
+9
-2
+7
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
лишь бы закрепиться и показать себя в Европе, чтобы заслужить контракт пожирнее. Наших же дома кормят так, что ни в одном клубе мира им столько не дадут, поэтому украинские игроки в топ-5 чемпионатах Европы играют и выигрывают, а наши (кроме Головина и Миранчука) сидят дома
+6
0
+6
Ответ munchen_fest
Украинцы красавчики, отжигают в этом сезоне по-особенному
Причем во всех командах и чемпионатах!
+7
-1
+6
Жирона как Лестер когда то пишет историю! Пусть у них получится!!!
+7
-1
+6
Ответ Михо
Сезон доиграть и можно на повышение) надеюсь Жирона выйдет в ЛЧ
Да зачем? Лучше вместе с Жироной в ЛЧ пошуметь и летом усилиться
+4
0
+4
Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
Да ну? Довбик высказался в поддержку путина?
+5
-1
+4
Ответ Михо
Это ложная информация, они смогут играть в Лч, у владельцев Сити там не контрольный пакет, они не владельцы Жироны. Рб Зальцбург и Рб Лейпциг спокойно играют в Лч, здесь тоже решение найдут
не знал, спасибо за инфу)
+4
-1
+3
Жаль, что Атлетико не забил.
+4
-1
+3
Ответ tim_master
Ну так же и российские футболисты не имеют никакого отношения к какому-либо режиму. Но тем не менее, уже два года сидят в изоляции.
в изоляции сидит РФС, а футболисты играют, если хотят
+4
-1
+3
Ответ Игорь М.
лишь бы закрепиться и показать себя в Европе, чтобы заслужить контракт пожирнее. Наших же дома кормят так, что ни в одном клубе мира им столько не дадут, поэтому украинские игроки в топ-5 чемпионатах Европы играют и выигрывают, а наши (кроме Головина и Миранчука) сидят дома
Захарян, Кузяев еще
Ну и не забываем про короля Европы, Сашу Кипрского
+2
0
+2
Ответ Пацанчик реальный
Какое отношение футболист имеет к какому-то не было режиму?!
Ну так же и российские футболисты не имеют никакого отношения к какому-либо режиму. Но тем не менее, уже два года сидят в изоляции.
+3
-2
+1
Ответ Vakhore
Комментарий удален модератором
а вдруг он православный?
+1
0
+1
Ответ Savely Smith
Комментарий скрыт
Придумают выход. Поколдуют "ихними" ахалай-махалай методами над акциями, договорами бюджетами и чего еще у них там принято, и всё, дело в шляпе
+2
-1
+1
Ответ error505
а вдруг будет спад как у Униона?
Спады у всех бывают)
+1
0
+1
Довбик в порядке.. За Жирону)
+2
-1
+1
Ответ munchen_fest
Украинцы красавчики, отжигают в этом сезоне по-особенному
Комментарий удален пользователем
Ответ ЗлойМайор
Причем во всех командах и чемпионатах!
Мудрик? Зинченко?
0
0
0
Ответ Anton Kortenko
красавчик. не ожидал от него такого резвого начала, что прям с Джудом соревнуется. Цыгана бы полечить, чтобы не каждый месяц травмировался.
Джуд не нападающий
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Ответ Никита Аксанов
Всегда радостно за наших ребят из СНГ в Европе.
какое Довбик имеет отношение к СНГ?
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Всегда радостно за наших ребят из СНГ в Европе.
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Комментарий удален модератором
Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
Ой как стыдно , только один Артем поддерживает?
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