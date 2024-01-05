Довбик – лучший игрок декабря в Ла Лиге. У форварда «Жироны» 4 гола в 4 матчах

Нападающий «Жироны» Артем Довбик стал игроком месяца в Ла Лиге.

Форвард, который в декабре забил 4 гола (2 – с пенальти) в 4 играх за «Жирону», получил приз лучшему игроку месяца в . В этих матчах его команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

В голосовании опередил («Хетафе»), Альваро Вальеса («Лас-Пальмас»), (« ») и Иньяки Уильямса («Атлетик»).

Всего на счету 26-летнего украинца 11 голов и 5 результативных передач в 18 матчах Ла Лиги. Полную статистику форварда «Жироны» можно найти здесь.

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