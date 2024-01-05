Радулов набрал 686-е очко и опередил Зарипова в списке лучших бомбардиров КХЛ. Впереди лишь Мозякин (928) и Шипачев (907)

Теги Ак Барс Данис Зарипов Сергей Мозякин Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Адмирал Хоккей

Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» ассистировал Вадиму Шипачеву на 48-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Теперь на счету Радулова 686 очков – он опередил Даниса Зарипова. Первые два места в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги занимают Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачев (907).

Подробно со статистикой 37-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Ответ bobkof55
сомневаюсь, что он их догонит!
Да ему это нужно? Они конечно с Кови уникальные персонажи в этом плане ,пол карьеры дома -пол карьеры там .Раду хотя бы показал свой класс везде ,псих ,боец ,энерджайзер ,пёс ,в отличие от местных мягких легенд чистых шайб ,Мозякина,Зарипова Шипачева.
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Да и могли бы для наглядности добавить количество игр, проведенных каждым из игроков
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Ввадимка, легенда Вегаса!
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Ответ win2011
Да и могли бы для наглядности добавить количество игр, проведенных каждым из игроков
а зачем, это же спорт ру., догадайся сам называется или гугл в помощь
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