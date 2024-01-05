Радулов набрал 686-е очко и опередил Зарипова в списке лучших бомбардиров КХЛ. Впереди лишь Мозякин (928) и Шипачев (907)

Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Нападающий « » ассистировал на 48-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против « ».

Теперь на счету 686 очков – он опередил Даниса Зарипова. Первые два места в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги занимают (928) и Вадим Шипачев (907).

Подробно со статистикой 37-летнего форварда можно ознакомиться здесь.