«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо из «Крус Асуль» за 7 млн долларов
«Краснодар» объявил о трансфере Кевина Кастаньо из «Крус Асуль».
Опорный полузащитник сборной Колумбии присоединится к Краснодару» на сборе в Дубае, где пройдет медобследование и подпишет личный контракт.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кастаньо 7 млн долларов.
В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Подробная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам