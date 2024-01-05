«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо из «Крус Асуль» за 7 млн долларов

Теги премьер-лига Россия трансферы Сборная Колумбии по футболу высшая лига Мексика Крус Асуль Краснодар Кевин Кастаньо Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере Кевина Кастаньо из «Крус Асуль».

Опорный полузащитник сборной Колумбии присоединится к Краснодару» на сборе в Дубае, где пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кастаньо 7 млн долларов.

В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Подробная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь

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6 комментариев
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23 года, вытеснил Барриоса из стартового состава сборной Колумбии, опять же земляк Кордобы, попал в символическую сборную ЮА в последней публикации (куда не попал к примеру Месси). Видимо Кевин Ленини покидает Краснодар, как того и хотел его агент а вот Черникову придётся поднапрячься, что пойдёт ему только на пользу, чтобы попадать в стартовый состав быков.
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Отличное подписание, поздравляю Краснодар!
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Добро пожаловать!!!
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Галицкий впарил газовым неликвид и купил игрока, молодец
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