«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо из «Крус Асуль» за 7 млн долларов

«Краснодар» объявил о трансфере Кевина Кастаньо из «Крус Асуль».

Опорный полузащитник сборной присоединится к Краснодару» на сборе в Дубае, где пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

Ранее сообщалось, что « » заплатит за Кастаньо 7 млн долларов.

В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Подробная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.

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