Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн, Беллингем, де Брюйне, Родри, Эдерсон – в символической сборной 2023-го по версии IIFHS

IIFHS представила символическую сборную 2023 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики составила команду из 11 лучших игроков на своих позициях по итогам года.

Вратарь: («Манчестер Сити», Бразилия);

Защитники: («Бавария», Канада), Ким Мин Чжэ («Бавария», Южная Корея), («Манчестер Сити», Португалия);

Полузащитники: («Манчестер Сити», Испания), Кевин де («Манчестер Сити», Бельгия), (« », Англия), (« », Аргентина);

Нападающие: («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Харри Кейн («Бавария», Англия).

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