Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн, Беллингем, де Брюйне, Родри, Эдерсон – в символической сборной 2023-го по версии IIFHS
IIFHS представила символическую сборную 2023 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики составила команду из 11 лучших игроков на своих позициях по итогам года.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Ким Мин Чжэ («Бавария», Южная Корея), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Испания), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Харри Кейн («Бавария», Англия).
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И вы мессифанатики друг у друга когда дурь перестаньте еереписывать? В Фифа тоже не идиоты сидят и уж совсем то в век ВАР беспределить даже эти коррупционнеры понимают, что не надо. Поставить липовый пеналь в начале каждого матча, " убив" при этом весь план соперника на игру, прервать потенциально голевые атаки соперника. Ну и сохранить по возможности интригу. Все было сделано на хорошем уровне.
Во что эта игра превратилась?