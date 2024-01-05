Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн, Беллингем, де Брюйне, Родри, Эдерсон – в символической сборной 2023-го по версии IIFHS

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IIFHS представила символическую сборную 2023 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики составила команду из 11 лучших игроков на своих позициях по итогам года.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Ким Мин Чжэ («Бавария», Южная Корея), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Испания), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд БеллингемРеал», Англия), Лионель МессиИнтер Майами», Аргентина);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Харри Кейн («Бавария», Англия).

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75 комментариев
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Предлагаю Месси давать награды за то, что он хорошо покушал и поспал
+54
-10
+44
Месси? Ладно, понятно...
+34
-7
+27
Главное, когда Месси уже совсем закончит карьеру, не забыть перестать его ставить во все рейтинги и символические сборные.
+25
-6
+19
Ответ Домоседов
Предлагаю Месси давать награды за то, что он хорошо покушал и поспал
А последние лет 7 за что-то другое разве давали?
+33
-14
+19
Что в сборной делает человек, который в 2023 году ничего не показал?
+25
-9
+16
А когда Месси в последний раз играл в футбол в 2023 году 🤔
+17
-5
+12
Кабинетного чемпиона мира продолжают пиарить и пихать во все рейтинги мира)
+19
-10
+9
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
комик, скажи а его тогда должны же на следующий ЗМ номинировать, он же в сборной года. А потом в следующую сборную, он же был номинирован на ЗМ, так ведь да?)
+9
-4
+5
Месси? В 2023??? Чтоооооо
+11
-7
+4
Чтобы втиснуть Лёньку его перевели в полузащиту. Смеху варта !
+4
-1
+3
Ответ Kuryanin
Если речь о Месси, то взял трофей с худшей командой МЛС.
Взял трофей в турнире, которого до 2023 г в природе не существовало) Я до сих пор не понимаю, что это за кубок такой)
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По какой схеме играет эта сборная? 3-4-3 без правого защитника и с Месси в полузащите в роли кого?
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А ведь раньше кто-то думал, что включение Месси во все сборные после окончания карьеры это шутка.
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Позорище.Месси в 2023 запомнил только очередным вылетом в 1/8 Лиге Чемпионов где он пешком ходил 2 игры против Баварии.
+9
-6
+3
Разбудите меня через 100 лет, и я отвечу кто будет в сборной года. Позор
+9
-6
+3
Ответ VERBLYUD
Количество выигранных трофеев в 2023: Мбаппе + Кейн + Беллингем = 1 Месси = 2
Математика верблюда говорит что Дани Алвес лучший футболист в истории футбола. А Месси ниже него. Подтверждаешь выводы?
+4
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Какие заслуги у Месси в 2023 году?
+3
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+2
ахах вангую за этот год тоже будет даже если 3 раза мяч пнет))
+4
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Ответ VERBLYUD
Вообще-то Месси уже обошел Алвеса и стал самым титулованным игроком в истории)
Вообще-то не обошел еще, можешь посчитать сам каждый трофей. Теперь ответь на мой вопрос или ты слился?
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Ответ Kuryanin
Если речь о Месси, то взял трофей с худшей командой МЛС.
Ты без гугла то сможешь этот "трофей" назвать? Заметь ты даже название не написал.
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Ответ Ришад Хайруллин
я смотрел все матчи и не видел там ничего,видать Франции в финале дали пенальти бить тоже все куплено было,какие же вы забавные
ну если ты в шары долбишься, то это к окулисту.
И вы мессифанатики друг у друга когда дурь перестаньте еереписывать? В Фифа тоже не идиоты сидят и уж совсем то в век ВАР беспределить даже эти коррупционнеры понимают, что не надо. Поставить липовый пеналь в начале каждого матча, " убив" при этом весь план соперника на игру, прервать потенциально голевые атаки соперника. Ну и сохранить по возможности интригу. Все было сделано на хорошем уровне.
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Ответ Groznyi2024
Даже я бы поставила тут Головина вместо Месси, учитывая всё моё "уважение" к этому распиаренному персонажу.
ну я вместе Головина поставил бы чела с пустыне, всё таки он 53 забил голов
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Он, говорят, честно ЧМ выиграл. Ага, также как в этой сборной очутился.
Во что эта игра превратилась?
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Ответ bolshovandrey
Без сомнения, это величайший футболист. Смотреть за его игрой было высшее удовольствие. Но это перебор. После Барсы это уже не тот Месси. А после 18.12.2023, будем честны, футбол для него просто хобби. У вас там автоматически Месси в такие рейтинги попадает? Не забудьте убрать этот алгоритм, когда он завершит карьеру
Для кого-то величайший, для кого-то фуфло распаренное. Кому-то приятно было смотреть, кого-то в сон клинило от его игры. В любом случае, не надо кидаться терминами " без сомнения, это величайший футболист", потому что опять же для кого-то может и без сомнения, а у кого-то ещё какие на этот счет сомнения
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Ответ Kuryanin
Тебя в Гугле, видимо, забанили, раз пишешь "ничего не показал"
Как ты уровнял понятия "ничего не показал" и "ничего не выиграл"? Что там с названием трофея?
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Ну что кто сомневается если Аргентина выйграет КА , кто получит ЗМ?😄
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Ответ Дмитрий Васин
Месси? Ладно, понятно...
забавляет ещё, что когда то мессибои говорили что Роналду пихают в рейтинги и награды из за популярности и пиара, а оказалось, все ровно наоборот)
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Ответ Anton Abaturov
Включай любой матч в п.о. ,не ошибешься..И этому /цензура/ вот за это / цензура/ еще ЗМ выкатили
я смотрел все матчи и не видел там ничего,видать Франции в финале дали пенальти бить тоже все куплено было,какие же вы забавные
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Видимо ЧМ 22 будет учитываться в разных наградах вплоть до следующего ЧМ🤡
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Ответ Shuba Jr.
а как в команде может быть 12 человек? тут явно кто-то лишний
1 вратарь + 3 защитника + 4 полузащитника + 3 нападающих = 11. Как 12 насчитал?
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