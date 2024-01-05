Надаль упустил три матчбола и проиграл Томпсону

уступил в четвертьфинале в Брисбене – 7:5, 6:7(6), 3:6.

Во втором сете испанец упустил три матчбола: один при счете 4:5 и два на тай-брейке.

В прошлом году Надаль не играл 11 месяцев из-за травмы бедра и на этой неделе провел первый турнир после возвращения. Отметим, что в первом круге парного разряда Надаль с Марком Лопесом уступили Томпсону и Максу Перселлу.

Завтра Томпсон поборется с Григором Димитровым.

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