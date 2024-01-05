Надаль упустил три матчбола и проиграл Томпсону
Рафаэль Надаль уступил Джордану Томпсону в четвертьфинале в Брисбене – 7:5, 6:7(6), 3:6.
Во втором сете испанец упустил три матчбола: один при счете 4:5 и два на тай-брейке.
В прошлом году Надаль не играл 11 месяцев из-за травмы бедра и на этой неделе провел первый турнир после возвращения. Отметим, что в первом круге парного разряда Надаль с Марком Лопесом уступили Томпсону и Максу Перселлу.
Завтра Томпсон поборется с Григором Димитровым.
Форму набирать и не дай бог рецидив
Медицинский перерыв прям был волнителен
будет сегодня переобуваться 😁
СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!!!!!!!!! СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!!!!!!!!!"
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Так, я не пойму, что происходит у вас в теннисном разделе сайта? Почему постоянно удаляют мой коммент? Ведь я лишь цитировал нашего Вадярика (цитата приведена выше)? Праздники праздниками, но должны же здесь дежурить хоть какие-то врачи в эти дни. А может ему просто нужна помощь и это он так, КАПСОМ, подаёт какие-то сигналы вам. Обратите внимание на него, не берите грех на душу. Совсем вы запустили сайт, смотрю. До добра это не доведёт. Дождётесь, так скоро и интернет-эксгибиционисты выйдут на охоту. И потом не говорите, что вас не предупреждали.