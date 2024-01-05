Надаль упустил три матчбола и проиграл Томпсону

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Джордан Томпсон Теннис

Рафаэль Надаль уступил Джордану Томпсону в четвертьфинале в Брисбене – 7:5, 6:7(6), 3:6.

Во втором сете испанец упустил три матчбола: один при счете 4:5 и два на тай-брейке.

В прошлом году Надаль не играл 11 месяцев из-за травмы бедра и на этой неделе провел первый турнир после возвращения. Отметим, что в первом круге парного разряда Надаль с Марком Лопесом уступили Томпсону и Максу Перселлу.

Завтра Томпсон поборется с Григором Димитровым.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главное здоровья Рафе
Форму набирать и не дай бог рецидив
Медицинский перерыв прям был волнителен
+14
-1
+13
Ответ Eugenie Nation
Надаль подарил местному тай, болельщики Джоковича(причем тут они) чувствуют себя счастливее чем после побед Новака на шлемах😂😂 К-комплексы
Евгений, ты в своих комментах часто описываешь себя
+13
-4
+9
Ниткин: "Надаль после возвращения играет шикарно"
будет сегодня переобуваться 😁
+5
-1
+4
Ответ Сергей48
Рафаэль молодец! Отличная игра после годового отсутствия ! Дальнейшего прогресса! Австралийцу 👏
Думаю, что это подготовка к АО, так сказать пронюхать порох соревнований заново. На АО надеюсь будет сильнейшая версия Рафы и самое главное без травм. Джока, Рафа, Next Gen и Next Next Gen :) крутой АО намечается)
+6
-2
+4
Ответ Сергей48
Рафаэль молодец! Отличная игра после годового отсутствия ! Дальнейшего прогресса! Австралийцу 👏
Считаю что этот матч принес ему пользу чем два предыдущих, главное чтоб без травм, до ао есть время подготовиться и при удачном жребии может вкатиться в турнир и далеко пойти, три ошибки с матчбола, где он мог действовать попроще и понадежнее это просто отсутствие игровой практики
+7
-4
+3
Рафаэль молодец! Отличная игра после годового отсутствия ! Дальнейшего прогресса! Австралийцу 👏
+8
-6
+2
Ну поражение на 1-м турнире после годичного простоя на быстром покрытии мало о чем говорит. Сопернику, который всё же не полный ноунейм и старался изо всех сил перед родной публикой. Разве что есть впечатление, что Рафа сам заметно и безвозвратно потерял в скорости (даже не только в этом матче, это было и в первых двух, но там соперники были нули полные). Не будет прежней (хотя бы образца 2022) скорости - его задушат везде, даже на РГ без участия Джока и Алькараса.
+3
-1
+2
Все кто писал плохое о НОЛЕ - извинитесь прямо сейчас
+5
-3
+2
"УРРРРРРРААААААААА!!!!!!!!!
СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!!!!!!!!! СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!!!!!!!!!"
______________________________________________________________

Так, я не пойму, что происходит у вас в теннисном разделе сайта? Почему постоянно удаляют мой коммент? Ведь я лишь цитировал нашего Вадярика (цитата приведена выше)? Праздники праздниками, но должны же здесь дежурить хоть какие-то врачи в эти дни. А может ему просто нужна помощь и это он так, КАПСОМ, подаёт какие-то сигналы вам. Обратите внимание на него, не берите грех на душу. Совсем вы запустили сайт, смотрю. До добра это не доведёт. Дождётесь, так скоро и интернет-эксгибиционисты выйдут на охоту. И потом не говорите, что вас не предупреждали.
+3
-1
+2
Ответ Stas Salesov
Графуля от тебя ушел потому, что ты часто показывал ему, где солнце?
так он сам из правого сектора вышел, лол
+1
0
+1
Ответ Stas Salesov
Ты себе раньше такого не позволял, держался, но табор диктует свои правила и со временем уродует всех)
как настроение, Стас?)
+4
-3
+1
Ответ Stas Salesov
Ты себе раньше такого не позволял, держался, но табор диктует свои правила и со временем уродует всех)
Да не, просто иногда ловлю настроение, в этом что-то есть)
+2
-1
+1
И тут Томпсон...
+2
-1
+1
как можно было матчпоинты так про..ать(((я еще хотел на него 100 тысяч поставить.Думал изи 15 придут.в последний момент не рискнул.
0
0
0
на месте банданыча продолжил бы mind games и снялся бы со всех турниров как минимум до МК/Барсы
+1
-1
0
ай да Томпсон , ай да красавчик , молодца , показал рафе возвращение, не верил что сет возьмёт, а тут такую битву сдюжил молодец!!!!!!
0
0
0
Ответ as009595@icloud.com
Считаю что этот матч принес ему пользу чем два предыдущих, главное чтоб без травм, до ао есть время подготовиться и при удачном жребии может вкатиться в турнир и далеко пойти, три ошибки с матчбола, где он мог действовать попроще и понадежнее это просто отсутствие игровой практики
Не могу не согласиться!)🤝
+3
-3
0
что-то местный перворазрядник проявил вопиющее неуважение к великому пичинёну и легенде нашего спорта. надеюсь, дядя Тони позаботится, чтобы больше мы его не видели
+3
-3
0
Ответ Eugenie Nation
Алексей/Александр, благодарю за чуткость
Не моё имя, но держись. Это только начало)
+1
-1
0
Ответ Alex Morhan
Евгений, ты в своих комментах часто описываешь себя
Пользователя зовут Евгения вроде
0
0
0
Вот и сказочке конец.
+3
-3
0
Дух Орасио Себальоса сегодня вселился в Джордана Томпсона
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий