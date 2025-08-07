Роман Павлюченко: «Раньше гаджетов не было, со школы пришли – брали мяч, на асфальте играли, все в крови! Ни бутс, ничего, но мы любили это. А сейчас нифига не добился – хочу контракт. А ты никто»
«Мне кажется, все, наверное, начинается с детского футбола. У нас не было ни телефонов, ни гаджетов. Мы со школы пришли, какие уроки – брали мяч. Телефонов не было, но мы как-то собирались во дворе, и пока родители там тебя не вытащат, ты там играешь.
До школы, я помню, приходил на тренировку, родители еще спали – я садился в автобус, ехал на тренировку. Потом приезжал голодный, шел в школу, после школы опять ты на тренировку, потом еще после тренировки во дворе собирались с мячами, играли там.
На асфальте играли, придешь – все в крови! Ни бутс, ничего не было. Ну мы настолько любили это. Это сейчас футболисты: нифига еще ничего не добился – уже, блин, хочу контракт, хочу деньги. Блин, а ты никто. Ну есть такие, понимаешь», – сказал бывший нападающий сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.