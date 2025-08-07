  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роман Павлюченко: «Раньше гаджетов не было, со школы пришли – брали мяч, на асфальте играли, все в крови! Ни бутс, ничего, но мы любили это. А сейчас нифига не добился – хочу контракт. А ты никто»
125

Роман Павлюченко: «Раньше гаджетов не было, со школы пришли – брали мяч, на асфальте играли, все в крови! Ни бутс, ничего, но мы любили это. А сейчас нифига не добился – хочу контракт. А ты никто»

Роман Павлюченко рассказал о том, как его поколение играло в футбол.

«Мне кажется, все, наверное, начинается с детского футбола. У нас не было ни телефонов, ни гаджетов. Мы со школы пришли, какие уроки – брали мяч. Телефонов не было, но мы как-то собирались во дворе, и пока родители там тебя не вытащат, ты там играешь.

До школы, я помню, приходил на тренировку, родители еще спали – я садился в автобус, ехал на тренировку. Потом приезжал голодный, шел в школу, после школы опять ты на тренировку, потом еще после тренировки во дворе собирались с мячами, играли там.

На асфальте играли, придешь – все в крови! Ни бутс, ничего не было. Ну мы настолько любили это. Это сейчас футболисты: нифига еще ничего не добился – уже, блин, хочу контракт, хочу деньги. Блин, а ты никто. Ну есть такие, понимаешь», – сказал бывший нападающий сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk. 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13499 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Smol Talk
logoРоман Павлюченко
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
logoСпартак
logoСборная России по футболу
технологии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоккеист «Авангарда» Якупов о футболе: «Адский вид спорта. Многие думают, что в него легко играть, а это не так. Овечкин прав – у футболистов даже разминка тяжелая»
138 июня, 04:35
«Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит, что он сильнее Дзюбы. Болельщики «Тоттенхэма» его помнят, он завоевывал бронзу Евро». Тарханов о сравнении форвардов
269 апреля, 16:25
Обращение к Овечкину записали Мостовой, Сафонов, Миранчук, Овчинников, Нигматуллин и другие футболисты: «Великий, легенда, машина. Твой рекорд будет вдохновлять миллионы людей»
457 апреля, 20:48Видео
Главные новости
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
1 минуту назадТесты и игры
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
1021 минуту назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
13сегодня, 05:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3103сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
35сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
14сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
37сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
27сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
15сегодня, 01:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
9 минут назад
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
232 минуты назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
142 минуты назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
357 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
8сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56