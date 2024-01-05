«Зенит» закроет трансфер Ахметова до 14 января. Переговоры с «Краснодаром» завершатся в ближайшие дни

«Зенит» планирует завершить трансфер Ильзата Ахметова до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» подпишет контракт с « » на 3,5 года. Сумма трансфера составит 850 тыс. евро.

По данным «Р-Спорт», переход Ахметова в «Зенит» планируется закрыть до 14 января, когда команда отправится на сборы в ОАЭ. Переговоры будут завершены в ближайшие дни.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.

«Зенит» забирает Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

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