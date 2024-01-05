«Зенит» закроет трансфер Ахметова до 14 января. Переговоры с «Краснодаром» завершатся в ближайшие дни

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Ильзат Ахметов Р-Спорт Футбол

«Зенит» планирует завершить трансфер Ильзата Ахметова до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Сумма трансфера составит 850 тыс. евро.

По данным «Р-Спорт», переход Ахметова в «Зенит» планируется закрыть до 14 января, когда команда отправится на сборы в ОАЭ. Переговоры будут завершены в ближайшие дни.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.

«Зенит» забирает Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

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25 комментариев
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Зачем?
+28
-2
+26
Ответ igls54
Зачем?
Скорее всего, Сутормин и/или Ерохин уходят, на лавку нужен россиянин, чтобы выпускать иногда минут на 10-15.
+17
0
+17
Ответ igls54
Зачем?
ну надо
+14
0
+14
Ответ LLLLEONNNN
Зенит нужно ослабить прямого конкурента! Вот и всё! Будет протирать лавку!
Ахметов не игрок основы даже.
Если бы хотели ослабить, то купили бы Кривцова или Сперцяна.
+8
-1
+7
Бессмысленный трансфер для Зенита. Не сильнее никого из основы. Просто для широты обоймы.
+11
-5
+6
Ответ Антон Огурцов
Эдик не перешел бы к этим бюджетососальным
Побежал бы 😁
+6
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+5
Ответ LLLLEONNNN
Зенит нужно ослабить прямого конкурента! Вот и всё! Будет протирать лавку!
ну да. руководство Краснодара такие сидят и не вдупляют вообще в ситуацию, только рандом со спортса в курсе всех целей)
если он им так нужен - могут продлить с ним контракт
+5
0
+5
На лавку к мегауспешному трансферному джекпоту Бакаеву? А, глянул, тот уже в аренде. Что за сумасшествие в Зените с трансферами: латиноамериканцы и куча непонятных пассажиров на лавке со всех клубов. Где работа академии, что за ерунда.
+6
-3
+3
Хоть ты тресни не понимаю я зачем он Зениту? 🙄
+5
-2
+3
Ответ Зелёный гопник
Ахметов не игрок основы даже. Если бы хотели ослабить, то купили бы Кривцова или Сперцяна.
Соглен
+2
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Ответ Verhovn
Хоть ты тресни не понимаю я зачем он Зениту? 🙄
Ахметов вполне добротный игрок на последние полчаса игры. Обыграть двоих подуставших защитников для него не проблема, может и забить и отдать, только не надо его ставить в опорную зону. Ну и конкуренту подгадить, тоже наверное такой момент присутствует
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Ответ Verhovn
Хоть ты тресни не понимаю я зачем он Зениту? 🙄
Ну уж лучше он, чем Сутормин и Ерохин.
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Будем надеется, что у быков есть замена. А с Ахметовым понятно, журавля в небе шукает - первое место в рукаве не устраивает. )
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По цвету кожи он Бразилец
так что зенит сан-пауло своего берет
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ненужный трансфер
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Вэлком на лавку))
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Может надеются что он проявит себя как Файзуллаев в ЦСКА? Весьма сомнительно. Намного старше, и больших перспектив не видно.
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Может отвлекают трансферный отдел Краснодара - чтоб те поменьше успели в окно? Как еще можно это объяснить :)
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