Директор «Оренбурга» Андреев о фразе «с кем не бывает» про Томпсона: «Комментарий про то, что у всех бывают ошибки. А не про то, что он бьет, и это нормально»

Спортдиректор «Оренбурга» пояснил свои слова о потенциальном новичке команды.

Ранее клуб анонсировал переход вингера « » Хорди Топмсона.

Напомним, в Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро.

, комментируя эту ситуацию, сказал: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем».

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать, и, условно, втаптывать игрока, нет смысла. А не то, что он бьет, и это нормально.

Разные ситуации, и иногда люди в них попадают, не касаемо девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это», – сказал Андреев.

«Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» «Оренбург» не смущает, что их новичка обвиняют в насилии 🤦‍♂️

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