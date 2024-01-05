Директор «Оренбурга» Андреев о фразе «с кем не бывает» про Томпсона: «Комментарий про то, что у всех бывают ошибки. А не про то, что он бьет, и это нормально»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили происшествия Оренбург Коло-Коло Дмитрий Андреев Матч ТВ Хорди Томпсон Футбол

Спортдиректор «Оренбурга» пояснил свои слова о потенциальном новичке команды.

Ранее клуб анонсировал переход вингера «Коло-Коло» Хорди Топмсона.

Напомним, в Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро.

Дмитрий Андреев, комментируя эту ситуацию, сказал: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем».

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать, и, условно, втаптывать игрока, нет смысла. А не то, что он бьет, и это нормально.

Разные ситуации, и иногда люди в них попадают, не касаемо девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это», – сказал Андреев.

«Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» «Оренбург» не смущает, что их новичка обвиняют в насилии 🤦‍♂️

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как говорится, каждый может войти не в ту дверь )))
+8
-2
+6
У нас даже одно из главных лиц российского футбола - нарко-контрабандист шыряющий родственников ножичком, который не выезжает за пределы страны, чтобы Интерпол не забрал. При этом, клуб где он играет на белом глазу направлял документы в минспорта России, чтобы те ходатайствовали о предоставлении ему гражданства России. Так что, эти слова Андреева - по сути, бытовуха нашего футбола. Если даже самые большие клубы страны покрывают преступников, то чем средние хуже?
+4
-1
+3
На фоне играет песня Михаила Круга "Фраер"...
+1
0
+1
Пошли маняоправдания
+1
-1
0
Да не мажься, уже поздно
+1
-1
0
Директор «Оренбурга» под песню БИ-2:
"А тебя это вообще ###ть не должно..."
И ушел в закат.
0
0
0
Дмитрий "с кем не бывает" Андреев
0
0
0
Да бред сказанул что и понятно, так-то хотел сказать что без этих проблем такого бы в россии не смог привезти. Сюда по нарезкам реально-то крутой игрок, которому только 19 лет.
0
0
0
Ответ JENNINGS
Как говорится, каждый может войти не в ту дверь )))
Эй, Дружок пирожок тобою выбрана не та дверь (с)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий