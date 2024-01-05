Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций

Стали известны детали встречи Джима Рэтклиффа с сотрудниками «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, Рэтклифф заявил сотрудникам «МЮ», что его не волнует вопрос получения прибыли от своих инвестиций, а вместо этого он хочет вернуть клуб «к завоеванию самых больших трофеев».

Новый совладелец « » признал, что клуб терпел неудачи на протяжении последнего десятилетия, и отметил, что Ineos собирается это изменить.

признал – «МЮ» показал коммерческую устойчивость в трудный период пандемии, но дал понять, что будет измерять достижения по трофеям, а не по доходам, и всем следует сосредоточиться на этом.

Сотрудники, как отмечается, были впечатлены масштабом амбиций и пониманием текущей реальности.

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