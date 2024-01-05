Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

Стали известны детали встречи Джима Рэтклиффа с сотрудниками «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, Рэтклифф заявил сотрудникам «МЮ», что его не волнует вопрос получения прибыли от своих инвестиций, а вместо этого он хочет вернуть клуб «к завоеванию самых больших трофеев».

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» признал, что клуб терпел неудачи на протяжении последнего десятилетия, и отметил, что Ineos собирается это изменить. 

Рэтклифф признал – «МЮ» показал коммерческую устойчивость в трудный период пандемии, но дал понять, что будет измерять достижения по трофеям, а не по доходам, и всем следует сосредоточиться на этом.

Сотрудники, как отмечается, были впечатлены масштабом амбиций и пониманием текущей реальности.

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17 комментариев
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Вот это свежо, конечно.
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А Глейзеры уже это слышали, что теперь доходы клуба - не главное? Думаю они устроят взбучку этому выскочке, который со своей смешной долей лезет не в свое дело :)))) Они ему разрешили заниматься только трансферами - и все :))))) и боже упаси - финансами
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Шок контент, конечно. Так и вижу, как Глейзеры угрожали сотрудникам сокращениями, если клуб вздумает выиграть трофеи.
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Надо же сколько всего скопилось в хейтерах )
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Последние 10 лет мы только и слышим одни слова. Переходите уже к действиям
GGManUnited
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Персоналу донес, осталось всего лишь донести игрокам и тренерскому штабу
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Вроде там не было выборы чтобы заявить что он хочет выиграть титулы с МЮ))
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Тайна десятилетия раскрыта, вот оказывается почему МЮ не мог трофеи выиграть - успешность они высчитывали не трофеями, а так бы уже давно пару ЛЧ выиграли бы. Но слава Богу пришел тот, кто изменит эту установку!
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Ну после скупердяев Глейзеров любой покажется спасителем
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Значит прошлый так не говорил
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Только его слова нужно делить на 4 исходя из акций
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как говорится, HUGE
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Пришел новый шеф и заявил, что теперь все будет по-другому:
- Забудьте все, что было до меня!
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Рэтклифф клоун кеще хуже Глейзеров будет.
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скупердяями их сложно назвать тратились они хорошо при Ферги и при других тренерах.
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