Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций
Стали известны детали встречи Джима Рэтклиффа с сотрудниками «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, Рэтклифф заявил сотрудникам «МЮ», что его не волнует вопрос получения прибыли от своих инвестиций, а вместо этого он хочет вернуть клуб «к завоеванию самых больших трофеев».
Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» признал, что клуб терпел неудачи на протяжении последнего десятилетия, и отметил, что Ineos собирается это изменить.
Рэтклифф признал – «МЮ» показал коммерческую устойчивость в трудный период пандемии, но дал понять, что будет измерять достижения по трофеям, а не по доходам, и всем следует сосредоточиться на этом.
Сотрудники, как отмечается, были впечатлены масштабом амбиций и пониманием текущей реальности.
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