СКА проиграл дома впервые за два месяца – «Локомотиву» (1:2)

СКА потерпел первое поражение за последние пять матчей.

Команда Романа Ротенберга уступила « » на своей арене – 1:2. Перед этим она победила «Витязь» (6:1), «Автомобилист» (4:0), ЦСКА (2:0) и московское «Динамо» (3:2).

В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали дома 2 ноября – «Авангарду» (3:5). С тех пор они победили 11 раз подряд.

В следующем матче СКА встретится с «Металлургом» (7 января).