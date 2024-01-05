СКА проиграл дома впервые за два месяца – «Локомотиву» (1:2)
СКА потерпел первое поражение за последние пять матчей.
Команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» на своей арене – 1:2. Перед этим она победила «Витязь» (6:1), «Автомобилист» (4:0), ЦСКА (2:0) и московское «Динамо» (3:2).
В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали дома 2 ноября – «Авангарду» (3:5). С тех пор они победили 11 раз подряд.
В следующем матче СКА встретится с «Металлургом» (7 января).
Хороший равный матч, несмотря, что СКА провел «полпериода» в меньшинстве…
-самолетные ноги;
-мало времени на отдых;
-плохой лёд;
- не профессиональное судейство..