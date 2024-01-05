СКА проиграл дома впервые за два месяца – «Локомотиву» (1:2)

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА потерпел первое поражение за последние пять матчей.

Команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» на своей арене – 1:2. Перед этим она победила «Витязь» (6:1), «Автомобилист» (4:0), ЦСКА (2:0) и московское «Динамо» (3:2).

В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали дома 2 ноября – «Авангарду» (3:5). С тех пор они победили 11 раз подряд.

В следующем матче СКА встретится с «Металлургом» (7 января).

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локо хозяева Питера
+32
-3
+29
Молодчики! Бронепоезд рвет всех! Всем по шампанскому!!! Ураааа!
+13
-1
+12
Умная победа, браво Локомотив!
+8
-1
+7
Ответ Empress
Молодчики! Бронепоезд рвет всех! Всем по шампанскому!!! Ураааа!
не рвёт, но давит🚂
+8
-1
+7
Жду отмазок)
+6
-1
+5
Ответ цэсемьэр
не рвёт, но давит🚂
Думаю, кубок за Локо! Номер 1 по всем конференциям. Тихим ходом обошел всех. К плейоффу уже полностью готов
+6
-1
+5
Поздравляю Локомотив с первым местом 🎆
+6
-1
+5
СРОЧНО морду Ромы на всю страну!!!
+7
-3
+4
всех болел Локомотива с победой и первым местом в регулярке))))
+4
-1
+3
Умеет Роман Борисович поздравить народ с новогодними праздниками. Молодец . Все о народе печется , а народ все видит ! Дай Бог и дальше так же !
+7
-4
+3
Красавцы,с победой!Молодцы!
+3
-1
+2
Система дала сбой)
+4
-2
+2
С отличной и очень важной победой игроков Локомотива над системной командой с берегов Невы !
+3
-1
+2
Локо с победой!
Хороший равный матч, несмотря, что СКА провел «полпериода» в меньшинстве…
+2
-1
+1
Ну ска на победу явно не наиграли. Счет по игре. Локо был чуть опаснее и моментов имел больше. Когда в воротах Исаев и команда играет по-другому. Ярославль с победой,ну а питерцев с новым годом!
+2
-1
+1
Локо спасибо за победу,Питер один из самых достойных соперников 🤝
+2
-1
+1
локо молодчики
+2
-1
+1
Щас патриот всея Руси всем всё объяснит
+2
-1
+1
Хорошая новость
+3
-2
+1
Молодцы паровозики!!! Умыли чувака в кепке.
+3
-2
+1
Ждём самолётные ноги от Ротана
+3
-2
+1
Фух, можно продолжать новогодние, а то повода не было, Рождества завтра ждал... Не дождался, такова "система"...
+1
-1
0
самый лучший результат игрового дня, когда натягивают вротена.
+1
-1
0
Сегодня у СКА было следующее:
-самолетные ноги;
-мало времени на отдых;
-плохой лёд;
- не профессиональное судейство..
0
0
0
молодцы ярославцы это вам не витязь с кем тягатся коней обыграли
+2
-2
0
Ответ Stouns
Комментарий скрыт
Че Ратан судей седня не купил?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий