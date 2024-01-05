Тен Хага не уволят из «МЮ», если не будет особенно плачевных результатов. Рэтклифф хочет проанализировать ситуацию в клубе до решений по тренеру
Эрик тен Хаг заручился поддержкой Джима Рэтклиффа.
Как пишет The Guardian, в обозримом будущем тренер «Манчестер Юнайтед» находится в полной безопасности, если только команда не выдаст серию особенно плачевных результатов, потому что Джим Рэтклифф и Дэйв Брейлсфорд, который взял на себя контроль над трансферной политикой, для начала хотят разобраться в том, что требуется для изменений в клубе. Это их ближайший приоритет.
В первую очередь Рэтклифф и Брейлсфорд планируют проанализировать состав, а также руководство и персонал, структуру клуба и то, как доходы инвестируются в команду. Они хотят понять, как реализовать свои амбиции и снова сделать «Юнайтед» чемпионом Англии и Европы.
Только после масштабного анализа последуют решения о будущем тен Хага, если только команда не столкнется с чередой неудачных результатов.
Ранее тен Хаг и Рэтклифф впервые пообщались лично. Тренер оценил встречу позитивно: «Мы на одной волне по многим вопросам. Сработаемся, думаю».
«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах. Клуб уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
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Смысл уже шило на мыло менять?
Кардинальные перемены нужно делать в межсезонье, где новый тренер будет проводить полноценную предсезонку и менять состав под него. А щас то уже чë метаться?
САФа звали к себе и Шпоры и Арсенал, до приглашения в МЮ и это как бы факт.
С точки зрения смотрибельности игры были периоды под руководством Оле, а также вторая половина прошлого сезона(примерно после ЧМ)
Ну вот 10 лет МЮ и пытается найти кого-то.))
Лев - не работал в клубном футболе с 2004 года. Последние годы в сборной показывал слабые результаты
Флик - за исключением сезона в Австрии нет опыта работы кроме как в Германии. Мало актуального опыта работы в клубе с большими системными проблемами
Нужно 2-3 года спокойно, без нервов работать над проблемами, а не закрывать черт пойми какие симптомы бестолковыми покупками и сменами тренерами
Да и на момент перехода САФа чемпионат Шотландии был 4 в рейтинге УЕФА, а из за отстранения Англии, его можно считать вообще 3.
Если тех времен не помнишь, то не пиши бреда.