Тен Хага не уволят из «МЮ», если не будет особенно плачевных результатов. Рэтклифф хочет проанализировать ситуацию в клубе до решений по тренеру

Эрик тен Хаг заручился поддержкой Джима Рэтклиффа.

Как пишет The Guardian, в обозримом будущем тренер « » находится в полной безопасности, если только команда не выдаст серию особенно плачевных результатов, потому что и Дэйв Брейлсфорд, который взял на себя контроль над трансферной политикой, для начала хотят разобраться в том, что требуется для изменений в клубе. Это их ближайший приоритет.

В первую очередь Рэтклифф и Брейлсфорд планируют проанализировать состав, а также руководство и персонал, структуру клуба и то, как доходы инвестируются в команду. Они хотят понять, как реализовать свои амбиции и снова сделать «Юнайтед» чемпионом Англии и Европы.

Только после масштабного анализа последуют решения о будущем тен Хага, если только команда не столкнется с чередой неудачных результатов.

Ранее тен Хаг и Рэтклифф впервые пообщались лично. Тренер оценил встречу позитивно: «Мы на одной волне по многим вопросам. Сработаемся, думаю».

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице , набрав 31 очко в 20 матчах. Клуб уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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