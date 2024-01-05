Тен Хага не уволят из «МЮ», если не будет особенно плачевных результатов. Рэтклифф хочет проанализировать ситуацию в клубе до решений по тренеру

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг заручился поддержкой Джима Рэтклиффа.

Как пишет The Guardian, в обозримом будущем тренер «Манчестер Юнайтед» находится в полной безопасности, если только команда не выдаст серию особенно плачевных результатов, потому что Джим Рэтклифф и Дэйв Брейлсфорд, который взял на себя контроль над трансферной политикой, для начала хотят разобраться в том, что требуется для изменений в клубе. Это их ближайший приоритет.

В первую очередь Рэтклифф и Брейлсфорд планируют проанализировать состав, а также руководство и персонал, структуру клуба и то, как доходы инвестируются в команду. Они хотят понять, как реализовать свои амбиции и снова сделать «Юнайтед» чемпионом Англии и Европы.

Только после масштабного анализа последуют решения о будущем тен Хага, если только команда не столкнется с чередой неудачных результатов.

Ранее тен Хаг и Рэтклифф впервые пообщались лично. Тренер оценил встречу позитивно: «Мы на одной волне по многим вопросам. Сработаемся, думаю».

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах. Клуб уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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100 комментариев
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Ответ Николай Бойко
9 поражений за полсезона и 4 место в лч - это нормально ?
Нет. Но и особо смысла сейчас Тен Хага увольнять уже тоже нет, ибо на рынке свободных тренеров сейчас нет того, кто явно бы лучше него был бы.
Смысл уже шило на мыло менять?

Кардинальные перемены нужно делать в межсезонье, где новый тренер будет проводить полноценную предсезонку и менять состав под него. А щас то уже чë метаться?
+35
-3
+32
9 поражений за полсезона и 4 место в лч - это нормально ?
+34
-5
+29
Ждем новые мемы от Мем Хага и на выход
+34
-5
+29
Звучит смешно, но на деле разумно. Надо сначала определить фронт работы, а потом уже браться за нее. Уволить всегда успеют, а искать сейчас в панике тренера не имеет смысла.
+14
-2
+12
Пока что стабильный отрицательный взлет
+12
-2
+10
Ответ Е.Р.
Что он там наанализирует это Редклив. Дилетант.
Держи нас в курсе, профессор. И ты главное не думай, как так получилось, что Ницца, в которую он начал вкладываться, сейчас на 2 месте в Лиге 1, а в символической сборной там 40-летний Данте, который жжОт напалмом .
+12
-2
+10
Ответ Pelerin
Напомню, что сэра Алекса вообще из Шотландии назначили. Она тогда не была колыбелью прогрессивной тренерской мысли. Нужны поиски и попытки, без них ничего не изменится (
Что ты такое несешь? САФ прошел с Абердином Баварию и РМ в Кубке обладателей кубков и выиграл тот турнир. Это охренеть успех. Это как говорить, что условный Маур в Челси приходил из чемпионата Португалии ноу неймом.
САФа звали к себе и Шпоры и Арсенал, до приглашения в МЮ и это как бы факт.
+8
-1
+7
Ответ Artur Kovas
Лучшее за 10 лет это был Маур , а так 10 лет мучений
С точки зрения трофеев не поспорить.
С точки зрения смотрибельности игры были периоды под руководством Оле, а также вторая половина прошлого сезона(примерно после ЧМ)
+7
0
+7
Лучшее за 10 лет это был Маур , а так 10 лет мучений
+9
-3
+6
Отличные новости. Сезон для МЮ уже все равно по-сути окончен. Матчей мало, соответственно больше времени на тренировки. Тен Хаг получит достаточно времени, чтобы показать, что он может исправить ситуацию. Достойных кандидатур все равно нет. Да и никто не пойдет посреди сезона в этот МЮ
+5
-1
+4
Особенно плачевные- это как я понимаю чемпион шип
+3
0
+3
Ответ Pelerin
Напомню, что сэра Алекса вообще из Шотландии назначили. Она тогда не была колыбелью прогрессивной тренерской мысли. Нужны поиски и попытки, без них ничего не изменится (
Он шумел с Абердином и проваливался в первых сезонах МЮ.
Ну вот 10 лет МЮ и пытается найти кого-то.))
+2
0
+2
"Особенно плачевных". Чётко и ясно.
+2
0
+2
Ответ Lavinka
Правильное решение - искать и исправлять причину а не следствие . За всё время после ухода Сафа сменилось уже много тренеров а проблемы всё те же . Может дело не в тренерах ?
А в плохих тренерах
+2
0
+2
Ответ ГиацинтБ
Значит еще долго местные фанаты 7Хага будут без побед МЮ))) Хотя для вас главное кресло мем хага))
Его образ заменяет им отца, которого им так не хватало в детстве
+2
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+2
Я думаю, что формулировка «особо плачевные результаты» на самом деле даёт понять, что ЭТХ могут уволить вообще за любое поражение
+1
0
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Ответ Anton Kortenko
Зидан, Лёв, Флик.
Зидан - тренер-явление, с очень впечатляющим, но настораживающем резюме. Нет тренерского опыта в клубе с большими системными проблемами

Лев - не работал в клубном футболе с 2004 года. Последние годы в сборной показывал слабые результаты

Флик - за исключением сезона в Австрии нет опыта работы кроме как в Германии. Мало актуального опыта работы в клубе с большими системными проблемами
+4
-3
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Увольнять надо сейчас лысого, чтобы сезон полностью не слить. Очевидно, что с ним мы даже в Лигу Конференций не отберёмся. Нас даже Кристал Пэлас и Ноттингем Форест возят.
А какой смысл вообще лезть в еврокубки, пока системные проблемы не решены? Денег в клубе до черта, ЛЧ в ближайшие года точно не светят без реальных улучшений в работе всего клуба

Нужно 2-3 года спокойно, без нервов работать над проблемами, а не закрывать черт пойми какие симптомы бестолковыми покупками и сменами тренерами
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Ну а в чем Рэтклифф не прав? Потратить кучу бабла посреди сезона, что бы что? Брать нового тренера - брать игроков под него. Зимой облегчат зарплатную ведомость. Может арендуют кого. Чудес в этом сезоне ждать не стоит.
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Если сейчас не особенно плачевные , то тогда когда?!?! Пердив?
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Сколько его терпеть уже будут? Ман Ю бездарности.
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Ответ Xm.md
Ждем новые мемы от Мем Хага и на выход
Значит до конца сезона, наши болельщики будут рыдать и мучаться.
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Ответ Today I feel Qatari
Значит проиграть каждый второй матч сезона и вылететь из ЛЧ с 4 места в группе с Галатасараем и Копенгагегон - это не особо плачевные результаты, запомним это. Интересно было бы послушать комментарии Жузе и Сульша, которых за менее "плачевные" результаты увольняли. Ну с другой стороны, чего еще было ожидать от популиста Рэтклиффа, который пока только лозунгами про Make United Great Again отметился. В этом плане популист Рэтклифф действительно нашел в популисте хаге родственную душу
Вы выучили новое слово - "популист"?
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Ответ Ёшимин Бональдо
Пока что стабильный отрицательный взлет
Взлет был в прошлом сезоне, сейчас стабильное падение
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Плохой менеджмент клуба руководит игрой атаки, имеющей ≈ 0+0)))
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Ответ Pelerin
Напомню, что сэра Алекса вообще из Шотландии назначили. Она тогда не была колыбелью прогрессивной тренерской мысли. Нужны поиски и попытки, без них ничего не изменится (
https://www.eurocups.ru/seas/31/mode/2/
Да и на момент перехода САФа чемпионат Шотландии был 4 в рейтинге УЕФА, а из за отстранения Англии, его можно считать вообще 3.
Если тех времен не помнишь, то не пиши бреда.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Отличные новости. Сезон для МЮ уже все равно по-сути окончен. Матчей мало, соответственно больше времени на тренировки. Тен Хаг получит достаточно времени, чтобы показать, что он может исправить ситуацию. Достойных кандидатур все равно нет. Да и никто не пойдет посреди сезона в этот МЮ
+. Многие не понимают, что уволить тренера это чуть ли не самое простое, а вот найти тренера, который решит проблемы – это далеко не так легко.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно есть ли куда падать еще?
Есть. Можно завтра из кубка вылететь
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Какие анализы? Я, бы его после 7-0 уволил. Самое большое позорище которое возгловляло этот великий клуб. Флик свободен, о чём думать то можно
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Хорошо, что пришли к пониманию, что темп клуба-середняка подходит для середняка (кто бы мог подумать?).
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