Бегун Оскар Писториус, осужденный за убийство, вышел из тюрьмы по УДО

Южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы.

В 2013 году шестикратный паралимпийский чемпион был заключен под стражу после убийства своей подруги Ривы Стенкамп.

В 2016-м его приговорили к шести годам заключения, но позже увеличили срок до 13 лет.

По законам ЮАР, совершившие тяжкое преступление должны отбыть не менее половины срока наказания, чтобы иметь право на УДО – Писториус выполнил это условие.

«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса