Бегун Оскар Писториус, осужденный за убийство, вышел из тюрьмы по УДО

Теги Бег происшествия Оскар Писториус Паралимпийские игры сборная ЮАР Легкая атлетика

Южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы.

В 2013 году шестикратный паралимпийский чемпион был заключен под стражу после убийства своей подруги Ривы Стенкамп.

В 2016-м его приговорили к шести годам заключения, но позже увеличили срок до 13 лет.

По законам ЮАР, совершившие тяжкое преступление должны отбыть не менее половины срока наказания, чтобы иметь право на УДО – Писториус выполнил это условие.

«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса

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36 комментариев
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Ответ Good_Win
Почитай его историю, зная обстоятельства того, как он ее убил и его вклад в популяризацию параолимпийского спорта в ЮАР мог бы и меньше отсидеть, что на мой взгляд справедливо
лол, а причем тут вообще какой-то вклад в спорт? )))
+25
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+21
в штатах самые офигенные законы. умышленное убийство - казнь, пожизненное или 25 лет.
а тут чувак застрелил девчонку, его 3 (!!!) года судили, эти 3 года он был под домашним арестом. потом на 7 лет в тюрьму - и свобода!
помнится, была пародия на вкладыши Love Is - Hate Is. ненависть - это когда 10 лет за её убийство не кажутся большим сроком.
родители убитой были против и несколько раз опротестовывали его УДО. в этот раз мать сказала, что у них уже просто нет сил проходить через весь этот кошмар.
+23
-3
+20
Оказывается везде система правосудия шикарна, что убийцы и прочие уроды выходят раньше срока и живут себе дальше
+28
-10
+18
Ответ Petr Friendship
Оказывается везде система правосудия шикарна, что убийцы и прочие уроды выходят раньше срока и живут себе дальше
особенно если на войну завербовались и потом вернулись героями
+11
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+10
Ответ Good_Win
Почитай его историю, зная обстоятельства того, как он ее убил и его вклад в популяризацию параолимпийского спорта в ЮАР мог бы и меньше отсидеть, что на мой взгляд справедливо
"Зная его вклад в популяризацию параолимпийского спорта"

Человек возмущается именно тем, о чём ты ему предлагаешь почитать. Внёс свой вклад в популяризацию чего-то там - и уже отбываешь только половину от положенного наказания. Месси или Леброн, по твоей методе, вообще бы имели право человек по пять в год безнаказанно валить, они же популяризируют ого-го? Убийца должен сидеть в тюрьме столько, сколько положено. Без скидок, как он там где-то чего-то и сколько подписчиков у него в инстаграме.
+10
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+9
Ответ GibsonFlyingV
6 лет. Где-то улыбнулся убийца Веры Пехтелевой
в 2013 был заключён, вышел в 2024, 6 лет да.
+8
0
+8
6 лет. Где-то улыбнулся убийца Веры Пехтелевой
+11
-6
+5
Выходит он 10 из 13 лет отсидел, из них в южноамериканском аналоге СИЗО пять? Если это так, то может и не по УДО вышел, а почти полностью отсидев, с учётом зачета сроков
+5
-1
+4
Было 6 ,дали 13 .В среднем около 10 и получилась.
+4
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Ответ Владимир Самсонов
При этом в США огромный процент рецидивов. Вообще их пенитерциарная система одна из худших в мире.
можете подтвердить свои слова пруфом?
и, кстати, какие рецидивы могут совершить пожизненно осужденные?
+6
-2
+4
Ответ Good_Win
Комментарий скрыт
в таких делах полезно примерять на себя, как ты отнесешься если какой-нибудь важный для страны человек совершит преступление в отношении важного для тебя человека и получит скидку за свою важность? это ок будет?
+4
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+4
Ответ Petr Friendship
Оказывается везде система правосудия шикарна, что убийцы и прочие уроды выходят раньше срока и живут себе дальше
Ну за первое преступление без каких-то особенностей(а тут у нас стандартное убийство) обычно много где так.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не то, что у нас. Веру Пехтелеву убил, рванул на фронт и вышел. И 5 лет не прошло
если считать чистый срок без СИЗО, то даже меньше полугода, при этом полностью помилован и даже не обязан платить огромные компенсации потерпевшим.
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Не то, что у нас. Веру Пехтелеву убил, рванул на фронт и вышел. И 5 лет не прошло
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отсидел 10+, а не 6
подробностей никто не знает
но в комментах очередное дело о коррупции раскрыто, несите следующее
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в сша все-таки более справедливо, там во многих штатах почти любое умышленное убийство это пожизненное, а то и вышка. а тут человека завалил, 10 лет и живи себе дальше
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Никогда не понимал,почему счёт в СИЗО ведётся 1к 2 что ли ...ведь многие пользуются этой лазейкой и затягивают процессы. давно пора отменить это.
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Ответ Petr Friendship
Оказывается везде система правосудия шикарна, что убийцы и прочие уроды выходят раньше срока и живут себе дальше
Брейвик, устроивший теракт с 77 жертвами, вообще живет в трехкомнатной тюрьме с двориком для прогулки, компьютером и спортзалом. Так что все относительно))
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подонок
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Ответ vulturecrow
в штатах самые офигенные законы. умышленное убийство - казнь, пожизненное или 25 лет. а тут чувак застрелил девчонку, его 3 (!!!) года судили, эти 3 года он был под домашним арестом. потом на 7 лет в тюрьму - и свобода! помнится, была пародия на вкладыши Love Is - Hate Is. ненависть - это когда 10 лет за её убийство не кажутся большим сроком. родители убитой были против и несколько раз опротестовывали его УДО. в этот раз мать сказала, что у них уже просто нет сил проходить через весь этот кошмар.
но в штатах вроде и убийств умышленных все равно очень много. подобные сроки работают ток для наказания, а не в целях исправительных.
за непредумышленное убийство отсидеть примерно 10 лет нормально.
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в Президенты как Мандела пойдет?
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Ответ kost68
можете подтвердить свои слова пруфом? и, кстати, какие рецидивы могут совершить пожизненно осужденные?
Получить пожизненное сидя на пожизненном))
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Ответ Денис Давыдов
но в штатах вроде и убийств умышленных все равно очень много. подобные сроки работают ток для наказания, а не в целях исправительных. за непредумышленное убийство отсидеть примерно 10 лет нормально.
а с чем сравниваем? с благополучной Европой? ознакомьтесь с данными для начала.

https:// en.wikipedia.org/ wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate
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Ответ kost68
можете подтвердить свои слова пруфом? и, кстати, какие рецидивы могут совершить пожизненно осужденные?
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8554d3f5-6597b74e-aa8bb8f3-74722d776562/https/worldpopulationreview.com/state-rankings/recidivism-rates-by-state

В некоторых штатах рецидив совершают больше половины.
В США нет пожизненных сроков, так просто гигантские цифры
И осуждённые на гигантские сроки тоже выходят по амнистии. И для них тоже есть УДО. Это всё бывает крайне редко, но случается.
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Освободил место для другого убийцы.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не то, что у нас. Веру Пехтелеву убил, рванул на фронт и вышел. И 5 лет не прошло
Есть тысячи обратных примеров, где рванул на фронт и не вернулся. Их почему-то забывают
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