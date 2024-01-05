Бегун Оскар Писториус, осужденный за убийство, вышел из тюрьмы по УДО
Южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы.
В 2013 году шестикратный паралимпийский чемпион был заключен под стражу после убийства своей подруги Ривы Стенкамп.
В 2016-м его приговорили к шести годам заключения, но позже увеличили срок до 13 лет.
По законам ЮАР, совершившие тяжкое преступление должны отбыть не менее половины срока наказания, чтобы иметь право на УДО – Писториус выполнил это условие.
«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса
а тут чувак застрелил девчонку, его 3 (!!!) года судили, эти 3 года он был под домашним арестом. потом на 7 лет в тюрьму - и свобода!
помнится, была пародия на вкладыши Love Is - Hate Is. ненависть - это когда 10 лет за её убийство не кажутся большим сроком.
родители убитой были против и несколько раз опротестовывали его УДО. в этот раз мать сказала, что у них уже просто нет сил проходить через весь этот кошмар.
Человек возмущается именно тем, о чём ты ему предлагаешь почитать. Внёс свой вклад в популяризацию чего-то там - и уже отбываешь только половину от положенного наказания. Месси или Леброн, по твоей методе, вообще бы имели право человек по пять в год безнаказанно валить, они же популяризируют ого-го? Убийца должен сидеть в тюрьме столько, сколько положено. Без скидок, как он там где-то чего-то и сколько подписчиков у него в инстаграме.
и, кстати, какие рецидивы могут совершить пожизненно осужденные?
подробностей никто не знает
но в комментах очередное дело о коррупции раскрыто, несите следующее
за непредумышленное убийство отсидеть примерно 10 лет нормально.
https:// en.wikipedia.org/ wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate
В некоторых штатах рецидив совершают больше половины.
В США нет пожизненных сроков, так просто гигантские цифры
И осуждённые на гигантские сроки тоже выходят по амнистии. И для них тоже есть УДО. Это всё бывает крайне редко, но случается.